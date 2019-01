Radīt robotus, kas citiem atvieglo darbu, – Annijas nodarbošanās IT nozarē

Mūsdienu tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, un par robotu izmantošanu dzirdam arvien biežāk. Annijas Līgas Daizes darbs ir radīt virtuālos robotus, lai cilvēkiem mazāk būtu jādara monotonas darbības. Tas arī viņai sniedz lielāko gandarījumu – redzēt katra izstrādātā robota jeb programmas darbību, ka tas strādā un citiem atvieglo ikdienu. Tādējādi cilvēki iegūst vairāk laika svarīgāku lietu un procesu izpildei. Automatizācijas virzienu var salīdzināt ar šujmašīnu parādīšanos: lai arī cilvēki sākotnēji ar aizdomām raudzījās uz jaunajām iekārtām, tomēr šobrīd ieguvums ir visiem, jo var saražot vairāk un ir radītas jaunas darbvietas.

Draugu ievilināta IT jomā

Annija agrāk gribēja kļūt par arhitekti vai interjera dizaineri, bet ar zīmēšanu negāja tik viegli, tāpēc sapratusi, ka tas nebūs īstais dzīves aicinājums. Pēc vidusskolas viņa pētīja studiju iespējas, kur ir pieejamas budžeta vietas. Annija uzsāka matemātikas studijas. Pirmā kursa laikā viņa iepazinās ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, kuri joprojām ir viņas draugi. Pēc pusgada viņa apjauta, ka šī nav īstā joma, un, drauga pamudināta, studijas turpināja IT nozarē. Draugs, kas pierunāja Anniju pāriet mācīties IT, vēlāk mudinājis viņu izmantot "Accenture" piedāvātās bootcamp apmācību iespējas. Mācībām sekoja prakse, un pēc tās Annija uzsāka darbu uzņēmumā. Jau pagājuši trīs gadi, un viņai joprojām mirdz acis par darba izaicinājumiem.

Viņas darbs ir saistīts ar dažādu biznesa procesu automatizēšanu, lai cilvēki nepatērētu daudz laika monotonam darbam. Annija izstrādā virtuālos robotus, kas ļauj cilvēkam darīt saistošāku un intelektuālāku darbu, tostarp komunicēt ar klientiem. Lai pildītu šādus darba pienākumus, ir jābūt attīstītai loģiskajai domāšanai, jābūt pacietīgam un atbildīgam pret pienākumiem, bet visu pārējo var iemācīties. Vēl ir svarīgi paturēt prātā, ka šajā jomā būs nemitīgi jāmācās. Noteikti nebūs tā, ka, vienreiz iemācoties, pēc tam vairs nekas jauns nebūs jāapgūst. Darba procesā programmēšanas ir salīdzinoši maz, lielākoties jāstrādā ar programmu, kurā ir jau integrēti kodi. Joprojām kādam var šķist, ka darbs ir vienmuļš, taču Annija to apstrīd, atklājot, ka patiesībā darbs ir ļoti radošs. Visu laiku ir jādomā jauni risinājumi un pieejas, tāpēc katrā situācijā vēlamais rezultāts iegūstams pavisam atšķirīgā veidā. Jābūt radošam, lai izdomātu, kā likt robotiņam darboties tieši tā un ne citādi, kā viņam likt rakstīt konkrētas lietas u. tml. Tas viss paveicams, apvienojot loģisko domāšanu ar radošumu.

Annijas jomā bieži vien pienākumi paredz arī komunicēšanu ar citiem cilvēkiem. Tieši mainīgie apstākļi un tas, ka vienu dienu ir jākomunicē, bet citu dienu jāstrādā patstāvīgi, Annijai patīk visvairāk. Arī dažādie projekti neļauj ieslīgt rutīnā, turklāt šajā darbā ir iespējas nemitīgi augt un attīstīties, tāpēc nav bažu par nākotni.

Nebaidīties no nezināmā

Annija domā, ka tieši bailes no nezināmā un bažas par to, vai tas padosies un patiks, attur daudzas meitenes izvēlēties karjeras iespējas IT. Ja pamēģināsi un sapratīsi, ka tas nav tavs ceļš, vismaz būsi par to pārliecinājusies, nevis dzīvosi visu laiku ar domām, kā būtu, ja būtu, iesaka Annija.

Daudz sieviešu nemaz nenovērtē savu piemērotību darbam IT jomā. Arī Annija apstiprina – tie ir tikai stereotipi, ka sievietēm sevi jāpierāda ar lielākām pūlēm. Esot šajā vidē, viņa ne brīdi nav izjutusi spiedienu vai negatīvu skatienu savā virzienā, jo viss ir atkarīgs no katra paša un vēlmēm kaut ko darīt.

Meitenes, kuras vēl mācās vidusskolā, kaļ nākotnes plānus un apsver iespēju padziļināti pievērsties IT jomai, stāsta varone iedrošina – ja patīk un padodas matemātika un informātika, šī būs īstā vieta, kur studēt un strādāt. Protams, nozīme ir arī labām angļu valodas zināšanām. Annija pirmo pieredzi programmēšanā guva vidusskolā, informātikas stundās, taču tad vēl joma nesaistīja. Tāpēc viņa aicina IT pievērsties arī cilvēkus, kas vēlas pamēģināt, bet kam vēl nav zināšanu. Tiesa, Annija piebilst, ka ar iemācīšanos vien nepietiek – zināšanas jāpielieto, citādi viss ātri aizmirstas!

Vairāk par bootcamp iespējām uzņēmumā "Accenture" uzzini Bootcamp.lv!