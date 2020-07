Ātri un vienkārši! 17 skaistumkopšanas knifi, kuri tev jāzina

Neatkarīgi no tā, vai esi iesācēja skaistumkopšanā, vai arī jau gadiem ilgi interesējies par aktuālo skaistuma pasaulē, vienmēr ir kaut kas jauns, ko var iemācīties. Galu galā – mūžu dzīvo, mūžu mācies! Paturot to prātā, esam apkopojuši 17 padomus, kas ļaus ikdienas meikapam un frizūrai izskatīties kā profesionāļu veidotai. Un, kas labi, šie ieteikumi ir tik vienkārši, ka visu nepieciešamo varēsi atrast jau savā kosmētikas maciņā.

1. Izmanto vazelīnu, lai nenošmucētu manikīru

Brīdī, kad vēlies nolakot nagus, uzklāj nedaudz vazelīna ap robežu, kur beidzas nagi un sākas āda. Pagaidi, līdz veikums nožūst, pēc tam nomazgā rokas. Jebkura nagu laka, kas būs nejauši trāpījusies uz ādas, tūliņ nomazgāsies, raksta "Good Housekeeping". Tīrs manikīrs garantēts!

2. Izmanto sauso šampūnu pirms gulēšanas

Sausais šampūns patiesi var glābt dzīvību, ja kaut kur ir jādodas, taču nav laika izmazgāt matus. Bet lielāks labums no produkta būs tad, ja to izmantosi pirms gulētiešanas. Kamēr būsi saldā sapnī, mati absorbēs sauso šampūnu, un no rīta tie izskatīsies svaigi un tīri.

3. Neberzē, bet "piespied" smaržas uz delnām

Šis vienkāršais padoms ļaus smaržai saglabāties ilgāku laiku. Neberzē delnas kopā, kad uzpūt savu iemīļoto aromātu. Tā vietā labāk tās vairākkārt vieglā kustībā saspied kopā.

4. Uzmanies ar konsīleri

Pretēji pieņemtajam uzskatam – zem acīm, uzklājot korektoru, tumšie apļi nemaz tik viegli nepazūdīs. Patiesībā, izmantojot tonnu konsīlera, izskatīsies patiesi nedabīgi, turklāt, tas var likt arī izskatīties vecākai. Tā vietā izmanto plānu korektora kārtu, kas izlīdzina ādas toni, pilnībā neaizklājot sejas ādu.

5. Nofiksē lūpukrāsu, izmantojot pūderi

Apnicis, ka dienas laikā lūpukrāsa smērējas un izplūst? Ņem talkā pūderi! Kas svarīgi – neliec to tieši uz lūpām, bet uzklāj caur salveti. Tādējādi uz lūpām nokļūs tikai nepieciešamais pūdera daudzums.

6. Vienlaicīgi izmanto vairākas sejas maskas

Runājot par ādas kopšanu, tas, kas der visiem, neder nevienam. Tieši tāpēc ir tik svarīgi izveidot savu sejas kopšanas rutīnu, kas pielāgota tieši tev. Taču, lai cik dīvaini tas arī neizklausītos, vairāku masku lietošana vienlaicīgi var būt veiksmīgs variants. Piemēram, ja tev ir taukaina T-zona (piere, deguns, zods), bet sausi vaigi, tad sejas sānos vari izmantot mitrinošu masku, bet uz pārējām zonām tādu, kuras sastāvā ir ogle.

7. Viegli pieskaries skropstām, lai tās izskatītos biezākas

Lai izceltu acu skatienu, obligāti nav jāizmanto acu zīmulis. Tā vietā skropstu tušu viegli piespied pie skropstu apakšdaļas. Tādējādi tās iegūs tumšāku, pilnīgāku izskatu, taču vienlaikus izskatīsies dabīgi.

