IT nozarē rutīnas nav – Irinas stāsts

Mūsdienās komunikācija iegūst arvien lielāku nozīmi. IT nozarē nepietiek tikai ar to, ka klientam tiek izveidots produkts vai risinājums, ir jāspēj to piedāvāt, izskaidrot, kā arī iemantot otra uzticēšanos un uzturēt veiksmīgu komunikāciju. Aizvien lielāka loma ir arī darbam komandā – sievietēm šīs lietas labi padodas.