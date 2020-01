Atgriezties darba tirgū un izaicināt sevi – Līgas stāsts

Sākumu jaunajā amatā Līga atceras kā lielu izaicinājumu kopumu, jo daudz kas bija nezināms, tomēr ar visu varēja tikt galā. Līga jau kopš pirmās darba dienas sevi sauc par uzņēmuma fani – darbs IT nozarē ir interesants un izaicinājumu pilns.

"Esmu apguvusi IT projektu vadības sadaļu, procesa gaitā ir radies "know how", strādājot ikdienā ar jomas profesionāļiem un skatoties pāri plecam, jo speciālos programmēšanas kursos neesmu gājusi. Protams, esmu iedziļinājusies programmētāju un testētāju darbā, dokumentācijā, darba pienākumos un komunikācijā ar klientu, tāpat esmu sapratusi, ka darbs man patīk un interesē," secina projektu vadītāja, vienlaikus atzīstot, ka ir brīži, kad pietrūkst zināšanu, kad attiecīgie jautājumi tiek risināti, vēršoties pie kolēģiem – jomas speciālistiem.

Ikviens IT nozares projekts ir unikāls

"Ja citi cilvēki meklē jaunas darbavietas, tad uzņēmumā var mainīt projektu un justies kā citā darbavietā. Es nevaru salīdzināt iepriekšējo projektu ar pašreizējo, jo ir cita nozare, cilvēki un lokācijas," novērtē Līga.

Darba procesā viņa vada ne tikai projektus, bet arī komandu, kurā atkarībā no projekta lieluma strādā vismaz desmit cilvēki.

"Esmu lojāla vadītāja, kas spēj uzklausīt, man piemīt ticība cilvēkiem un viņu spējām. Iespējams, ikdienā nedaudz pietrūkst optimisma, joku un humora, kas saspringtajā darba tempā savstarpējo komunikāciju un darba procesu varētu padarīt vieglāku," sevi kā vadītāju raksturo Līga.

To, ka varētu strādāt vadošā amatā, viņa bija iztēlojusies jau bērnībā, ciemojoties tēta darbavietā tekstila ražotnē, kur viņš ieņēma vadošas nodaļas vadītāja amatu.

"Es atceros to apziņu, ka tētis bija vadītājs, apkārt bija lieli galdi ar dokumentiem un cilvēkiem – man tas likās ļoti nopietni un aizraujoši. Tajā brīdī tēti uzlūkoju kā ļoti zinošu cilvēku un kā piemēru un paraugu, kas lika aizdomāties par nākotni, ka vēlos darīt kaut ko līdzīgu."

Līgas darba ikdienā viens no lielākajiem ieguvumiem ir ne tikai strādāt vadības jomā, bet iespēja strādāt un komunicēt starptautiskā vidē. Kopumā "Accenture" Latvijā strādā aptuveni 1600 speciālisti no vairāk nekā 30 valstīm. "Apkārt ir zinoši, forši un iedvesmojoši cilvēki – tā ir ļoti liela vērtība. Tas paver citus apvāršņus, plašumus un zināšanas," saka Līga.

Balansā ar mammas pienākumiem

Šobrīd Līgai visgrūtākais ir balansa noturēšana starp darbu un personīgo dzīvi – laiku, ko veltīt meitām.

"Es rūpīgi plānoju šo procesu. Sākumā tas bija liels izaicinājums, uzsākot darba gaitas. Patiesībā balansa joprojām nav. Kad ir mazi bērni un darbs, tad katra jauna diena ir pārsteigums, kā izdosies visu saplānot un pavadīt konkrēto dienu," saka Līga.

Viņa novērtē iespēju strādāt attālināti, ko piedāvā uzņēmums.

"Iespējams, es kā projektu vadītāja šo priekšrocību tik ļoti neizjūtu, jo mans darbs ir cieša sadarbība ar komandu, bet tas palīdz gan man, gan maniem kolēģiem. Ja nebūtu šādas iespējas, būtu ļoti saspringti," secina Līga un pasmaida, ka cilvēki ir saprotoši reizēs, kad sarunas fonā ir dzirdams bērns. Lai atvieglotu ikdienu jaunajām māmiņām, uzņēmums ir ļoti pretimnākošs, piedāvājot elastīgu darba grafiku.

"Pieņemu, ka daudzām māmiņām šajā ziņā darba pieredze iepriekš ir bijusi negatīva, bet "Accenture" tā nekad nav bijis," pārliecinājusies Līga.

