Ultramaratoniste Alise Miksta: visu, kas man pieder, es varu salikt mugursomā

Uz Šrilanku mēs kopā aizbraucām astoņi cilvēki no Dubaijas. Es biju vienīgā meitene. Mēs katru dienu zinājām, cik kilometru mums jānoskrien. Tu noskrien savu distanci – ej atpūties, ej guli, dari to, ko tu gribi līdz nākamai dienai. Mēs gulējām teltīs, ēdām sauso pārtiku, jo tev bija jābūt visam sagatavotam jau piecas dienas uz priekšu. Mēs nemazgājāmies piecas dienas. Visi vienā laivā, neviens nav mazgājies, izgulējies. Un, ja man sākumā likās, ka es esmu vispār tāds kā zaļš gurķis, kurš neko nesaprot no skriešanas, tad beigās bija tā, ka es Šrilanku noskrēju trešā meitene,'' ar smaidu sejā atceras Alise.

''Es noskrēju arī Rīgas maratonu un, ja man liktu izvēlēties kuras sacīkstes atkārtot, es noteikti izvēlētos – Šrilanku. Tur es cēlos katru dienu – man nekas nesāpēja, pat tulznas nebija uzmetušās,'' priecājas Alise.

Šobrīd Alises kontā ir vairāki maratoni: Abu-Dabi, Rīgas, Dubaijas un noskrieti arī 100 kilometri pārgājienā Kolka-Dubulti.

Citiem 100 kilometru pārgājiens, Alisei skrējiens



''Pirms dažām nedēļām notikušajā pludmales pārgājienā Kolka-Dubulti piedalījās arī Alise, tikai viņa nolēma, ka šo distanci nevis ies, bet noskries. ''Man iešana liekas pārāk garlaicīga un lēna. Es noskrēju 100 kilometrus un apstājos. Es biju ļoti pārgurusi, es skrēju bez gulēšanas. Man nakts ir ļoti svarīga, lai es izgulētos.

Ap pieciem no rīta es skrēju un man acis lipa ciet, es vairs nevarēju. Pārgurusi, pārsalusi. Vajadzēja apstāties. Pagāja divas dienas un es jau biju atguvusi savus spēkus,'' stāsta Alise.

''Pirmos 17 kilometrus skrēju lēnāk. Es zināju, ka ik pēc 10 kilometriem man jāuzēd. Skrēju, gāju. Pirmais lūzuma punkts bija jau 17 kilometrā. Tad 40 kilometrā man atkal parādījās spēks un es sāku skriet. Kad parādās spēks – es skrienu. Līdz sešdesmitajam kilometram es skrēju viena. Pa nakti es skrēju gar ceļu, cauri mežam. Tas bija pārbaudījums. Bija bailes skriet pa mežu, bet tad es sapratu, ka bailes ir tāda ilūzija galvā. Tu izmet to ārā un skrien, un viss ir labi.

No Mērsraga es skrēju ar diviem puišiem. Mēs piecus kilometrus skrējām, vienu gājām. Jo tad tev vairs nav tik daudz enerģijas, vairāk jāatpūšas. Mums bija palikuši 10 kilometri, un es vairs nevarēju. Es viņiem pateicu – es apgulšos pieturā, jūs skrieniet tālāk. Es apgulos tajā pieturā – man uzreiz kļuva auksti. Sāku iet, sāka līt lietus un es sapratu, ka man pietiks un izstājos. Šī bija mana garākā noskrietā distance vienā dienā,'' stāsta Alise.