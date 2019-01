No žurnālistes par IT speciālisti – Natālijas kardinālās pārmaiņas profesijas izvēlē

Reklāmas projekts sadarbībā ar uzņēmumu "Accenture" Intervēja Zane Bitmane

Mēdz teikt – neskati vīru no cepures, gluži tāpat var sacīt arī par Natāliju Visuni. Lai arī pēc ārienes varētu domāt, ka jaunā dāma ir saistīta ar modes industriju vai citu sievišķīgu amatu, tas ir visai tālu no patiesības. Aiz smalkās, sievišķīgās ārienes slēpjas ļoti drosmīga, uzņēmīga un ambicioza personība, kas nebaidās no izaicinājumiem. Natālija ir “Accenture” SAP tehniskā konsultante, kas diendienā risina dažādas ar IT jomu saistītas problēmas, kliedējot radušos stereotipus par sievietēm šajā nozarē un pierādot tieši pretējo – sievišķīgais pieskāriens paver jaunas iespējas jomai attīstīties.