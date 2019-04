Četras vienkāršas sejas masāžas, lai slēptu nogurumu un uzlabotu izskatu

Katra, kurai kaut reizi dzīvē bijusi iespēja baudīt sejas masāžu, zina, cik tas ir vērtīgs un patīkams pasākums. Taču šādas procedūras maciņam var nebūt īpaši draudzīgas, tāpēc "Pure Wow" iepazīstina ar četrām vienkāršām masāžām, kas palīdzēs mazināt pietūkumu un rūpēties par ādas elastību, tādējādi dodot pozitīvu artavu arī pašsajūtas uzlabošanai.

Sejas masāžu var veikt divos veidos – izmantojot tikai pirkstus vai arī ņemot talkā speciālus palīglīdzekļus. Šoreiz pievērsīsimies sejas masāžai ar pirkstiem, taču jebkurā gadījumā svarīgi atcerēties pirms darbiņa sākšanas uz problemātiskās vietas uzklāt sev tīkamu un sejas ādai atbilstošu eļļu.

Vairāk par sejas masāžai piemērotām eļļām, ierīcēm un citiem aktuāliem jautājumiem vari lasīt portāla "Cālis" forumā.

Ap acīm

Pirms ķeries klāt masēšanai, paturi prātā, ka āda ap acīm ir ļoti plāna, tāpēc to nedrīkst spēcīgi spiest vai rīvēt. Lai mazinātu noguruma atstātās pēdas, ar abu roku zeltnešiem maigi "pārbrauc" pāri uzacīm un nedaudz zem tām – piespied un turpini kustību no iekšpuses uz āru. Atkārto vairākas reizes. Pēc tam virzi pirkstus nedaudz zemāk un tādu pašu darbību veic zem acīm. Par skaistumkopšanu ādai ap acīm vairāk lasi šeit.

Pieres daļa

Ar rādītājpirkstu un vidējo pirkstu uzmanīgi izdari spiedienu starp abām uzacīm. Pēc tam virzi tos uz augšu – līdz matu augšanas līnijai, un turpini šādu darbību atkārtot uz abām malām. Tās laikā sajutīsi patīkamu spiedienu un ādas pastiepšanos. Kad tas izdarīts, vari ar vairāku sekunžu intervālu atkārtot spiediena izdarīšanu starp uzacīm.

Žokļa līnija

Saliec abas rokas tā, it kā apkārtējiem vēlētos ar pirkstiem parādīt ciparu divi (rādītājpirksts un vidējais pirksts veido "V" burtu). Pēc tam izveidotos "radziņus" nedaudz saliec un, sākot no zoda, uzsāc masāžu. Lēnā ritmā virzi pirkstus gar zoda līniju ausu virzienā un atkārto vairākas minūtes no vietas.

Ar vēl citiem ieteikumiem, kā veikt sejas masāžu mājas apstākļos pašas spēkiem, uzzini šajā rakstā.

Vaigu kauli

Lai veiktu vaigu masāžu, kas ir viens no puzles gabaliņiem, lai sejai palīdzētu izskatīties svaigākai un veselākai, nepieciešams pirkstus sagatavot līdzīgā pozīcijā kā skaidrots punktā par žokļa līniju (saliec rādītājpirkstu un vidējo pirkstu "V" burtā un tos nedaudz saliec). Novieto pirkstus zem vaigu kauliem un virzi tos no deguna uz ārpusi.

Sejas masāžai vajadzētu kļūt par tādu pašu ikdienas sastāvdaļu kā zobu tīrīšana un kosmētikas noņemšana. Turpinājumā vari "ienirt" apkopotajā padomu izlasē par sejas ādas kopšanu, izpaltītām kļūdām un problēmām.

