63 gadus veci padomi, kā cīnīties ar 'rakstura līnijām' un darīt ādu 'dzidru'

"Nāk pavasaris ar dzidru sauli, krāšņām puķēm; viss atjaunojas. It sevišķi šinī gada laikā sieviete ilgojas kļūt skaistāka, jaunāka. Bet viņa brīžiem apietas ar sevi tā, ka liekas, domās varētu nopirkt sev jaunu ārieni un izskatu reizē ar pavasara cepuri," tā lasāms vairākus gadu desmitus senā laikrakstā. Un, vai nav interesanti, ka tā ir tik liela taisnība arī mūsdienās? Protams, valstī valdošā ārkārtējā situācija nedaudz piebremzējusi vēlmi pēc jaunām štātēm vai ilgāka laika pavadīšanas pie spoguļa krāsojoties. Bet, kā vēsta sena gudrība, – nevajag "mest plinti krūmos". Ir daudz iemeslu, kāpēc kopt savu ārieni, pat tad, ja to dari tikai sev.

Dāmas jau izsenis meklējušas labākos skaistumkopšanas padomus un trikus. Un, kas gan nereti visvairāk uztrauc sievietes? Jā, ādas kopšana, lai tā būtu veselīga, skaista un aizrautu citiem elpu. Tāpēc šajā rakstā apskatīta žurnāla "Latvju Zeltene" 1957. gada 1. aprīļa izdevuma sadaļa "Skaistumkopšana". Ielūkojies, cik amizanti un pamācoši ieteikumi slēpjas 63 gadus vecā ādas tīrīšanas apskatā!

Padomraksta veidotāja, Zviedrijā dzīvojošā latviete Guna Sakārne jau pašā sākumā atgādina to, ko ikdienas darbu skrējienā bieži vien piemirstam – mūsu ķermenis prasa daudz miega, svaiga gaisa, vitamīnus un labu garastāvokli. Un tikai tad, kad esi apbruņojusies ar šādu komplektāciju, vari sākt domāt par ārienes kopšanu. Runājot par sejas kopšanu, Sakārne atgādina, ka šis svarīgais ikdienas moments "nesākas ar lūpu zīmuļa krāsas izmeklēšanu, bet gan ādas tīrīšanu."

Mūsdienās skaistumkopšana ir ļoti attīstīta un vilina tai pievērsties arvien vairāk sieviešu un arī meiteņu. Nereti vecāka gada gājuma sievietes negatīvi izsakās par jauno meiteņu aizraušanos ar dekoratīvo kosmētiku, bet skaidrs, ka pašreizējais tendence rāda, ka viņas ne tikai uzklāj sev prāvu slāni kosmētikas, bet arī pirms un pēc tam kopj savu ādu, atveseļo to. Arī 1957. gadā speciāliste norāda, ka "katrai sievietei vajadzētu jau no jaunības dienām kopt un sargāt seju no krunkām un ādas defektiem. Tie nāk nemanot, pēkšņi, un tad ir grūti vairs ko saglābt. Tāpat kā mēs kopjam zobus, nagus un ķermeņa muskuļus, mums jākopj seja un kakls." Šad tad nākas dzirdēt, ka intensīva sevis kopšana, biežas vizītes pie kosmetologa un iegūtā rezultāta atrādīšana vērtējama kā "acīs bāšana", "izlutinātība", "iedomība", bet varbūt vērts ieklausīties senākā novērojumā: "Tā nav nekāda iedomība, bet gan nepieciešama vajadzība modernai sievietei."

Ādas tipi tagad un toreiz

To zināja tad, un zina tagad – svarīgi zināt, kāda ir tava āda, tās tips un īpatnības. Ādas tipam neatbilstoša produkta lietošana ir visbūtiskākais iemesls tam, ka veidojas tās bojājumi un problēmas. Mūsdienās pamatā runājam par šādiem ādas tipiem – normālu, taukainu, sausu un jauktu.

Bet Sakārne savā padomrakstā akcentējusi, ka tā laika sievietei varot būt sausa-plāna āda un rupja-taukaina āda. Normāla āda esot meklējama kaut kur starp šiem abiem tipiem.

"Dziedzeri šeit producē pietiekoši taukus, lai āda turētos elastīga un mīksta. Tai laimīgai sievietei, kura apdāvināta ar šīm ādas īpašībām, ir dzidra, gluda āda un ir viegli kopjama, ja tiek turēta patiešām tīra ar tīrāmo krēmu un sejas ūdeni. Arī tā saucamais nakts krēms nepieciešams," pausts "Latvju Zeltenē".

