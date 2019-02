Diena bez dekoratīvās kosmētikas: iemesli, kāpēc reizēm nelikt meikapu

Lai gan dekoratīvā kosmētika palīdz sievietēm noslēpt nevēlamo un izcelt izteiksmīgās acis, lūpas un vaibstus, dabīgā skaistuma šarms ir nenoliedzams. Kāpēc ik pa laikam ieteicams meikapa maciņa saturam dot brīvdienu, skaidro "Huffington Post" eksperti.

Ja dienu no dienas tava rīta rituāla sastāvdaļa ir kosmētikas uzklāšana, ieteicams kādu rītu paņemt arī pauzi. Iespējams, pirmajā brīdī jutīsies nedroša – šķitīs, ka apkārtējie tev pievērš pastiprinātu uzmanību, taču lielākoties gan šādas domas raisās un paliek tikai mūsu galvās. Tomēr, ja esi no tām, kura ikdienā krāsojas ļoti maz, šajā rakstā atradīsi ieteikumus, kā atsvaidzināt dabīgo skaistumu.

Vairāk miega, mazāk stresa

Miegs cilvēkam ir vitāli nepieciešams, lai viņš spētu funkcionēt. Taču jebkura sieviete, kura kādreiz likusi meikapu, zina – tas aizņem salīdzinoši ilgu laiku. Tieši šī iemesla dēļ ieteicams pa laikam aizmirst par dekoratīvo kosmētiku un ļauties ilgākam miegam vai mierīgam rītam, kurā esi ieguvusi papildus minūtes rāmai brokastu baudīšanai. Tāpat tev nebūs jāuztraucas, ka dienas laikā būs nogājis pūderis vai izsmērējusies lūpu krāsa.

Cik svarīgs cilvēka dzīvē ir miegs un kādas problēmas var rasties, ja piedzīvo tā trūkumu, uzzini šeit. Turpretī šajā rakstā vari iepazīties ar veidiem, kādos stress ietekmē mūsu dzīvi.

Atpūta sejas ādai

Tonālais krēms, konsīleris un pūderis ir tikai daži no kosmētikas produktiem, kuri tiek likti uz sejas, taču neizbēgami pienāk vakars, kad viss uzliktais atkal jāņem nost. Ar šo procesu daudz sievietes grēko, tikai pavriši pārbraucot ar kosmētikas noņemšanas līdzekli pāri sejai. Tā rezultātā seja netiek pilnībā notīrīta un produktu paliekas "ieķeras" porās. Ja ļausi ādai kādas dienas atpūsties un palutināsi ar sejas ādai atbilstošiem produktiem, tā izskatīsies un būs veselīgāka.

Kas ir nepieciešams un kas – nav

Sievietes, kas kosmētiku lieto dienu no dienas, beigu galā to dara visnotaļ mehāniski – roka pati stiepjas pakaļ īstajai tušai un bez apdomas tiek uzkrāsotas izteiksmīgas skropstas. Taču laiks nestāv uz vietas un mainās arī cilvēka ādā, tāpēc, iespējams, tev jau sen vajag cita toņa vaigu sārtumu vai krēmu, ko uzklāj zem kosmētikas. Lai varētu saprast, kādus produktus tev vajag tieši tagad, ir jāpaņem pauze no regulāras lietošanas un jāpavēro ādas reakcija.

Sevis iemīlēšana un pašapziņas celšana

Ir sievietes, kuras lietos kosmētiku tikai sevis dēļ, taču citas uztraucas, lai apkārtējie nepamanītu pārmērīgi lielo vasarraibumu skaitu vai kādu bērnībā gūtu rētu. Tomēr ne vienmēr visu vajag noslēpt, jo tieši šīs tavas iezīmes veido tevi tādu, kāda esi. Dienās, kad izvēlies nelietot kosmētiku, pievērs lielāku uzmanību matu sakārtojumam. Glīta vai neparasta frizūra apkārtējo acis vērsīs matu virzienā, un pat bez kosmētikas būsi izvairījusies no pastiprinātiem skatieniem sev nevēlamās vietās. Pieņemt sevi tādu, kāda esi, ir arī veids, kā celt savu pašapziņu, lai nebūtu jāslēpjas aiz kosmētikas.

Īsi, gari, plāni vai kupli – šajā materiālā varēsi atrast lērumu frizūru dažādu garumu un biezumu matiem.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.