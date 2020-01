IT nozarē darbs var kļūt par hobiju – Solvitas stāsts

"Agrāk es biju ļoti introverta. Augstskolā baidījos skaļi uzdot jautājumus, un, sākot strādāt, sākumā nācās piespiest sevi pārkāpt robežai, kur beidzās mana komforta zona. Tomēr beigās pat nepamanīju, kurā brīdī spēju to izdarīt un sāku attiecīgo sajūtu izbaudīt," viņa atklāj.

Taujāta par sievietes lomu IT nozarē un ar to saistītajiem stereotipiem, Solvita pauž, ka ne augstskolā, ne darba vidē, ne citur nav ar tādiem saskārusies, un uzsver – IT nozarē nav jāveic smags fizisks darbs, tātad sieviete tajā var darīt jebko.

"Drīzāk ir nācies dzirdēt, ka IT tiek asociētas tikai ar programmēšanu, taču tā nav. Šī joma ir tik plaša, ka ir iespējas nodarboties ar tik dažādām lietām – sistēmu analīzi, testēšanu, vizualizāciju, dizainu, projektu vadību un citām. Nozarē ir tehnisko zināšanu profesijas, kā arī amati, kuros būtiskas ir komunikācijas prasmes un analītiskā domāšana," novērojusi Solvita un piebilst, ka IT jomā rodas arvien jaunas profesijas. Šobrīd uzņēmumi darbā pieņem mākslīgā intelekta ekspertus, inovāciju vadītājus, dronu operatorus. Arī nākotnē ir sagaidāmas jaunas un interesantas profesijas – piemēram, kriptovalūtu detektīvs, digitālais arheologs u. c.

Ģimene un brīvais laiks

Runājot par brīvo laiku, viena no iecienītākajām Solvitas nodarbēm ir skriešana. Ja pirms četriem gadiem viņa izjuta teju vai nepatiku pret šo nodarbi, tad tagad bez tās vairs nav iedomājama viņas ikdiena. Ir izskrieti ne tikai visi piemājas meži un ielas, bet arī pievarētas "Stirnu buka" distances un vairāki pusmaratoni.

"Skriešana ir mans hobijs, meditācija, atslēgšanās pēc darba dienas. Tādā veidā esmu atrisinājusi arī diezgan daudz problēmu, jo skrienu bez mūzikas un ir laiks pārdomām. Man patīk arī ceļošana un pārgājieni kalnos. Esmu aktīvās atpūtas cienītāja, nevaru vienkārši sauļoties kūrortā vai pludmalē. Izņēmums ir lasīšana, jo mani aizrauj grāmatas, piemēram, par vadību," atklāj Solvita.



IT nozarē darbojas arī Solvitas vīrs – viņš ir programmētājs. Ikdienā abi pārrunā IT nozares jaunumus un aktualitātes un bieži kopā klausās podkāstus. Ja ir nepieciešams, viņa vīram lūdz izskaidrot ar programmēšanu saistītus jautājumus. Solvita ar vīru iepazinās bijušajā darbavietā. Abi satuvinājās laikā, kad Solvita sāka strādāt pie sava pirmā projekta, un kopumā pāris kolēģu statusā pavadīja deviņus gadus.

"Kopš es nomainīju darbavietu, mēs vairs nestrādājam kopā. Tā ir interesantāk, un viens no ieguvumiem – Ziemassvētku laikā varam apmeklēt divas darba balles, nevis tikai vienu," smaida Solvita.