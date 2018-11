Ieteikumi sausas ādas kopšanai, sākoties aukstākam laikam

Sausa āda uz rokām, sejas un ķermeņa, sākoties aukstākam laikam, nav nekas neparasts. Apziņa, ka neesi vienīgā, kas ziemas sākumā saskaras ar šo problēmu, protams, nekādā veidā neuzlabo ādas stāvokli. Iedvesmojoties no "Web Md" ekspertu rakstītā, piedāvājam iepazīties ar sešiem ieteikumiem, kas palīdzēs uzlabot ādas stāvokli.

Nežāvē ar karstu ūdeni

Karsta duša ziemas aukstumā var šķist patiešām patīkama un sildoša, bet tavai ādai tā noteikti nenāks par labu. Ja tava āda jau tā ir kļuvusi sausāka, nedari tai pāri vēl vairāk. Karsts ūdens noskalo dabīgās eļļas, kas vajadzīgas tavai ādai, tāpēc labāk ej siltā vai pat remdenā dušā, nevis karstā.

Mazgā maigi

Pievērs uzmanību arī ķermeņa kopšanas līdzekļiem. Antibakteriālās ziepes vai kāds cits spēcīgi attīrošs līdzeklis te nederēs. Izvēlies krēmīgu dušas želeju un produktus, kuru sastāvā ir mitrinošas vielas, vai noskalojies ar tīru ūdeni. Ja regulāri lieto skrubi, izvēlies tādu, kura sastāvā ir kopjošas eļļas vai kuru konsistence atgādina krēmu.

Skujies gudri

Ja ziemas laikā skuj kājas, atceries, ka šī darbība kairina un vēl vairāk sausina tavu ādu. Vislabāk to darīt tad, kad āda un matiņi ir mīksti – pēc siltas dušas vai vannas. Noteikti lieto skūšanās želeju un pārliecinies, ka skuvekļa žilete ir pietiekami asa. Truls skuveklis rada papildu kairinājumu. Ja vienu un to pašu žileti lieto atkārtoti, pārliecinies, ka tā ir pilnīgi tīra. Pirms katras skūšanās dezinficē skuvekli.

Rūpējies par aizsardzību

Aizsargā savu ādu no ārējās vides kaitīgās ietekmes. Gan ziemā, gan vasarā lieto sejas krēmu ar saules aizsargfiltru. Ziemas laikā ģērbies kārtās, lai izvairītos no pārkāršanas un svīšanas, jo tā kairina un sausina ādu. Neaizmirsti aukstā laikā uzvilkt cimdus. Tas palīdzēs izvairīties no sausas un sasprēgājušas roku ādas.

Mitrini un lutini savu ādu

Ja āda ir sausa, mitrini to. Tieši tik vienkārši. Pat vienkāršākie mitrinošie un barojošie līdzekļi tev noderēs. Uzliec krēmu vai mitrinošu eļļu pēc mazgāšanās, kad āda nožuvusi. Pagaidi, kamēr līdzeklis nedaudz iesūcas, un tikai tad saģērbies. Lieto roku krēmu vai losjonu pēc katras to mazgāšanas reizes.

Pievērs uzmanību gaisa mitrumam mājās

Ziemas laikā gaiss parasti ir auksts gan ārā, gan telpās. Sildierīces palīdz uzturēt patīkamu gaisa temperatūru mājās, bet tās arī sausina gaisu. Tas noteikti nepalīdz uzlabot ādas stāvokli. Iegādājies gaisa mitrinātāju, ko lietot savā guļamistabā. Lai tava āda justos labi, gaisa mitrumam telpās jābūt apmēram 50 procentu līmenī.