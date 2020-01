Testēšana ir ļoti piemērota sievietēm – Unas stāsts

"Ir ļoti patīkami būt procesā un redzēt programmatūru izstrādes sākumā un noslēgumā – kāda tā tiek nodota klienta rīcībā. Sistēmas un programmatūras paliek apjomīgākas un veiktspējīgākas, līdz ar to vairāk sāk izmantot automatizēto testēšanu, jo visu pārbaudīt manuāli vairs nav iespējams un, pat ja būtu, tas aizņemtu ļoti daudz laika resursu. Arī ikdienā arvien biežāk izvēlamies automatizētas lietas – mums ir kafijas automāti, kur, piespiežot podziņu, tiek pagatavota kafija, ir roboti, kas staigā pa istabu un mūsu vietā tīra grīdu," skaidro Una un piebilst, ka automatizētajā testēšanā lieti noder viņai raksturīgā mīlestība pret visu lietu kārtību.

"Esmu pedantiska, man nav haosa, līdz ar to nav arī stresa. Esmu novērojusi, ka testēšana ir ļoti piemērota sievietēm, jo šajā profesijā ir svarīgas tādas īpašības kā precizitāte, spēja uzmanību pievērst detaļām. Sievietēm attiecīgās īpašības ir iedzimtas, iespējams, ikdienā tās var radīt arī negatīvu pieskaņu, bet testēšanā tās tikai palīdz," pārdomās dalās Una.

Sieviešu iespējas IT nozarē

Lai gan IT nozarē vairāk strādā vīrieši, tomēr Una ir pārliecinājusies, ka cilvēka profesionalitāti parāda viņa darbi, nevis dzimums. Sievietēm un vīriešiem IT nozarē ir vienādas iespējas. Viedoklis, ka informācijas tehnoloģiju nozare vairāk ir vīriešu lauciņš, viņasprāt, nāk no "ārpuses". Una gribētu, lai IT nozari kā savu darbavietu izvēlētos vairāk sieviešu.

"Iespējams, šo procesu kavē stereotipi un nepārliecinātība, tāpēc sievietēm ieteiktu būt drosmīgākām. IT speciālisti ir ļoti interesantas personības ar aizraujošiem hobijiem – nozarē strādā dažādi izglītoti un daudzpusīgi cilvēki. IT nozare ir perspektīva, un tajā savu nišu var atrast ikviens," domā Una.

Darbs "Accenture" birojā Unai šķiet saistošs vairāku faktoru dēļ, pirmkārt, tā ir iespēja strādāt starptautiskā uzņēmumā ar lielisku reputāciju. Otrkārt, ikdienā nav rutīnas un stagnācijas, ja uzsāktais projekts neliekas saistošs, pastāv iespēja iesaistīties citā.

"Labs atalgojums, elastīgs darba grafiks un kolēģi, kas vairs nav tikai kolēģi, bet draugi," uzņēmuma plusus uzskaita Una, taču vērš uzmanību, ka reizēm darbs komandā ir izaicinājums.

"No vienas puses, man kā testētājai gribas uzticēties kolēģiem, bet, no otras puses, nedrīkstu pazaudēt kritisko domāšanu. Lai arī cik profesionāls un pieredzējis programmētājs būtu, arī viņš mēdz pieļaut kļūdas. Mans uzdevums ir kļūdas pēc iespējas ātrāk atrast un izlabot. Tas ir visgrūtākais – neuzticēties nevienam, bet vienlaikus uzticēties visiem."

Studiju laikā miegs bija "ekstra"

Strādājot par testētāju, lieti noder prāta asums un loģiskā domāšana. Skolā Unai visvairāk patika un padevās matemātika, taču interesēja arī citi priekšmeti. Mācoties 12. klasē, viņa svārstījās starp divām tālāko studiju izvēlēm – programmēšanu un politoloģiju.

"Sākotnēji studēju politoloģiju Latvijas Universitātē. Studijas veiksmīgi pabeidzu, taču nebija sajūtas, ka tas ir mans virziens, kurā redzu savu nākotni," atceras Una.

