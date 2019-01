Java programmēšanas kursos pieteica vīrs – Diānas kardinālo dzīves pagriezienu stāsts

Pirms pāris gadiem Diāna Samarska neticētu, ja kāds teiktu, ka viņa programmēs. Pēc izglītības Diāna ir japanologs, kas apvieno japāņu valodas un kultūras zināšanas, tāpēc likumsakarīgi, ka 12 gadus viņas darbavieta bija Japānas vēstniecība. Diāna vēlējās pārmaiņas, tāpēc nolēma mainīt darbības jomu. Interesanti, ka liela loma karjeras maiņā bija Diānas vīram, kura dēļ viņa nonāca IT nozarē. Diāna ir piemērs tam, ka iemācīties var visu, arī programmēšanas valodu Java.

Kā Diāna nonāca līdz programmēšanai?

Diānas vīrs savulaik apmeklēja "Accenture" piedāvātās bootcamp apmācības un pēc tam uzsāka darba attiecības uzņēmumā. Ņemot vērā pozitīvo pieredzi, vīrs pieteica Diānu Javas apmācību kursiem un vēlāk par to informēja sievu. Pirms pieteikšanas kursiem Diāna aptuveni gadu strādāja "Accenture" Personāla nodaļā, kas sakrita ar laiku, kad vīrs pievienojās uzņēmumam. Diāna Personāla nodaļā palīdzēja kārtot formalitātes uzņēmuma jaunajiem darbiniekiem no ārvalstīm. Līdz tam brīdim vēl nekas neliecināja, ka Diāna kādu dienu šajā uzņēmumā programmēs.

Pirmā reakcija, kad Diāna uzzināja, ka ir pieteikta kursiem, bija pārsteigums, un kādu brīdi viņa spurojās pretī un vīram teica, ka šī joma nav viņai piemērota. Neskatoties uz to, Diāna kursus sāka apmeklēt. Apmācību laikā viņa saprata, ka joma ir ļoti interesanta, tāpēc motivācijas trūkums, lai pabeigtu kursus, nebija manāms, turklāt apmācība bija paredzēta cilvēkiem bez jebkādām priekšzināšanām IT nozarē. Vienkāršā, saprotamā valodā apgūstot pamatus, Diāna ieguva pārliecību, ka visu var iemācīties, un apjauta, ka vīrs viņu pazīst labāk nekā viņa pati.

Programmēšanu Diāna sāka apgūt 2017. gadā paralēli darbam un divu bērnu audzināšanai. Laiks bijis diezgan saspringts, taču gribasspēks palīdzēja virzīties uz priekšu. Mācīšanās Diānai sniedza prieku, jaunu zināšanu apguve likās saistoša un motivēja nepadoties.

Kursos ik pa laikam izskanējis joks, ka pieprasījums pēc IT speciālistiem ir tik liels, ka trūkst ne tikai labu, bet arī sliktu programmētāju. Šis joks lika aizdomāties, ka pieprasījums pēc IT speciālistiem ir milzīgs un izvēlētais virziens – pareizs. Programmēšanas valodas ir dažādas, bet Java vairāku gadu garumā ir pieprasītākā un populārākā. Tiesa, lai arī mācījusies tieši to, šobrīd Diāna strādā JavaScript komandā.

Pārmaiņas ne tikai darbā, bet arī personībā

Diānas darba pienākumi ir gan komunikācija ar komandu virtuāli un klātienē, gan programmēšana, un nebūt nav tā, ka visa diena paiet programmējot. Diānas uzdevums ir programmēt mājaslapas un strādāt ar to, ko redz lietotājs savā ekrānā. Tieši tas Diānai patīk visvairāk – programmēt un redzēt rezultātu. Šajā amatā Diāna strādā gandrīz gadu un joprojām ir pozitīvi noskaņota. Jāmācās ir nemitīgi, jo katru dienu klāt nāk kas jauns, interesants un par garlaicību nevar sūdzēties. Dinamiskā ikdiena aizvedusi Diānu līdz secinājumiem, ka viņai ļoti patīk mācīties.

Savukārt, strādājot Personāla nodaļā, Diāna izkopa savas komunikācijas spējas, lai arī pēc dabas ir introverta. Ja jāizvēlas runāt vai nerunāt, viņa labāk izvēlētos paklusēt, taču pieredze darbā ar personālu deva mācību, ka ar komunikāciju var ļoti daudz panākt. Un tas noder, arī strādājot par programmētāju.

Sieviešu trūkums IT jomā

Uzklausot jautājumu, kāpēc salīdzinoši neliela daļa sieviešu programmē, Diāna dalās pārdomās, ka iemesls varētu būt tikai un vienīgi domāšanā. Lielākā daļa sieviešu sevi ierobežo un IT jomu uztver kā kaut ko sarežģītu, taču, pirms neesi pārliecinājusies, nevajadzētu sev laupīt iespējas. Savulaik arī Diāna par programmēšanu domāja stereotipiski, uzskatot, ka to var apgūt tikai cilvēki, kuri ir ļoti spēcīgi matemātikā. Iegūstot pieredzi un mācoties kursos, domas mainījās. Šobrīd Diāna programmēšanu vairāk pielīdzina svešvalodu apguvei, kas ikvienam ir pa spēkam. Tāpat paralēles var atrast ar adīšanu un tamborēšanu. Ja patīk šīs nodarbes, padosies arī programmēšana, smaidot piebilst Diāna. Lai arī ik pa laikam dzirdami stereotipi par sievieti IT nozarē, Diāna atzīst, ka nav nekādas atšķirības starp vīrieti un sievieti programmētāja amatā, piemēram, projektā, kurā šobrīd Diāna strādā, iesaistītas piecas dāmas.

Diāna atzīst, ka visa pamatā ir gribēšana. Ja cilvēks grib, tad visu var, arī apvienot neiespējamo – darbu ar mācībām un ģimeni, un viņa tam ir lielisks piemērs.

Vairāk par bootcamp iespējām uzņēmumā "Accenture" uzzini Bootcamp.lv!