"Mēs negribam būt mazais Latvijas brendiņš," visas kā viena sarunas laikā nosaka trīs māsas, kuras vieno ne tikai ģimeniskas saites, bet arī kopīgs apģērbu zīmols "MUCINA". Enerģiskās māsas ar saviem dizaina apģērbiem cilvēkus pirmoreiz iepazīstināja pirms diviem gadiem, taču pie pirmajiem panākumiem apstāties nav plānots. Savu zīmolu, kas patiesībā ir "trīs vienā", viņas plāno attīstīt vēl plašāk, tomēr jau šobrīd gatavas atzīt – ne viss ir tik viegli un rožaini, kā sākumā šķita.

Uz sarunu aicināju Ilzi, Lieni un Elzu – trīs māsas Muciņas, kuras iesaistījušās zīmola veidošanā un ikdienas darbā. Viņas atklāj, ka ģimenē ir pieci bērni, taču vecākās māsas un brāļa darbs saistīts ar citu jomu. Lai gan katrai māsai ir savas prasmes un atšķirīga vērtība, kuru dot uzņēmumam, Ilze teic, ka jau līdz šim viņas piedzīvojušas teju visu emociju gammu – bijuši gan milzu entuziasma viļņi un saviļņojuma brīži, gan arī dziļas vilšanās un kritumi.

Ilze ir vecākā no trim māsām. Viņa mācījusies modes dizainu, pabeigusi Liepājas Mākslas vidusskolu, bet pēc absolvēšanas devusies uz Itāliju, kur nodzīvojusi piecus gadus. Strādājot un mācoties Itālijā, viņai radusies iespēja būt par pasniedzēju itāļu skolā Bangkokā. Šo izaicinājumu viņa pieņēmusi, tāpēc nākamie astoņi dzīves gadi aizveduši uz lielpilsētu Taizemē, paralēli ar kolēģi - dizaineru no Maķedonijas, uzsākot kopīgu sadarbību ar konceptu restorāniem, hoteļiem un bāriem, dizainējot un ražojot uniformas. Taču ar laiku viņai gribējies savā ikdienā kaut ko mainīt. Pirms diviem gadiem Ilze atgriezusies Latvijā, lai gan atvilktu elpu no piesātinātās lielpilsētas un pievērstos māsu biznesam, gan arī uzsāktu sava dizaina ofisa izveidi un "showroom" atvēršanu.