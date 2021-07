Efektīvi veidi, kā lūpas padarīt skaistas un veselīgas

Vai tu par lūpām rūpējies tikpat cītīgi, kā par sejas ādu un matiem? Jā, skaistu un veselīgu lūpu noslēpums ir itin vienkāršs – ikdienišķas rūpes, kas sevī ietver ādas mitrināšanu, attīrīšanu un nepieciešamo vitamīnu uzņemšanu. Lūk, portāla "Healthline" padomi, kā mājas apstākļos uzlabot lūpu veselību, vienlaicīgi padarot tās pievilcīgākas.

Rūpes – pirms un pēc miega

Atceries, ka par lūpām jārūpējas ar tikpat lielu rūpību, kā par sejas ādu, matiem vai jebkuru citu ķermeņa daļu. Pirms došanās gulēt uz lūpām uzklāj augstas kvalitātes lūpu balzāmu, savukārt rītos izmanto mitru lupatiņu vai mīkstu zobu suku, lai no lūpām maigi noberzētu atmirušo vai sauso ādu. Attīrīt lūpas no atmirušās ādas vari arī, izmantojot dažus pilienus citrona sulas, to maigi ieberzējot lūpu ādā un pēc tam noskalojot, tomēr pirms šīs metodes pielietošanas pārliecinies, vai lūpas nav sasprēgājušas un īpaši sausas, jo citronu sula situāciju var tikai pasliktināt.

Atceries, ka gulēšana ar kosmētiku ir kaitīga tavai ādai, tādēļ pirms došanās gulēt vienmēr nomazgā lūpas ar kosmētikas noņemšanai paredzētu salveti.

Paštaisīts skrubis un augu izcelsmes krāsvielas

Nedaudz medus, cukurs un mandeļu eļļa ir viss, kas nepieciešams, lai mājas apstākļos radītu skrubi lūpu mitrināšanai, attīrīšanai no atmirušās ādas, kā arī ādas dziedēšanai.

Pagatavošanai nepieciešams:

2 tējkarotes cukura;

1 tējkarote medus;

1 tējkarote mandeļu eļļas.

Sastāvdaļas sajauc nelielā traukā, līdz izveidojas pastai līdzīga masa. Skrubi glabā mazā, slēgtā traukā līdz septiņām dienām.

Pirms skrubja uzklāšanas notīri kosmētiku, pēc tam maigi ar pirksta galu uzklāj to uz lūpām un iemasē, izmantojot apļveida kustības. Noskalo skrubi un uz lūpām uzklāj lūpu balzāmu. Nelieto skrubi gadījumos, ja lūpas ir apdegušas, ļoti sasprēgājušas vai saplaisājušas.

Ja vēlies, lai lūpas būtu nedaudz izteiktākā un sārtākā tonī, nekā tās ir dabiski, vari izmēģināt augu izcelsmes krāsvielas, kas, atšķirībā no daudzām veikalos nopērkamajām lūpu krāsām, nekairinās ādu un nepadarīs lūpas sausas. Lielisku sārtuma efektu sniedz aveņu vai granātābolu sula.

Sargies no saules un toksīniem!

Jā, arī lūpas ir jāsargā no saules stariem. Ikdienā lietojot SPF 15 aizsargkrēmu, tev izdosies palēnināt lūpu novecošanās pazīmes. Atceries, ka saules aizsargkrēmu svarīgi lietot arī mākoņainās un vēsās vasaras dienās. Tāpat pārliecinies, vai tavs lūpu balzāms satur SPF sastāvdaļas.

Arī piesārņots gaiss, dūmi un ķīmiskās vielas, tāpat kā saule, var radīt priekšlaicīgu ādas novecošanos, padarot lūpas tumsnējas un krunkainas. Nesmēķēšana un izvairīšanās no cigarešu dūmiem ir viens no veidiem, kā uzlabot lūpu izskatu un padarīt tās veselīgākas.

E vitamīns un piparmētru eļļa

E vitamīns veicina asinsriti, uzlabo ādas aizsargbarjeru un stimulē jauno šūnu veidošanos. Lietojot lūpu balzāmu, kas satur vitamīnu, lūpas kļūs daudz maigākas. Savukārt piparmētru eļļas lietošana izraisa asinsvadu palielināšanos, kas palielina asins cirkulāciju zonā, kur eļļa uzklāta.

Viens no izplatītākajiem sausas ādas cēloņiem ir nepietiekama ūdens uzņemšana, tādēļ arī vismaz divu litru ūdens izdzeršana dienā ir viens no soļiem uz skaistākām un veselīgākām lūpām.

Pārbaudi kosmētikas maciņa saturu



Ne visi kosmētikas līdzekļi, kas paredzēti lūpām, radīs vienādu efektu, tādēļ pārbaudi, vai nopirktie produkti atbilst tavām vēlmēm un vajadzībām. Lūpu balzāmi, kuru sastāvā atrodams šī sviests, kakao sviests vai kokosriekstu eļļa, piešķirs lūpām dabisku aizsardzības barjeru pret karstumu un apkārtējo piesārņojumu, savukārt tādas sastāvdaļas kā kampars lūpas var padarīt sausas. Pirms lūpu balzāma lietošanas noteikti pārliecinies par derīguma termiņu.

Pirms lūpu savas iemīļotākās lūpu krāsas uzklāšanas neaizmirsti tās sagatavot, uzklājot kokosriekstu vai mandeļu eļļu, kas lūpām sniegs ilgstoši mitrinošu efektu. Ļauj izvēlētajai eļļai kārtīgi iesūkties un tikai pēc tam uzklāj lūpu krāsu.