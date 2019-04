Uzvara pār liekajiem kilogramiem maina dzīves. Pieci pieredzes stāsti

Liekie kilogrami ir viena no aktuālākajām veselības problēmām mūsdienās. Mazkustīgs dzīvesveids, ātrās uzkodas, kas bieži ir vieglāk pieejamas un lētākas nekā veselīgas ēdienreizes, ir daļa no faktoriem, kas svara uzturēšanu normas robežās padara arvien grūtāku. Protams, visiem nav jābūt tieviem kā skaliņiem, bet, ja liekais svars traucē tev justies labi un būt pārliecinātai par sevi, iespējams, ir pienācis laiks kaut ko mainīt.

Ieskatoties "Viņa" rakstu arhīvā, atradām vairākus iedvesmojošus stāsts par to, kā apņēmīgas sievietes ir uzvarējušas cīņā ar liekajiem kilogramiem. Iespējams, ka viņu pieredze un pārdzīvotais, sniegs gan motivāciju, gan vērtīgus paņēmienus mērķa īstenošanai.

Lasi un uzzini, kā Vendija atbrīvojās no vairākiem desmitiem lieko kilogramu, kas parādījās pēc bērnu piedzimšanas. Turklāt viņa ne tikai atbrīvojās no liekā svara, bet arī kļuva par fitnes čempioni. Arī Rolanda, kas ir pārliecināta, ka reiz bijusi dikti apaļš bērns, ir savu dzīvi saistījusi ar fitnesu. Viņa kļuva par treneri. Ieskaties arī citos stāstos, kas pierāda, ka atbrīvošanās no liekajiem kilogramiem ir iespējama. Turklāt tas patiešām var uzlabot veselību un sniegt daudz citu vērtīgu ieguvumu.