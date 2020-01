IT nozarē sievietēm ir milzīgas izaugsmes un attīstības iespējas – Zanes stāsts

"Prieks, ka spēju to paveikt, bija ļoti spēcīgs un ir spilgti saglabājies atmiņā. Skolā man vienmēr vairāk patika uzdevumi, kur ar formulu palīdzību varēju loģiski izdomāt rezultātu, bet valodas, ģeogrāfija un vēsture, faktu un vārdu iegaumēšana radīja izaicinājumus. Vidusskolas laikā prātā ienāca doma – iespējams, datorzinātne varētu būt mans virziens," stāsta Zane. Pabeigusi vidusskolu, jauniete, tāpat kā vairāki viņas klases un skolas biedri, iestājās vienā no Latvijas augstskolām "Datorzinātņu" programmā. Pārliecību par savu izvēli raisīja arī tas, ka viņas vecākais brālis, kuru Zane mīļi sauc par savu "iedvesmas avotu", bija izvēlējies IT jomu. Turklāt jau pirmajā studiju gadā viņa sāka strādāt vienā no Latvijas IT uzņēmumiem.

Rakstīt kodus uz papīra

"Studijas bija nozīmīgs posms, kad tika apgūtas teorētiskās zināšanas un pamati, tajā pašā laikā bija arī kursi, kuros bija jāprogrammē uz papīra. Ja kontroldarbā, piemēram, atstarpe bija par lielu, ko pasniedzējs varēja uzskatīt par divām atstarpēm, tad darbu varēja neieskaitīt. Dažreiz sāku domāt, vai datorzinātne tiešām ir tas, ko vēlos darīt nākotnē," studiju laika pieredzē dalās Zane.

Par laimi, viņas bažas, ka turpmāk nāksies "programmēt uz papīra", nepiepildījās, jo iekārtošanās darbā atklāja IT industrijas plašās iespējas. Darbu Zane uzsāka kā testētāja, vēlāk nodarbojās arī ar sistēmu analīzi, uzsāka projektu vadīšanas karjeru, kā arī līdzdarbojās pirmajos "Agile" projektos "Scrum Master" ("Agile" terminoloģija) lomā. Zane ar lielu prieku atceras šos pirmos gadus IT industrijā, kad varēja līdzdarboties nozīmīgos IT projektos astoņu gadu garumā, kuru laikā viņa pabeidza arī studijas. Protams, pirmie soļi nozarē bija izaicinājumu pilni – pirmie darba uzdevumi, pirmie projektu termiņi, pirmās vizītes pie klienta radīja lielu satraukumu, tomēr tādējādi tika iegūta jauna pieredze un pārliecība par sevi.

"Šo laiku atceros ar neviltotu prieku, man iepriekšējais darbs ļoti patika, taču ar laiku gribējās arī uzzināt, "kā ir tur citur IT pasaulē", un manī radās vēlme pamēģināt kaut ko jaunu. Tas bija iemesls, kāpēc sāku strādāt "Accenture", par ko biju dzirdējusi labas atsauksmes," stāsta Zane.

Karjera "Accenture"

Izvēli pievērsties IT nozarei Zanei nav bijis jānožēlo, viņa novērtē plusus, kas piemīt uzņēmumam, galvenokārt – sakārtota un atvērta vide, kas bieži pozitīvi ietekmē darba procesus un ļauj mācīties, kā arī globālais mērogs, ar ko Zane saskaras katru dienu. Viņai, strādājot "Accenture", ir bijusi iespēja arī paceļot pa dažādām pasaules valstīm, kas vienmēr ir ļoti paticis. Liels pluss starptautiskajai videi ("Accenture" Latvijā vien strādā vairāk nekā 30 dažādu tautību cilvēki) ir arī tas, ka ir izdevies izkopt angļu valodu. Tieši darbā Zane iemācījās tekoši un ļoti labi runāt angliski, jo skolas laikā bija apguvusi tikai vācu un krievu valodu.

"Šobrīd esmu ļoti apmierināta ar punktu, kurā nonākusi mana karjera. IT nozare ir likusi saprast, cik man svarīga ir neatkarība un brīvība domāt, pieņemt lēmumus, kam pati ticu līdz kaulam. Uzņēmumā ir lieliska augsne, lai rastu sevī motivāciju un iedvesmu attīstīties, mācīties jaunas tehnoloģijas un pieejas un sasniegt savus mērķus. Lielākais izaicinājums ir ātrums un mainība, līdz ar to svarīgi ir uzturēt enerģijas līmeni un fokusu, lai visu var pagūt," stāsta Zane, vienlaikus atzīstot, ka tieši ātrums un mainība viņai patīk visvairāk.

Stereotipi par sievietēm IT nozarē

Studiju un karjeras laikā viņai ir gadījies sastapties ar stereotipiem, ka IT nozare vairāk ir vīriešu pasaule, taču gadu gaitā tas ir mazinājies. Šobrīd durvis ir plaši atvērtas visiem, tai skaitā sievietēm, ir iespējas mācīties, strādāt un būt veiksmīgām IT nozarē, turklāt to apvienot ar privāto dzīvi.

"Vēsturiski proporcija par labu vīriešiem programmētājiem veidojās arī tāpēc, ka vīriešiem bija atļauts mācīties, bet sievietes tradicionālā loma bija mājas pavarda uzturēšana un bērnu audzināšana. Taču, neskatoties uz to, pirmā programmētāja pasaulē bija sieviete, Ada Lavleisa," interesantu faktu atsauc atmiņā Zane un piebilst, ka sievietes loma IT nozarē ir nozīmīga arī no dažādības viedokļa, jo, veidojot jaunu produktu vai servisu, ir svarīgi pārliecināties, ka tas būs piemērots visiem. Dažādības un iekļautības jautājums šobrīd ir viens no aktuālākajiem IT industrijas jautājumiem globālā mērogā.

Ģimene un brīvais laiks

Viens no lielākajiem izaicinājumiem Zanes ikdienā ir atrast balansu starp darbu un privāto dzīvi. Zanei ir vīrs un divi bērni – meita (4 gadi) un dēls (2 gadi).

"Lai arī man bija sajūta, ka esmu tam gatava, izrādījās, ka viss ir citādi – daudz grūtāk. Šobrīd atrast laiku ģimenei, darbam un vēl sev man pilnībā neizdodas, vismaz tādā mērā, kā man gribētos, bet es cenšos. Ja ir mammas, kas jūtas tā, ka var visu paveikt, es labprāt viņām iedotu zelta medaļu," smaidot saka Zane. Līdz ar bērnu ienākšanu dzīvē viņa labāk ir iemācījusies pārvaldīt laiku, noteikt dzīves prioritātes un mierīgāk uztvert situācijas, kad kaut kas neizdodas, kā plānots. Šobrīd viss ir rūpīgi jāplāno un visgrūtāk ir atrast laiku sev, tomēr viņa ir sapratusi, ka visu paspēt nevar.