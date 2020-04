Aizmirsti par acetonu un foliju! Manikīres padomi gela lakas noņemšanai mājās

Ņemot vērā šī brīža apstākļus, mums ikdienā nereti nākas atteikties no līdz šim ikdienišķiem pakalpojumiem, viens no tiem ir manikīrs. Lai arī joprojām ir iespēja doties pie sava meistara, daudzas dāmas izvēlas to nedarīt. Taču šāds lēmums nepaliek bez sekām – reiz uzliktais gels, gellaka vai gelish joprojām rotā nagus, kas nu jau atauguši, un, iespējams, pat rada sāpes. Rezultātā rodas jautājums – kā no šī manikīra atbrīvoties, neejot pie meistara?

Šo jautājumu manikīrei Ancei Tarvidai uzdevām arī mēs, un atbildē viņa ir sagatavojusi video pamācību, kā gelu, gellaku vai gelish noņemt mājas apstākļos. Pirms sākt manikīra noņemšanu, Ance gan atgādina, kāpēc tam neizmantot tautā tik ļoti iecienītos acetonā izmērktos vates pikucīšus un foliju. ''Kādēļ nagus nevajadzētu noņemt ar acetonu? Atbilde varētu būt pavisam vienkārša – jo tas ļoti bojā un sausina nagus.

Runājot par pirmsākumiem – acetona un gellakas noņemšanas sāga sākās, kad tikko parādījās opcija to uzklāt uz nagiem. Kad pirms padsmit gadiem gellakas manikīru aktīvi sāka izmantot, bāzes kārtu klāja plānā slānī, gluži kā klasisko nagu laku. Atnākot uz nagu atjaunošanu, nagiem tika novīlēta virskārta, un tad 10–15 minūtes nagi tika sautēti folijā un acetonā, bieži vien līdz brīdim, kad nagi sāka svilt. Tad viss ''nodedzinātais'' tika nokasīts no naga nost. Pēdējo gadu laikā lielākā daļa meistaru ar šādu metodi vairs nestrādā, jo ir mainījusies mākslīgā pārklājuma uzklāšanas tehnika, kā arī ierastie materiāli, ar ko to darīt, bet zināšanas, ka pārklājumu var noņemt ar acetonu – palikušas.

Pirmkārt, sievietēm, kurām ir gela nagi, ar acetonu tos neizdosies noņemt, jo pārklājums ir pārāk biezs un tā sastāvā esošie materiāli acetonam nepadosies, tādējādi sanāks nagus tikai ķīmiski apdedzināt, un beigās attapsimies, nagus plēšot nost, jo acetons neko nedod.

Otrkārt, gellakas manikīru mūsdienās standartā veic ar naga plātnes izlīdzināšanu, kad uz naga tiek uzlikts biezāks slānis, kas tiek izlīdzināts uz naga plātnes, padarot to gludāku. Process standartā tiek veikts ar kaučuka bāzi, kas viskozitātes jeb šķidruma biezuma ziņā ir daudz augstāka nekā ierastajai gellakas bāzei. Tādēļ, lai acetons vispār spētu noņemt šāda veida pārklājumu, vispirms tik un tā būs jānovīlē tops, krāsas slānis un daļa bāzes kārtas, un tikai tad būtu jāveic noņemšana ar acetonu. Ja pārklājumu noņemot saudzīgi, kur tiek atstāta bāzes kārta, nepieciešama arī vīlēšana, tad kādēļ vēl iejaukt acetonu?

Treškārt, liela daļa sieviešu nezina, kāda veida pārklājums uz nagiem ir – gels vai gellaka, tādējādi pastāv liels risks, ka acetona metode nemaz nestrādās uz materiālu, kas ir uzklāts uz nagiem.

Ilgstoša acetona iedarbība (5–15 minūtes) nagu un ādu ap to, tostarp kutikulas, padarīs izteikti sausas, veicinot naga šķelšanos, lobīšanos, dalīšanos, lūšanu, un bāzes kārtas kasīšana nost no dabīgā naga padarīs to plānu un trauslu. Acetona izmantošana noņemšanas procesā arī veicina lakas pigmentu ''ieēšanos'' nagā, tādējādi nereti izraisot nevēlamu dabīgā naga pigmentāciju, piemēram, dzeltenā krāsā. Šobrīd, kad izteikti daudz izmantojam dezinfekcijas līdzekļus, kādēļ izraisīt vēl nepatīkamākas sajūtas, pakļaujot nagus un kutikulas vielai, kas sausinās nagus un ādu?''

Runājot par manikīra noņemšanas procesu, jāsāk ar to, kādi darba piederumi tev būs nepieciešami. Tie ir:

Spirta salvetītes nagu attīrīšanai no putekļiem un citiem netīrumiem;

Nagu vīlīte, kuras iegādei būtiski pievērst uzmanību tās raupjumam, kas norādīts uz pašas vīlītes. Gela noņemšanai piemērotākā būs vīlīte ar raupjuma skaitli sākot no 100 līdz 150;

Kutikulas noņēmējs, kur svarīgi pievērst uzmanību, vai tas patiesi ir noņēmējs. Angļu valodā uz iepakojuma varētu būt norādīts ''cuticule remover''. Ja būsi nejauši iegādājusies kutikulu mīkstinātāju (angļu valodā – cuticule softener), papildus būs nepieciešamas knaiblītes;

Kutikulu apstrādes kociņš (angļu valodā – orange stick);

Parastā caurspīdīgā nagu laka.



Kad darba piederumi sagatavoti, atliek vien atrast brīvu brīdi un apbruņoties ar pacietību, jo atbrīvošanās no manikīra nebūs ātrs process, it īpaši tad, ja vēlies glītu un arī nesāpīgu rezultātu. To, kā likt lietā visus sarūpētos mājas manikīra piederumus, uzzini Ances sagatavotajā video. Kas vēl svarīgi – Ance video dalās ne tikai ieteikumos, kā aprūpēt savus nagus, bet arī – kur sagādāt visu aprūpei nepieciešamo.

Savukārt te vari lūkot, kā dāmām izdevies Ances ieteikumus pielietot praksē un tikt pie skaista rezultāta pašu spēkiem: