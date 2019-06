Pārvarēt bailes un sportojot dzīvot laimīgāk: drosmīgās Mairitas stāsts

"Beigās es atmetu tam visam ar roku. Pateicu sev – kā ir, tā ir. Maksimāli mēģināšu defektu pārvērst par efektu, un varbūt cilvēki to nemaz nepamanīs," stāsta Mairita. "Kā izrādījās, tā beigās arī bija. Man pēc uznāciena pienāca klāt viena no mūsu projekta meitenēm un teica – viņas vīrs vai draugs pat esot prasījis, kura meitene tad īsti esot tā, kurai bijusi kājas trauma. Viņš nemaz neesot to pamanījis, man beigās laikam bija izdevies to diezgan veiksmīgi noslēpt. Protams, ja skatos video, es redzu, taču arī ikdienā ir cilvēki, kuri pamana uzreiz, ka man tā ir, un citi to ierauga tikai pēc kāda laika."

Obligātās aktivitātes jeb Mairitas attiecības ar veselīgu dzīvesveidu