Foto: DELFI

Pēc neliela pārdomu brīža viņa izlēma turpināt studijas un iestājās Lauksaimniecības universitātes (LLU) Informācijas tehnoloģiju fakultātē. Una ir ļoti laimīga, ka sasniedza to, kas sākumā šķita neiespējams. Studiju laiks bija gan vērtīgām zināšanām bagāts, gan arī saspringts. Una katru dienu pārvietojās starp divām pilsētām, jo mācības bija Jelgavā, bet viņas pilnas slodzes darbs tirdzniecības jomā – Rīgā.

"Četru gadu laikā 3–4 stundas naktsmiera bija norma. Pilnvērtīgs miegs bija ekstra, ko es īsti nevarēju atļauties, bet man patika darīt to, kam citiem, iespējams, nepietiek spēka, drosmes un vēlmes. Patika cīnīties pašai ar sevi. Jāsaka arī paldies pasniedzējiem, kas daudzreiz nāca pretī. Ja cīnies un dari, tad rezultāti neizpaliks," pieredzē dalās Una.

Skolas laikā Una sapņoja kļūt par kinologu, taču saprata, ka Latvijā piemērotas augstākās izglītības programmas nav, tāpēc no šīs domas atteicās.

"Tas ir mans nepiepildītais sapnis, bet dažkārt milzīga veiksme ir neiegūt to, ko vēlies, jo tad es neatrastos tur, kur esmu šobrīd," secina Una.

Brīvais laiks un hobiji

Kaut arī sapnim par kinologa profesiju nebija lemts piepildīties, Unas mājdzīvnieki ir viņas lielākais prieka un enerģijas avots.

"Kolīdz iznāku no darba, sākas mans brīvais laiks, kuru pilnībā veltu saviem mīluļiem – Siāmas kaķenītei Mišelai un Aļaskas malamuta suņu meitenīte Brīzei – reta suņu šķirne Latvijā. Ar Brīzi dodamies pastaigās ar citiem suņiem, notiek tā saucamie suņu randiņi un saieti, piedalāmies suņu izstādēs. Cenšos ar viņu doties visur, kur atļauts nākt kopā ar suņiem," mīlestību pret mīluļiem apliecina Una. Viens no viņas nākotnes plāniem ir sagatavot Brīzi dalībai profesionālās kanikrosa sacensībās.

Unas sirdi silda suņu meitenes pirmie panākumi izstādē – gada jubilejā Brīze tika pie Latvijas junioru čempiones titula.

"Manu dzīvi piepilda daba un sportiskās aktivitātes, skriešana kopā ar suņiem svaigā gaisā. Mīlestību pret dzīvniekiem varētu salīdzināt ar mīlestību pret testēšanas darbu, jo ir jāatrod veids, kā gan dzīvniekam, gan programmai iemācīt pareizi rīkoties – ja arī sākotnēji nav sapratnes," prāto Una. Atbildīgais darbs un aktīvā atpūta aizņem daudz laika.

"Šobrīd veltu laiku sev. Vēl nav atradies kāds, kas pa kluso somā man liktu konfektes, tāpēc vairāk koncentrējos uz profesionālo jomu – vēlos sevi attīstīt. Uzskatu, ka sākotnēji cilvēkam ir jābūt laimīgam un apmierinātam ar sevi un tikai tad viņš var darīt laimīgu kādu citu," sajūtās dalās Una un piebilst, ka nereti viņa "testē" sevi pašu.

"Man patīk mācīties jaunas lietas un sevi izaicināt, testēt savu spēju robežas, izvirzīt jaunus mērķus, tomēr neesmu no tiem cilvēkiem, kas mērķus izvirza Jaunajā gadā – mans atskaites punkts ir dzimšanas diena. Tāpat man ne visai patīk par mērķiem runāt skaļi, labāk, lai tie piepildās, un tad runāsim," rezumē Una.

