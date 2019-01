Nekas nav neiespējams – stāsts par Elīnu, kura IT jomā atrada mīlestību un motivāciju izaugsmei

Mēs varam plānot un iztēloties visdažādākos savas dzīves scenārijus, taču visbiežāk realitātē viss notiek pavisam citādi. Elīna Viļumsone nedomāja, ka kādreiz strādās IT uzņēmumā un ka tieši šajā vidē iepazīsies ar nākamo vīru Edgaru. Dzīve piespēlē visinteresantākās korekcijas.

No kultūras līkločiem līdz IT

Vidusskolā Elīnai bijusi iecere apgūt ekonomiku, tomēr vēlāk viņa izvēlējās studēt kultūras teoriju Latvijas Kultūras akadēmijā. Mācību laikā Elīna nejuta izteiktu vēlmi sevi turpināt profesionāli attīstīt tieši šajā nozarē, tāpēc sāka raudzīties pēc citiem karjeras izaicinājumiem. Pēc universitātes absolvēšanas Elīna nolēma izmēģināt spēkus praksē "Accenture" un tās laikā pierādīja sevi kā potenciāli labu darbinieku. Līdz tam iespaids par IT vairāk saistījās ar sistēmas administratoriem un hakeriem, taču praksē maldīgie priekšstati izgaisa.

Pirmās darba gaitas "Accenture" Elīna sāka biroja administrācijā – viņas pienākumi bija darba aizsardzība un kolēģu darba vietu koordinēšana, kas dinamiskajā vidē ir ļoti svarīgi. Paralēli darba pienākumiem pieauga interese par citām IT profesijām – saistoša likās PMO nodaļa. Pirms pāriešanas uz jauno amatu Elīna pamatzināšanas PMO jomā ieguva bootcamp apmācībās.

Vaicājot pēc skaidrojuma, ko īsti nozīmē PMO un kādi ir darba pienākumi, Elīna dziļi ievelk elpu un skaidro, ka tiešā tulkojumā PMO (Project Management Office) nozīmē – projektu vadības birojs. Darba pienākumi ir uzturēt un uzlabot dažādu projektu vadības procesus. Mazos projektos PMO iesaiste ir neliela, bet lielākos projektos PMO komandas darbs ir ļoti būtisks, lai projektu vadības procesi noritētu sakārtotā veidā, lai informācija tiktu sistemātiski uzturēta, apstrādāta, lai tā būtu pārskatāma un viegli pieejama. Kā tipiskus darba pienākumus Elīna min projekta darbinieku laika un izdevumu analīzi, ziņošanu, rēķinu sagatavošanu, statusa atskaišu un finanšu analīžu veidošanu utt. Paralēli darba pienākumiem Elīna apgūst jaunas iemaņas, kas saistītas gan ar tiešo darba pienākumu veikšanu, gan izpratni par nozari kopumā. Nepārtraukta attīstība iedvesmo Elīnu šeit strādāt jau piekto gadu.

Sievietes un IT nozare

PMO nodaļa "Accenture" ir salīdzinoši ļoti sievišķīga, turklāt novērojams, ka nozarē kopumā aizvien vairāk meiteņu savas karjeras iespējas apsver tieši šajā jomā. Elīna atzīst, ka sievietēm un patiesībā jebkuram neatkarīgi no dzimuma izvēlēties IT jomu ir viens no labākajiem lēmumiem dzīvē, jo nozare attīstās, ir progresējoša un darbs ir interesants. Sieviete, strādājot IT nozarē, nevar pazaudēt savu sievišķību. Ja darbs patīk, nav nozīmes tam, vai darbinieks ir sieviete vai vīrietis. Vaicāta par prasmēm, kurām ir jāpiemīt IT jomā, Elīna akcentē analītisko domāšanu, precizitāti un spēju strādāt komandā, bet galvenais ir vēlme un spēja mācīties. Karjeras sākumā liels izaicinājums Elīnai bija pārkāpt pāri nevarēšanai publiski uzstāties. Viņa atceras, ka vidusskolā un augstskolā trīcējuši ceļi un rokas publikas priekšā, bet, sākot strādāt administratīvo darbu "Accenture" un jaunajiem darbiniekiem novadot nepieciešamās apmācības, viss mainījās. Šobrīd ikdienā Elīna vada un piedalās sapulcēs, apmāca topošos darbiniekus bootcamp, turklāt to dara ar pārliecību, tāpēc viņai ir liels prieks par attīstītajām efektīvas komunikācijas prasmēm.

Liktenīgā iepazīšanās darba vidē

Elīnas stāsts ir interesants arī tāpēc, ka tieši uzņēmumā viņa iepazinās ar savu vīru. Pirmo reizi satikušies, kad Elīna vadīja apmācības jaunajiem darbiniekiem, bet vēlāk Elīna koordinēja darba vietu Edgaram un viņa komandai. Tajā laikā abi atklājuši kopīgu valodu, kam sekoja randiņu periods. Vaicāta, vai tas, ka abi strādā vienā darbavietā, ietekmē attiecības, Elīna atbild, ka nē, jo abiem nepārklājas darba pienākumi. Elīna kliedē bažas par to, ka pārim vienā darbā strādāt ir nevēlami: "Tas nedz palīdz, nedz traucē – mūsu gadījumā tas neietekmē attiecības starp diviem cilvēkiem." Uzņēmīgā dāma ir pateicīga liktenim par to, kurp tas viņu ir aizvedis gan karjerā, gan privātajā dzīvē, tāpēc iedvesmota mudina visus – gan sievietes, gan vīriešus – nepadoties un izmēģināt savas prasmes un zināšanas IT nozarē.

Vairāk par bootcamp iespējām uzņēmumā "Accenture" uzzini Bootcamp.lv!