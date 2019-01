Dārzeņi, augļi un zaļumi, kas palīdzēs uzlabot sejas ādas stāvokli

Lai āda izskatītos mirdzoša un būtu vesela, būtiski ir ne tikai tas, kādu krēmu un cik bieži tu lieto, bet arī tavs uzturs. Piemēram, ja ikdienā nelietosi pietiekami daudz ūdens, nebrīnies, ka pasliktināsies ne tikai tava pašsajūta, bet arī sejas ādas stāvoklis. Arī ieviešot savā ēdienkartē jaunus produktus vai ēdot vairāk noteiktu augļu, dārzeņu un zaļumu, ādas stāvoklis var uzlaboties.

Iedvesmojoties no "Women's Health", piedāvājam iepazīties ar vairākiem vērtīgiem produktiem, kas palīdzēs uzlabot ādas stāvokli.

Citrusaugļi

Apelsīni, greipfrūti, citroni un laimi ir ļoti aromātiski augļi, ko bieži izmanto dažādu ēdienu un dzērienu gatavošanā. Turklāt tie ir arī lieliski līdzekļi ādas stāvokļa uzlabošanai. Tajos esošais C vitamīns palīdz veidoties kolagēnam, kas palīdz izlīdzināt sejas ādu. C vitamīns ir ļoti būtisks ādas tekstūras uzlabošanā, tāpēc citrusaugļi un citi ar to bagāti produkti noteikti palīdzēs sejai izskatīties možākai un veselīgākai.

Mellenes

Tumši violetās ogas savu krāsu iegūst, pateicoties pigmentam, kas norāda uz augstu antioksidantu līmeni. Mellenēs ir aktīvās vielas, kas palīdz mazināt vēža risku un kam piemīt pretiekaisuma iedarbība. Tumšās ogas palīdz atbrīvoties no ādā esošajiem toksīniem, uzlabojot tās stāvokli.

Spināti

Spināti ir ļoti veselīgs un vitamīniem bagāts produkts. Ir izpētīts, ka tajos esošās aktīvās vielas var palīdzēt mazināt noteiktu ādas vēža formu risku. Tāpat spinātos esošais E vitamīns un beta karotīns aizsargā ādas šūnas no brīvo radikāļu radītajiem bojājumiem, samazinot ādas novecošanās pazīmes. Turklāt spinātos esošais ūdens piepilda šūnu membrānas, padarot grumbiņas mazāk redzamas.

Tomāti

Tomāti savu sarkano krāsu iegūst, pateicoties antioksidantam, ko sauc likopēns. Tas palīdz mazināt ultravioleto staru nodarīto kaitējumu ādai un palēnina novecošanās procesus. Der zināt, ka tavs organisms uzņems visvairāk likopēna tad, ja tomāti būs sakarsēti, piemēram, tie būs pievienoti mērcei, zupai, sautējumam vai kādam citam ēdienam.