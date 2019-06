Dabiska skaistuma noslēpums. Piecas eļļas veselai, skaistai un starojošai ādai

Vasarā, kad aiz loga kļūst siltāks, garās bikses nomaina šorti un kleitu cienītājas atvadās no zeķubiksēm, arī piedurknes kļūst īsākas, apkārtējai videi atklājot vairāk ādas nekā ziemā. Šajā laikā ir īpaši svarīgi parūpēties par savas ādas stāvokli – ne tikai izskata, bet arī labsajūtas dēļ.

Lai tava āda būtu starojoša vesela un to mazāk ietekmētu laika nepielūdzamā daba, nav vajadzīgi dārgi krēmi un spa procedūras. Pietiks ar veselīgu augu eļļu – pat tādu, ko ikdienā izmanto salātu vai saldumu gatavošanai. Iedvesmojoties no "Everyday Health" un "The Huffington Post", piedāvājam iepazīties ar piecām dažādām eļļām, kas aizkavēs ādas novecošanos, kā arī padarīs to veselu un starojošu.

Katram ādas tipam var būt nepieciešama citāda eļļa, piemēram, aknes slimniekiem neiesaka lietot olīveļļu, bet avokado eļļa ir labs līdzeklis cīņā ar novecošanos. Arī mandeļu eļļa var palīdzēt mazināt uz ādas manāmās laika pēdas.