Lai seja zaigotu tīrumā

Skaidrs, – ja tu vēlies skaistu, gludu un veselu ādu, nebūs labi to mazgāt ar ūdeni un ziepēm.

"Ūdens nav kaitīgs, turpretim kombinācijā ar ziepēm, tas atstāj kaļķa kārtu uz ādas, kura tad top izkaltēta vietās, kur mums nav daudz tauku dziedzeru, piem., uz vaigiem, pieres, bet tā kļūst taukaināka uz deguna, zoda tāpēc, ka šeit dziedzeri tiek kairināti no ziepēm un tādā veidā producē taukus vairāk kā vēlams."



Tātad, ja tavs skaistumkopšanas paradums vēl mūsdienās ir mazgāt seju ar ūdeni un ziepēm – ar steigu to maini, citādi nebrīnies par nepatīkami niezošu, vizuāli nepievilcīgu ādu. Labāk izvēlies efektīvākus sejas attīrītājus, kuri mūsdienās veikalu plauktos patiesi nav deficīts. Arī ar vienkāršu ūdens kārtu bieži vien nepanāksim nepieciešamo efektu.

"Šis tīrīšanas veids nav efektīvs – mēs kļūstam tikai ārēji tīras. Porās krājas dažādi ādas atkritumi un cv. kosmētiskie līdzekļi. Ar laiku kļūst nepietiekoši notīrītā āda rupja, ar lielām porām, bet savā reizē arī izkaltēta. It sevišķi sausā āda tiek iespaidota no vēja, putekļiem, saules."



Cīņa pret "rakstura līnijām"



Vairums no mums jau ir dzirdējušas, ka ādai svarīgi to mitrināt un barot ar kādu pēc sastāva jaudīgu, vitamīniem bagātu krēmiņu. Āda mainās līdz ar mums, mūsu atrašanās vietu, vecumu, uzturu, organismu skārušajām slimībām, stresa, dabas ritumiem. Tieši tāpēc svarīgi sekot līdzi tās vajadzībām pārmaiņu laikos.

"Mums jāapietas uzmanīgi, lai "nolaidības krunkas" neierastos nelaikā. "Rakstura līnijas" nāk ar gadiem un tās liecina par mūsu laimes un bēdu brīžiem," lasāms tālā 1957. gada rakstā un pilnīgi noteikti rezonē mūsdienās.

Tā kā krēma, sejas attīrītāja vai micelārā ūdens izvēle šķietami ir viens no grūtākajiem uzdevumiem pasaulē, talkā nāk Sakārne ar saviem padomiem, kas zina, varbūt tie arī vēl pēc 63 gadiem ir aktuāli:

"Tīrāmā krēma sastāvam ir jābūt tādam, lai šis krēms momentāli kustu no ādas siltuma. Āda nedrīkst uzņemt šādu krēmu, kura galvenās sastāvdaļas ir parafīna eļļa, dažādi vaski."



Tālāk pamācīts, kā to pielietot, lai izvairītos no jaunām krunkām:

"Mēs to viegli aplicējam uz kakla un sejas, sākot ar kaklu. Strādājam no lejas uz augšu, āru. Zem acīm vienmēr uz iekšu, lai izvairītos no nevajadzīgām krunkām. Pēc tam noslaukām krēmu ar sejas zalvjetēm. Dažas pilītes no maigā sejas ūdeņa uz vates, kuru vispirms saslapinām un izspiežam ūdeni, lai šādā veidā aiztaupītu dārgo sejas ūdeni, un ar to šo procedūru nobeidz. Seju noslaukām tāpat kā ar zalvjetēm uz augšu."



Foto: Shutterstock

Nobeigumā svarīgi atcerēties, ka āda, īpaši sejas āda, ar laiku atriebjas, ja to nekop, par daudz tai kaitē vai atstāj novārtā un tikai pa retam pieslēdzas. Precīzi un neliekuļojot to no pagātnes atgādina arī žurnāla "Latvju Zeltene" 1957. gada 1. aprīļa numura sadaļas "Skaistumkopšana" pēdējā rindkopa:

"No mūsu dārgā laika ir aizgājušas tikai apm. piecas minūtes. Neejiet nekad gulēt nenotīrījušas seju kārtīgi, un nemēģiniet sev iestāstīt, ka esat pārāk nogurušas – tas atriebjas agrāk kā domājat!"

Laikrakstā izmantotie citāti un saīsinājumi saglabāti oriģinālā drukā.