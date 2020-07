Aukstums vai karstums? Sarežģītas ādas kopšanas situācijas un to risinājumi

Skaista, veselīga āda ir ikkatra sapnis. Nereti šo sapni sasniegt ir visai grūti, jo dažādi apkārt esošie apstākļi nav no tiem labvēlīgākajiem ādai. Stress darbā, netīrais pilsētas gaiss, ūdens kvalitāte, slikta kosmētika un vēl daudz kas cits ievaino ādu. Kad pienāk laiks, kad kļūst pavisam traki, meklējam ārstēšanas iespējas. Padomi ir daudz un dažādi, bet šoreiz aplūkosim tieši temperatūras ietekmi uz ādas kopšanu.

Pirtis, krioterapija, silta "migliņa", vēsas kompreses – temperatūrai ir liela nozīme gan skaistumkopšanā, gan ādas dziedināšanā. Aukstām temperatūrām var būt pretiekaisuma iedarbība (ardievas, pietūkumam), savukārt mitrs karstums ir veids, kā mīkstināt ādu un atbrīvot poras no aizsprostojumiem (ardievas, pinnēm).

Bet dažreiz ir grūti saprast, vai vajadzētu palielināt vai pazemināt temperatūru. Iedvesmojoties no portāla "Cosmopolitan", šajā rakstā apkopojām dermatologu ieteikumus par to, kāda temperatūra vislabāk palīdzēs konkrētai ādas problēmai. Nākamreiz, kad sastopies ar ādas kopšanas problēmām, liec aiz auss šos padomus!

Tev ir sāpīga pūtīte: aukstums



Vai tevi piemeklējusi kāda no tām sāpīgajām zemādas pūtītēm, pazīstama arī kā epidermālā cista? "Tie būtībā ir baloni, kas attīstās no jūsu folikulu iekšpuses un piepildās ar eļļu," saka Džošuā Zaihners, MD, Kosmētikas un klīnisko pētījumu direktors Ņujorkas "Mount Sinai" slimnīcas Dermatoloģijas departamentā. "Kad tie kļūst pietiekami lieli, tie var plīst un kļūt iekaisuši."

Foto: Shutterstock

Ledus sašaurina asinsvadus un samazina iekaisumu, tāpēc tas var novērst pietūkumu. Lai uzlabotu rezultātus, uzklāj uz sejas šādu trio: bezrecepšu 1% hidrokortizona krēmu, 2% salicilskābi un 2,5% benzoilperoksīdu, ko vari pati sajaukt, iesaka Dr.Zaihners. "Hidrokortizons samazina iekaisumu, salicilskābe izsausina pūtīti, un benzoilperoksīds pazemina pūtīti izraisošo baktēriju līmeni."

Tev ir ieauguši matiņi: karstums



Ja tev ir kairināts uztūkums ap skropstām vai sāpīgs, iekaisis ieaudzis matiņš jebkur no kājām līdz padusēm, nespaidi to! Tā vietā apsver iespēju izmantot siltu kompresi piecas līdz 10 minūtes, iesaka Melisa Kančanapomi Levina, MD, sertificēta dermatoloģe un "Entiere Dermatology" dibinātāja.

Foto: Shutterstock

Kā viņa atklāja, tas palīdzēs izkliedēt iekaisumu, kas var padarīt zonu mazāk sāpīgu un palīdzēt veicināt dziedināšanu. Arī benzoilperoksīda lietošana divreiz dienā konkrētajā apgabalā vai nedaudz kortizona var veicināt sadzīšanu.

Tev ir saules apdegumi: aukstums



Apdegi no dienas saulē? Tu atbrīvojies no liela daudzuma siltuma no savas ādas, kas var nopietni dehidratēt, saka Dr. Kančanapomi Levina. Ādas atdzesēšana var savaldīt iekaisumu un palīdzēt mazināt dehidratāciju, ko izraisījuši saules apdegumi. Kas vēl var palīdzēt: dzesējoši, nomierinoši līdzekļi, piemēram, alveja.

Foto: Shutterstock

Ja apdegums ir visai pamatīgs vai ir pat uzmetušās čūlas, apsver kortizona lietošanu, lai mazinātu iekaisumu un sāpes, piebilst Dr. Kančanapomi Levina. Tikai atceries: ja tu ādas atdzesēšanai lieto ledu, neuzklāj to tieši uz ķermeņa – tas ir pārāk auksts delikātajiem ādas audiem. Starp ādu un ledus gabaliņiem ievieto vai nu plānu audumu, vai biezu papīra dvieli, vai arī izmanto vēsu kompresi.

Tu vēlies lietot sloksni poru attīrīšanai: karstums



Deguna sloksnes ir vienkāršs un drošs piņņu noņemšanas veids, kas būtībā ir paplašinātas poras, kas piepildītas ar atmirušajām ādas šūnām un eļļu, saka Dr. Zaihners. Pūtes parasti aug "T zonā", ieskaitot pieri, degunu un zodu. "Sloksnēs ir polimēri, kas folikulās sasaistās ar eļļu un noņem nepatīkamos melnos punktiņus, kad sloksne tiek pacelta no ādas," viņš skaidro.

Foto: Shutterstock



Tu vari sagatavot sejas ādu šai darbībai, izmantojot sloksni pēc dušas vai pēc siltas kompreses uzklāšanas. "Mitrs karstums mīkstinās ādu un atslābinās aizsprostojumus porās, lai tos būtu vieglāk noņemt," viņš saka. Noderīgi ir arī salicilskābes tīrīšanas līdzekļi. "Šī beta-hidroksiskābe palīdz noņemt lieko eļļu un atmirušās šūnas no ādas virsmas, lai ārstētu pinnes," viņš atzīmē.

Tu cīnies ar maisiņiem zem acīm: aukstums



Jebkura veida aukstums – vēsa komprese, auksta nefrīta sejas rullītis vai auksts ūdens – ir ļoti efektīvs, kad runa ir par atbrīvošanos no maisiņiem zem acīm, jo aukstums sašaurina asinsvadus, palīdzot regulēt šķidruma uzkrāšanos tādās vietās kā zem acs, saka Dr. Kančanapomi Levina. Protams, aukstums šajā gadījumā, visticamāk, ir īslaicīgs risinājums, viņa piebilst.