8. Pievērs uzmanību vaigu sārtumam

Veiksmes atslēga nevainojamam grimam – pareizs vaigu sārtums. Ir būtiski saprast, kas piestāv tieši tev. Pūderveidīgie vaigu sārtumi ir piemērotāki cilvēkiem, kuriem ir lielas poras, savukārt krēmi rada "svaigāku" tēlu, turklāt noturas ilgāk.

9. Arī krāsai ir nozīme

Izvēlies vaigu sārtumu, kas glaimo tavam ādas tonim. Vaigu sārtums ādu var padarīt mirdzošu, taču, ja izvēlēsies nepareizu krāsu, tas var radīt pretēju efektu. Piemēram, ja tev ir bāla āda, izvēlies gaiši rozā vaigu sārtumu. Ja esi iedegusi, tad priekšroku dod toņiem, kas atgādina dzērvenes.

10. Izvēlies korektoru atbilstoši savām vajadzībām

Zilie riņķi zem acīm? Tūska? Krunciņas? Katrai no mums ir savas vajadzības, tāpēc atceries ņemt vērā šos faktorus brīdī, kad iegādājies korektoru.

11. Veido krāšņas uzacis, izmantojot pomādi

Ja tev ir apnicis krāsot savas uzacis ar smagnējiem zīmuļiem, pūderiem vai želejām, iespējams, ir īstais brīdis izmēģināt uzacu pomādi. Tās uzklāšana prasa vien desmit sekundes, turklāt efekts būs ļoti dabīgs.

12. Izpēti savus sejas vaibstus, pirms uzklāj vaigu sārtumu

Taviem sejas vaibstiem vajadzētu būt kā ceļvedim, kā uzklāt vaigu sārtumu. Piemēram, cilvēkiem ar ovālu sejas formu ieteicams vaigu sārtumu vispirms uzklāt uz vaigu kauliem. Savukārt, ja sejas forma ir kvadrātveida, sārtumu jāuzklāj līdz pat uzacu beigu daļai un matu līnijai.

13. Viens produkts vairākiem mērķiem

Lai radītu vēlamo efektu, nav jāpērk visi iespējamie skaistumkopšanas līdzekļi un produkti. Piemēram, izmanto vienu un to pašu vaigu sārtumu gan uz vaigiem, gan acu plakstiņiem, gan arī lūpām. Tas radīs harmonisku koptēlu.

14. Izmanto pūderi, lai izceltu skropstas

Vēlies garākas skropstas? Starp skropstu tušas slāņiem pamēģini uzklāt nedaudz caurspīdīgā pūdera. Tādējādi skropstas vizuāli izskatīsies biezākas un garākas.

15. Noturīgākam grimam izmanto lūpu zīmuli

Lai lūpu krāsa turētos visu dienu, izmanto lūpu zīmuli. Būtiski pārliecināties, ka zīmulis ir uzasināts. Tāpat arī svarīgi izvēlēties lūpu zīmuli ar līdzīgu toni kā lūpu krāsai.

16. Noņem skropstu tušas radītos netīrumus ar mazu otiņu

Diez vai ir kaut kas kaitinošāks par skropstu tušas izsmērēšanos. It īpaši, ja nupat kā ir uzklāts svaigs un krāšņš grims. Kas ir svarīgi – necenties to notīrīt ar pirkstu. Tas situāciju padarīs tikai ļaunāku. Paņem nelielu kosmētikas otiņu (ideālā gadījumā tādu, kas paredzēta konsīlera uzklāšanai), iemērc to micelārajā ūdenī, un ar vieglām kustībām noņem sakrājušos netīrumos, nesabojājot iepriekš uzklāto grimu.

17. Lai lūpas izskatītos pilnīgākas, izmanto izgaismotāju

Nav jāķeras klāt injekcijām vai kņudinošiem lūpu spīdumiem, lai lūpas padarītu vizuāli izteiksmīgākas. Uzklāj izgaismotāju apakšējās lūpas centrā, kā arī mazajā izliekumā uz augšlūpas.