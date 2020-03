Parabēni, minerāleļļas, silikoneļļas, alumīnija savienojumi, UV filtri, mikroplastmasa. Izklausās pēc bīstamo ķimikāliju noliktavas? Ielūkojies savā kosmētikas maciņā! Visticamāk, kādu no šīm vielām atradīsi paslēpušos sava iemīļotā krēma vai kosmētikas līdzekļa sastāvā. Saraksts ar organismam un videi kaitīgajām vielām, šķiet, ir bezgala garš, turklāt nepārtraukti tiek sintezētas jaunas vielas, par kuru ietekmi vēl nebūt nekas nav skaidrs. Uzzini, kam pievērst uzmanību un kā atpazīt aizdomīgās vielas kosmētikas sastāvā.

Itin bieži tiek sludināts, ka āda jāsargā no saules iedarbības. Joki ir mazi – kaitīgie ultravioletie (UV) stari var izraisīt priekšlaicīgu ādas novecošanos un būt par iemeslu ādas vēzim. Taču vien retais nojauš, ka UV aizsargkrēmu lietošana var izraisīt citas veselības problēmas, piemēram, ietekmēt endokrīnās sistēmas darbību, kā arī izraisīt ādas kairinājumu. "Te ir jautājums par to, kādus līdzekļus mēs lietojam. UV filtri ir gan labi, gan slikti. Labāk, protams, izvairīties no ķīmiskajiem filtriem. Oksibenzons nav labs un negatīvi ietekmē organismu, izjaucot arī hormonu līmeni. Labāks variants – izvēlēties dabiskos UV filtrus. Tos arī sauc par fiziskajiem un minerālu filtriem. Tādi, piemēram, ir cinka oksīds un titāna dioksīds, kas ir pieskaitāmi pie dabiskajiem minerālu filtriem," stāsta Latvijas Universitātes ķīmiķe Kristīne Juhņeviča.

Dezodorantu sastāvā, iespējams, katram ir gadījies pamanīt alumīnija savienojumus. Taču situācija nav tik satraucoša, kā varētu šķist, uzskata Juhņeviča. "Ja mēs tagad runājam tikai par alumīnija sāļiem – jā, tos nav ieteicams lietot lielos daudzumos, jo tie uzkrājas organismā. Bet noteikti nevajadzētu uzreiz kritizēt visus kosmētikas ražotājus. Esmu droša, ka alumīnija savienojumu daudzums nav tik liels, lai ļoti satrauktos." Ir atšķirība starp sintētiskajiem savienojumiem un dabiskajā kosmētikā izmantotajiem alauna iežiem. Sintētiskie savienojumi aizsprosto ādas poras un neļauj sviedriem izdalīties ādas virspusē, kā rezultātā var veidoties iekaisums, limfmezglu pietūkums, kā arī ilgtermiņā var tikt bojāta sviedru dziedzeru darbība. Taču alumīnija alauni – inerti kristāliskie ieži – neitralizē sviedru aromātu, neaizsprostojot poras. Jāpiebilst, ka starp dabiskās kosmētikas produktiem var atrast dezodorantus, kuriem nav pievienoti arī šie kristāli. Šajos gadījumos dezodoranti ir veidoti, piemēram, no augu ekstraktiem, rīcineļļas vai ēteriskajām eļļām.

Cena – kvalitātes rādītājs?

Ķīmiķe uzskata, ka cena lielākoties arī atspoguļo produkta kvalitāti. "Laba kosmētika nevar būt lēta. Tiklīdz mēs pievienojam un izmantojam dabiskas un kvalitatīvas vielas, protams, tas uzreiz maksā vairāk. Un ar tām arī strādāt ir grūtāk. Līdz ar to, es teiktu, kosmētisko līdzekļu cena ir kvalitātes rādītājs," uzskata Juhņeviča.