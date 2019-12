Ja lūgtu Māru Poli raksturot vienā vārdā, šķiet, neviens to nespētu. Jau pāris gadus savu ikdienu viņa aizvada satura darbnīcā "Tapt", kur lielākais darbs ir auklēt žurnālu "Pie Galda!" kā tā redaktorei. Tāpat pēdējās divas vasaras Māra kopā ar Kozmenu devusies uz Latvijas novadiem iepazīt vietējās garšas un tradīcijas. Bet, ja viņas ikdienā būtu vairāk brīva laika, viņa to veltītu ceļošanai, atpūtai pie dabas un mācībām. Par to, kā aizsākusies kāre gatavot un kāpēc process ir ēdiena gatavošanas svarīgākā sastāvdaļa, stāsta pati ēdienu un garšu entuziaste Māra.

Lielākoties, runājot par patiku pret dažādām dzīves jomām – medicīnu, mākslu, arhitektūru –, tostarp arī ēst gatavošanu, sākums meklējams ģimenē. Tā tas ir arī Māras gadījumā, tomēr ģimene nav viņas pašas. "Kad man bija 17 gadu, izlēmu, ka vēlos braukt uz gadu apmaiņas programmā. Gribēju braukt uz Venecuēlu, bet mans tēvs bija prātīgāks, un viņa iespaidā aizbraucu uz Čīli, kur dzīvoju viesģimenē. Ģimenes mamma ļoti daudz gatavoja – atnākot mājās no skolas, teju katru dienu galdā tika celta kūka, kas gatavota no tā, kas atrodams dārzā. Tā man tas viņas vieglums ar to, cik tas ir vienkārši uztaisāms un izdarāms, pielipa. Kad atbraucu mājās, man visu laiku vajadzēja cept kūkas. Šķiet, 17 gadi vispār ir tas vecums, kad sāc gatavot saldos ēdienus, jo tad visi ir priecīgi. Tā vismaz reizi nedēļā skolas biedriem nesu kaut ko garšīgu," Māra stāsta par savu sākumu garšu ekspedīcijas ceļā.

Neskatoties uz to, ka lielā ēdienu gatavošanas patika Mārai aizsākusies vidusskolas laikā, viņa Latvijas Kultūras akadēmijā ieguvusi bakalaura grādu itāļu valodā. Vaicāta, kur šī valoda dzīvē palikusi, Māra smej, ka viss viņas dzīvē ir saistīts. "Pēc studijām no bijušās klases biedrenes saņēmu ziņu par skolu Francijā, kur intensīvās divas nedēļas ilgās lekcijās ēdiens un dzērieni tiek apskatīti no dažādām pusēm. Konkurss bija ļoti liels, bet mani paņēma, par ko biju un joprojām esmu ļoti priecīga. Pēc šīm studijām pārcēlos uz Londonu, kur strādāju par viesmīli divu "Michelin" zvaigžņu restorānā – vienā no pasaulē labākajiem. Ļoti laba pieredze, bet, tā kā man bija jāuzraksta maģistra darbs, es atgriezos mājās. Pēc darba uzrakstīšanas ceļi mani aizveda uz Itāliju.

Līdz šim brīdim dzīvē man bija bijusi virtuves pieredze, lietvedības pieredze uzņēmumā "EcoCatering", bet Londonā viesmīļa darbs. Sapratu, ka man vēl vajag biznesa pusi, jo kas tu esi, ja nezini, kā to visu finansiāli salikt kopā. Tā es Itālijā, Boloņā, atradu man piemērotu studiju kursu – studijas angļu valodā bija trīsreiz dārgākas, bet, tā kā esmu studējusi itāļu valodu, izvēlējos studēt itāliski. Iestājeksāmenos sāku apdomāt, kur esmu iepērusies, jo visi citi bija itāļi, taču mani arī šeit uzņēma. Studiju beigās man bija jāmeklē prakses vieta, un mani uzņēma vīna darītavā – ģimenes uzņēmumā, kur biju atbildīga par viesu uzņemšanu, darba grafiku sastādīšanu, vīna tūrēm, pārdošanu utt. Šai vietā es ļoti "izkalu" vīnzinības, kā arī brīvajos brīžos apmeklēju someljē kursus. Tā es gadu nodzīvoju vīna darītavā Toskānas vidū un redzēju visu vīna ciklu – pati vācu vīnogas, spiedu vīnu utt. Man šķiet, ka ir forši iziet cauri visam gada garumā, jo tad tu saproti un sāc citādi novērtēt produktu."