Rebeka Višņevska ir 25 gadus veca kuldīdzniece, uzņēmēja, sieva un divu bērnu mamma. Viņai Kuldīgā pieder uzņēmums "Daily Style Showroom", kura darbības joma ir sieviešu apģērbu tirdzniecība. Rebeka uzskata, ka veiksmīgi vadīt savu uzņēmumu var arī mazpilsētā, vien cieši jātic tam, ka viss izdosies.

Višņevsku ģimene aizvadīja vienu dzīves gadu Zviedrijā. Tad pieteicās otrais bērniņš, kas lika pieņemt lēmumu atgriezties Latvijā un deva enerģiju un spēku spert pirmo soli pretī sava sapņa par "showroom" realizēšanai. "Showroom" no apģērbu veikala atšķiras ar to, ka tam nav konkrēta darba laika, kā arī komunikācija ar klientiem aktīvi norisinās sociālajos tīklos, piemēram, "Instagram" un "Facebook".

Kā radās ideja par savu "showroom"?

Pirms 6 gadiem, kad piedzima dēliņš, mēs pārcēlāmies uz Rīgu, jo vīram piedāvāja labi atalgotu darbu. Mans dēliņš Brendons bija pavisam mazs. Tajā laikā es nebiju sociāli aktīva. Atceros, ka man māsīca parādīja, kas vispār ir "Instagram". Tā kā man bija brīvs laiks, es sāku skatīties, ko citi cilvēki publicē šajā platformā, un nejauši apskatījos vienas krievu blogeres profilu, kura Krievijā darbojas apģērbu "showroom" biznesā. Man tas likās ļoti interesanti un aizraujoši, jo uzrunāja tieši tas, ka viņa to dara no mājām un viņai nav konkrēta darba laika. Atceros, ka vīram teicu, cik ļoti es vēlētos strādāt šādā veidā, bet tajā laikā mums nebija lieku finanšu līdzekļu, līdz ar to tas vairākus gadus "karājās" kā tāds nepiepildīts sapnis.

Kā tomēr izdevās sapni pārvērst realitātē?

Vīrs atvēra savu otro uzņēmumu Zviedrijā. Mēs pārcēlāmies uz dzīvi tur. Šis laiks bija izaicinošs, jo dēliņu vajadzēja iekārtot bērnudārzā, nebija arī valodas prasmju. Zviedrijā mēs nodzīvojām gadu un tad sākām plānot otru bērniņu, jo viss dzīvē sāka nokārtoties. Bija dilemma – atgriezties Latvijā vai tomēr palikt Zviedrijā. Pa to laiku mums pieteicās meitiņa Emīlija, un es zināju, ka ar jaundzimušo palikt Zviedrijā nevēlos. Mēs ilgi domājām, taču vienā jaukā dienā salikām savas mantas automašīnā un devāmies uz Latviju. Kamēr gaidīju meitiņu, izpētījām apģērbu bāzes, lai saprastu piedāvājumu un iespējas. Nezinu, vai tas bija grūtniecības ietekmē, bet man bija tik daudz enerģijas! Atceros, ka teicu vīram: "Nesēdēšu ar otru bērnu mājās, jo vēlos strādāt." Kad meitiņai bija vien trīs mēneši, mēs kopā ar vīru aizbraucām uz pirmo bāzi, kā arī bijām jau telpas noskatījuši. Viss pēkšņi notika tik ātri, bet skaidrs man nebija absolūti nekas. Vien zināju, ka "showroom" būs! Un nu ir gads un četri mēneši, kopš uzņēmums pastāv manās mājās – Kuldīgā.