"Ir bijušas situācijas, kad kolēģiem esmu teikusi – man mājās ir mazi bērni, es nevaru sapulcē piedalīties līdz septiņiem astoņiem vakarā. Es varu strādāt astoņas stundas dienā, bet man kā mammai ir savi ierobežojumi. Ja esmu to skaļi pateikusi, nekad neesmu saņēmusi noraidošus vai nosodošus skatienus," pauž Līga un aicina citus vecākus nebaidīties darbavietā atklāti runāt par savas dzīves prioritātēm. Viņa piekrīt, ka reizēm ir izaicinoši atrast balansu komandā dažāda vecuma cilvēku vidū, kad atšķirīgas ir prioritātes un intereses, tomēr viss ir iespējams, tikai par to ir jārunā.

"Meitām ir ne tikai bērnudārzs, bet viņām patīk dziedāt un dejot, kas nozīmē papildu loģistiku," atzīst Līga, neslēpjot, ka šajā laikā, kad cenšas atrast balansu starp darbu un privāto jomu, ir bijis grūti. Pirms meitiņu piedzimšanas viņa daudz ceļoja, kas šo nodarbi padarīja par viņas sirdij tuvu hobiju. Ceļot kopā ar bērniem ir sanācis tikai nedaudz, taču tuvākajā nākotnē ir ieplānoti pāris ceļojumi.

"Esmu dzirdējusi viedokļus – meitas ir tik mazas, viņas neko neatcerēsies –, bet vēlos viņas ņemt līdzi. Protams, ceļojot kopā ar bērniem, viss ir jāplāno nedaudz citādi, tomēr viss ir paveicams. Ņemot vērā to, ka brīvo laiku lielākoties pavadu kopā ar bērniem, cenšos atrast aktivitātes, kur varu gūt jaunas sajūtas, piemēram, ja nevaru apmeklēt teātra izrādi, kas domāta pieaugušajiem, tas neliedz iespēju kopā ar meitenēm aiziet uz leļļu teātri," smaidot saka Līga.

Sievietēm ir iespējas IT nozarē

Būt sievietei un strādāt vadošā amatā IT nozarē reizēm ir īsts izaicinājums, un arī Līga neslēpj, ka sastapusies ar šajā jomā strādājošo vīriešu attieksmi.

"Es neiešu mācīties programmēšanu, lai kādam kaut ko pierādītu, – tas nav mans mērķis. Pēc dabas esmu ļoti mierīga, saspīlētās situācijās es otram ļauju "nolaist tvaiku" un, kad emocijas norimst, cenšos situāciju izrunāt," atklāj Līga.

Viņa novērtē, ka viens no "Accenture" mērķiem ir palielināt sieviešu skaitu nozarē.

"Uzsākot darbu, man bija svarīgi apzināties, ka varēšu apsēsties pie viena galda ar tāda paša līmeņa vadītāju "Accenture Latvia", turklāt nav nozīmes – vīrieti vai sievieti, un mūsu izaugsmes iespējas un darba alga būs vienāda. Tā ir lieliska sajūta. Līdz tam darba tirgū biju jutusi diskrimināciju sieviešu atalgojuma ziņā."

Sievietēm IT nozarē ir lieliskas iespējas realizēt savu potenciālu un piedzīvot izaugsmi. Daudzām sievietēm, iespējams, nav pietiekamas sapratnes, ko sieviete var darīt nozarē, jo daļa uzskata – es nemāku programmēt, tātad nevaru strādāt nozarē, bet patiesība ir tāda, ka IT iekļaujas citās nozarēs un ir nepieciešami dažādi speciālisti – IT profesiju spektrs ir plašs. Līga uzskata, ka sieviešu īpatsvara palielināšana IT nozarē darba vidi padara veselīgāku, kā arī ir noderīgas rakstura īpašības, kas vairāk piemīt sievietēm. "It īpaši projektu vadībā – spēja vienlaikus darīt vairākas lietas, jo mums ir īpašība pamanīt detaļas, būt iejūtīgām, kā arī paralēli vadīt daudzus procesus," domā Līga.

Skatoties nākotnē, sieviete nešaubās, ka joprojām sevi redz IT un projektu vadības lauciņā, taču tālākā nākotnē, kad meitas būs izaugušas un aktīvās darba gaitas aiz muguras, viņa neizslēdz iespēju vadīt savu kūku kafejnīcu, jo viņa ir aizrautīga ēst gatavotāja. Līgai ir arī bērnības sapnis par savu mākslas galeriju. Viņa uzskata, ka dzīves mazās un lielās laimītes ir mainīgs jēdziens, taču šobrīd vislielāko laimes sajūtu un gandarījumu sievietei sniedz viņas bērni, ceļošana, garšīgs un veselīgs ēdiens un labi padarīta darba sajūta.

Vairāk par bootcamp iespējām uzņēmumā "Accenture" uzzini Bootcamp.lv!