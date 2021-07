Runājot par mazā biznesa uzsākšanu, Sandija, kura nu jau piekto gadu vada mazo uzņēmumu "DII", norāda, ka ir divu veidu cilvēki – tie, kas savu biznesu ļoti vēlas un baidās no tā, ka nekad nepamēģinās to radīt, un tie, kas uzskata, ka grib, bet baidās pamēģināt. "Es visvairāk baidījos, ka vēlāk atskatīšos uz dzīvi, un sapratīšu, ka neizdarīju to, ko tiešām vēlējos pamēģināt," saka viņa. Šīs bailes stāvējušas pāri visām citām bailēm un neziņai. "Nav pareizi vai nepareizi, ir jābūt vēlmei, ka tiešām to vēlies darīt."

29. jūnijs Sandijas Šteinbergas Dukures dzīvē ir īpašs – tā ir viņas un arī mazā uzņēmuma "DII" dzimšanas diena. Šogad "DII" svinēja jau savu piekto pastāvēšanas gadu, tajā pašā dienā izlaižot arī jaunu produktu – kafiju. Sandija gan vēlāk savā stāstā min, ka ne vienmēr aiz produktiem ir jābūt īpašam stāstam, tomēr viņas dzinējspēks ir skaidrs – tie ir viņas kane korso šķirnes suņi Demians un Balii, kuru dēļ zīmīgi dots nosaukums "DII", tiek ražotas suņu gultiņas, un nu viņu vārdos iegādājama arī kafija, ko baudīt agros rītos vai nesteidzīgās pēcpusdienās. Bet bizness nav vienīgā Sandijas nodarbošanās, papildus viņa sniedz koučinga sesijas, un viens no sesiju tematiem ir "gribu savu biznesu, bet…", iedvesmojot uz pārmaiņām citus.