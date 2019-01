Ar degsmi acīs darbā un hobijā – Liene IT nozari apvieno ar karsējsportu

Cilvēks ir laimīgs, ja ir atradis savu īsto vietu. Klausoties Lienes Jansones stāstu par profesijas izvēli IT nozarē un darba gaitām, viņas acīs redzama pārliecība un degsme. Ārpus darba Lienei ir interesants hobijs, viņa nodarbojas ar karsējsportu.

Liene veiksmīgi apvieno divas dažādas jomas. Dažādība piešķir dzīvei garšu, tādējādi nekad nevar sūdzēties par garlaicību un paveiktais sagādā prieku. Ieguldot pūles, nepārtraukti mācoties un turpinot iesākto, iespējams sasniegt daudz, vienlaikus nebaidoties pazaudēt sevi kā personību.

No spītīgā "nekad" līdz pārliecībai par savu vietu

Profesionālās dzīves ceļš Lienei nebija uzreiz kristālskaidrs. Agrā bērnībā viņa gribēja kļūt par veterinārārsti, bet, apjaušot nodarbošanās skumjo pusi, proti, ka ne vienmēr izdodas glābt dzīvnieku dzīvību, sapratusi, ka šādu darbu maigās sirds dēļ tomēr nespēs darīt. Vēl Liene gribējusi kļūt par saldējuma pārdevēju, taču, kad nākusi atklāsme, ka saldējumu tāpat vien nevarēs ēst, domu atmetusi. Vidusskolā viņa nav domājusi, ka strādās IT jomā. Bijušas idejas studēt mediju komunikāciju, Eiropas valodas, tomēr dažus mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas augstskolā nolēmusi izmēģināt studijas IT, tur bija arī budžeta vietas. Iespējams, sava loma bija tam, ka Lienes mamma ir programmētāja un viņa mudināja meitu pievērsties šai jomai. Tolaik Liene sev apsolīja: ja studijas nepatiks, tās pārtrauks un sāks ko citu, taču viss iepatikās un doma par virziena maiņu izpalika.

Tā kā daudzi Lienes draugi ir no IT jomas, augstskolas laikā izskanējuši pamudinājumi izmēģināt "Accenture" piedāvātās iespējas apmācībās bootcamp. Lai gan par savām spējām šaubījusies, Liene nolēma pamēģināt. Tā nu naivais pieņēmums par īslaicīgu pieredzi pāraudzis stabilās darba attiecībās. Tieši bootcamp laikā Liene ieguvusi stabilu pamatu zem kājām IT pasaulē, kas tālāk aizveda uz darbu atzītajā uzņēmumā. "Accenture" Liene strādā četrus gadus un joprojām nav zaudējusi degsmi.

Liene "Accenture" ir DevOps speciāliste, proti, dara dažādus atbalsta darbus. Būtībā Lienes uzdevums ir rūpēties par to, lai ideja par kādām izmaiņām IT sistēmā ātrāk un efektīvāk nonāk pie lietotāja. Ar dažādām metodēm un rīkiem procesi tiek automatizēti, ieviesti drošības standarti, kā arī vienā darba plūsmā procesā iesaistīti cilvēki no dažādām komandām. Liene atzīst, ka darbs komandā ir kolosāls. Lai arī katram ir savs uzdevums, visi strādā viena mērķa vārdā un katra pienākumi ietekmē kolēģa darbu, tāpēc divtik lielu sparu strādāt dod ikdienā izteiktās atzinības un pateicības. Ir patīkami darīt darbu, kas kādam citam palīdz labāk veikt viņa pienākumus, atzīst Liene.

Sievietes trumpji IT jomā

Vaicājot, kādai jābūt sievietei, lai viņa iederētos šajā nozarē, kā pirmo īpašību Liene nosauc drosmi. Lielai daļai sieviešu IT profesijas ir diezgan nezināmas, tāpēc reizēm ir bažas un bailes par izvēli, taču ir uzskatāmi piemēri, ka visu var iemācīties, ja ir vēlme. Lai darbotos šajā jomā, jāpiemīt loģiskajai domāšanai un jābūt interesei par programmēšanu un datorsistēmām. Liela loma ir komunikācijai, kas ir sieviešu trumpis. Liene atzīst, ka sievietes pēc dabas ir komunikablākas, tas ļoti palīdzot. Ja vēl ir vēlme mācīties un vienmēr attīstīties, tad panākumi sievietei IT pasaulē ir garantēti. Šī ir industrija, kurā nekad nepienāks brīdis, kad viss būs pazīstams, izpētīts un apgūts. Jāmācās ir visu laiku, un tieši tāpēc ir tik interesanti.

Liene, strādājot šajā jomā, atklājusi daudz jauna par sevi. Piemēram, ja kādreiz viņa domāja, ka neprot būt organizēta un kaut ko plānot, tad pēdējie divi gadi pierādījuši pretējo – viņa katru dienu veido darāmo lietu sarakstu. Tas sniedz gandarījuma sajūtu – redzēt dienas beigās izpildītus izvirzītos mērķus.

Kas attiecas uz sievišķību un izvēlēto profesiju, Liene norāda, ka tas neatšķiras no darba, piemēram, finanšu vai citā jomā. Kā jebkurā profesijā, arī IT jomā ir jākomunicē, jāplāno, jāmācās. Liene nedomā, ka būtu cita personība, ja kļūtu, piemēram, par juristi.

Runājot par savu darbu, Lienei mirdz acis – viņa atzīst, ka ir ļoti priecīga par to, ka nonākusi šeit. Arī raugoties nākotnē, viņa prognozē, ka paliks šajā jomā, iespējams, attīstīs sevi, lai kļūtu par projektu vadītāju vai tehnisko arhitekti IT jomā. Bet līdz tam, kā viņa pati saka, ir jāuzlabo tehniskās zināšanas un jāmācās.

Pēc darba pie akrobātiskiem elementiem

Lienei ir ne vien interesants darbs, bet arī hobijs – kopš studiju laikiem viņa aktīvi darbojas RTU karsējkomandā. Aiz tā slēpjas smags darbs, treniņi, akrobātika, saliedētība un komandas gars, kas vainagojas ar sarežģītām kompozīcijām, piemēram, piramīdas izveidi no cilvēkiem. Lienes pārstāvētā Latvijas karsēju izlases komanda pabijusi Eiropas čempionātos un turpinās tajos startēt arī šogad.

Liene ir atskārtusi, ka profesijā un hobijā ir interesantas kopīgas iezīmes – ļoti liela loma ir atbildībai un saliedētībai. Ne piramīdu, ne rezultātu darbā nevar panākt bez atbildības pret pienākumiem un apzināšanās, cik liela loma ir būt īstajā vietā, lai paveiktu darba uzdevumu. Abas Lienes dzīves jomas vieno gan vēlme augt, gan disciplīna un komandas darbs – bez šiem elementiem nevar iztikt ne darbā, ne hobijā. Karsējkomandā viss balstās nevis uz spēku, bet gan uzticību, atbildību un precizitāti. Ja neieradīsies uz treniņu, kompozīciju izveidot neizdosies. Ļoti līdzīgi ir darbā. Katram mazajam zobratiņam ir liela loma, lai tas lielais rats varētu griezties.

