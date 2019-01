Izplatītākās matu kopšanas kļūdas, kas rosina izkrišanu un spodruma zudumu

Lai mati izskatītos satriecoši, ikdienā tie pakļauti neskaitāmām darbībām – mazgāšanai, žāvēšanai, taisnošanai un ķemmēšanai. Tomēr nepareiza un pārlieku spēcīga kopšana tikpat bieži var izraisīt matu sausumu, izkrišanu un spodruma zudumu. Tāpēc, iedvesmojoties no portāla "Prevention", apkopojam četras tipiskākās matu kopšanas kļūdas.

Nesaudzīga kopšana

Pret matiem vienmēr jāizturas saudzīgi un rūpīgi, tomēr neskaitāmas sievietes izvēlas savu galvas rotu ķemmēt pārlieku spēcīgi vai arī mazgāt īpaši beržot galvas ādu. Tāpēc rezultāts nereti ir matu izkrišana, lūšana vai izteikts sausums. Viens no "Prevention" ekspertu ieteikumiem – ikdienā matus kopt gluži tāpat kā dārgāko zīda audumu. Vislabāk noderēs maigas kustības ar rokām, kad mati tiek mazgāti. Savukārt ķemmē tos ar īpaši saudzīgu ķemmi, sākot no matu galiem, nevis saknēm.

Pārlieku liels karstums

Lai mati izskatītos lieliski, dāmas izmanto arī fēnus, taisnotājus vai lokšķēres. Pašas ierīces nav pie vainas, tomēr to augstā karstuma temperatūra gan var novest pie bojātas galvas rotas. It īpaši, ja pēc dušas matus žāvē karstā gaisā, kamēr tie nav kaut nedaudz izžuvuši vai pietiekami izslaucīti. Tā vietā vienmēr saudzīgi izslauki matus dvielī, bet nekādā gadījumā tos neberzē. Tad pēc neilga laika ķeries klāt žāvēšanai ar fēnu, taču neizmanto pašu karstāko līmeni ierīcei. To pašu ielāgo arī taisnotājam vai lokšķērēm – nekādā gadījumā neizmanto ierīces, ja mati vēl ir slapji.

Bieža krāsošana

Dažādas matu krāsas, balināšana un arī ilgviļņi var lieliski atjaunot tavu izskatu un koptēlu, tomēr ķīmisko vielu lietojumam būtu jābūt sabalansētam. Turklāt tikpat lielu postu matiem nodara arī, piemēram, krāsas noturēšana ilgāk nekā vajadzīgs. Šis ieteikums īpaši jāņem vērā tām, kuras matus krāso mājas apstākļos. Ja neesi pārliecināta par rezultātu, vislabāk dodies pie friziera. Savukārt ilgviļņu gadījumā – procedūru neveic biežāk kā reizi 120 dienās.

Pārlieku ciešas frizūras

Arī augsta zirgaste vai pārlieku cieši sapītas bizes var radīt diskomforta sajūtu ne tikai tev pašai, bet arī matiem. Turklāt šāda tipa frizūras var veicināt matu izkrišanu, jo saknes ir pārlieku cieši nostieptas. Nereti sievietes sūdzas arī par to, ka, piemēram, cieši savīti mezgli galvasvidū rada galvassāpes. Tā vietā vienmēr rūpējies par kvalitatīvām un saudzīgām gumijām, kā arī lūko, lai frizūras nebūtu pārlieku nostieptas.