Iemesli, kāpēc izmantot E vitamīnu sejas kopšanā

Sejas ādas kopšana ir kļuvusi par svarīgu procedūru, kas palīdz saglabāt jauneklību un ir efektīva cīņā ar nevēlamiem izsitumiem, pumpām un citām nepilnībām. Sejas āda ir pirmais indikators, kas ziņo par organisma veselības stāvokli. Paralēli veselīgam uzturam un dzīvesveidam ir jāpievērš arī uzmanība kosmētikas sastāvam. Lai sejas āda justos daudz labāk, nepieciešams izvēlēties kvalitatīvus un ar vitamīniem bagātīgus kosmētikas līdzekļus. Popularitāti guvuši ir C un A vitamīni, taču mazāk zināms, bet efektīvs, ir arī vitamīns E.

E vitamīns aizsargā no vides nelabvēlīgās ietekmes, nodrošina ādas jauneklīgāku izskatu, palīdz to mitrināt un aizsargāt no kaitīgajiem ultravioletajiem stariem. Tas arī veicina ādas atjaunošanos, tāpēc, lietojot E vitamīnu saturošu kosmētisko eļļu, iespējams samazināt rētaudus, kā arī mīkstināt cietu un sausu ādu. Šim vitamīnam raksturīga īpaši mitrinoša un barojoša funkcija. Tas palīdz arī dziedēt un uzlabot asins mikrocirkulāciju, veicina ādas attīrīšanos un toksīnu izvadīšanu. Visbiežāk E vitamīns tiek kombinēts ar A vitamīnu, jo tā iespējams labāk nostiprināt un uzlabot sejas āda elastību.

• Seši svarīgākie vitamīni skaistai un veselai sejas ādai

Portālā "BAZAAR" ir apskatītas E vitamīnu labās iezīmes, kas var palīdzēt sejas ādas uzlabošanā. Ieteicams lietot sejas kopšans līdzekļus, piemēram, krēmus, maskas, eļļas, kas satur E vitamīnu. Taču to var uzņemt arī ar uzturu, lietojot vairāk olīveļļu, dārzeņus, riekstus. Izmantojot arī kosmētiku, kas ir papildināta ar šo vitamīnu, āda jutīs izmaiņas ātrāk nekā, paļaujoties tikai uz uzturu.

Taču pirms noteiktas kosmētikas lietošanas nepieciešams pārliecināties, vai tā ir atbilstoša sejas tipam, vecumam un esošajām problēmām.

• Eksperte par starojošu ādu arī pēc 50: kāpēc pazūd tvirtums un ko lietas labā darīt

E vitamīna labās īpašības:

Pasargā no novecošanās

Tas var palīdzēt atbrīvoties no pirmajām ādas vecuma pazīmēm. Nepieciešams dienā lietot 2-3 E vitamīna pilienus, kas uzlabos ādas stāvokli un cīnīsies ar nevēlamajām grumbiņām. Taču rezultātu var iegūt daudz ātrāk, ja ikdienā lieto arī pareizu, vitamīniem bagātu pārtiku. Vitamīna lietošana palīdz atbrīvoties arī no tumšajiem lokiem zem acīm.

Mitrina

E vitamīns ir labs līdzeklis pret sausu sejas ādu. Vitamīna eļļas spēj ne tikai mitrināt, bet arī uzlabot ādas izskatu, tā kļūs manāmi veselīgāka un vizuāli jaunāka – mitrinātāka un elastīgāka. Vislabāk pievienot eļļu savam nakts krēmam un uzklāt to pirms došanās gulēt.

E vitamīnu var izmantot arī lūpu sausuma mazināšanai.

Attīra ādu

Tas gan attīra ādu, gan palīdz atbrīvoties no uzkrātajiem toksīniem. Šādā veidā āda tiek padarīta tīra, saglabājot tās dabisko pH līmeni.

Atveseļo

Vitamīns satur antioksidantus, kuri palīdz atveseļoties bojātai, hiperpigmentētai ādai. Tāpat tas palīdz mazināt vai novērst izsitumus. Veikti pētījumi, kas uzrāda, ka E vitamīns palīdz cīnīties arī ar atopisko dermatītu, kas rada sarkanu, niezošu un kairinātu ādu. E vitamīns mazina ādas iekaisuma pazīmes, ja āda ir jutīga un reaģē uz ārējās vides faktoriem, stiprina asinsvadu sieniņas un uzlabo mikrocirkulāciju. Vitamīns spēj dot ādai enerģiju.

E vitamīns ir labvēlīgs ne tikai sejas ādai, bet arī visam ķermenim. Tā lietošana var palīdzēt sadzīt rētām, kas radušās pēc apdegumiem, operācijām utt. To var izmantot arī cīņā ar strijām.

Palīdz atbrīvoties no aknes

E vitamīna eļļa spēj cīnīties arī ar aknes radītajām ādas problēmām. Šī uzturviela palīdz novērst akni un padarīt to nemanāmāku un lēnām dziedēt ādu, mazinot izraisītos ādas bojājumus un rētas.

Dziedē pārsauļotu seju

E vitamīna eļļa neitralizē UV staru izraisīto brīvo radikāļu ietekmi uz ādu. Antioksidanti cīnās pret brīvo radikāļu radīto kaitējumu. Brīvo radikāļu oksidēšanās var novājināt ādas dabisko barjeru. Pat pēc neliela ultravioletā starojuma E vitamīna līmenis ādā pazeminās par 50 procentiem, tāpēc ir svarīgi to papildināt, lai saglabātu ādas veselību. Pateicoties E vitamīnā esošajiem antioksidantiem, āda ātrāk sadzīs. Eļļu ieteicams uzklāt, dodoties gulēt, bet nākamajā rītā nomazgāt lieko daudzumu.