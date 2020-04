Jāgriež bieži, jāmazgā reti: būtiski jautājumi un atbildes par matu kopšanu

Jau tik ļoti apnikušais sociālās distancēšanās laiks atņēmis daudzus jo daudzus ierastos ikdienas prieciņus. Sākot ar tikšanos ar mīļo vecmāmiņu, beidzot ar vizīti pie skaistumkopšanas speciālista. Jāatzīst, ka lielākā daļa sieviešu mājās tāpat veic dažādas skaistuma kūres, bet ir dažas lietas, kuru izpildei ar visu sirdi un dvēseli labprāt mestos profesionāļa rokās. Tostarp telefonā saglabātais iecienītā friziera telefona numurs tā vien mudina uzsākt zvanu. Bet, ko darīt, kamēr viens otru vēl nevarat satikt – ievilkt elpu, piemēram, lasot atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Mati itin bieži tiek ierindoti sievietes skaistākās rotas statusā. Vai tie būtu gari un vijīgi kā princesei Salātlapiņai, vai īsi un roķīgi kā dziedātājai Pink – mati ir kā audekls, uz kura parādīt raksturu, eksperimentēt un vienkārši izpausties pēc sirds patikas.

Iespējams, šobrīd ir pārāk daudz laika, lai vēl vairāk domātu par dažādām sadzīviskām lietām, bet nevar izslēgt arī iespējamību, ka par to domāji un atbildes meklēji jau sen – cik bieži galu galā vajadzētu griezt matus? Tas ir ļoti aktuāls jautājums koronavīrusa Covid-19 pandēmijas laikā, bet itin bieži "uzpeld" dažādās sarunās arī mierīgākos laikos. Turklāt, tas nav vienīgais jautājums, kuru pārdomājam šajā laikā. Vai ir kāds veids, kā izvairīties no sašķeltiem matu galiem? Vai ir tāda lieta, kā sausā šampūna pārāk bieža lietošana?

Uz visiem šiem jautājumiem ir atbildes. Tāpēc turpinājumā, iedvesmojoties no portāla "Huffpost", apkopojām pieredzējušu frizieru atklāsmes par pareizu matu kopšanu.

Matu apgriešanas biežums atkarīgs no garuma un bojājumiem





Pirmkārt, ja tev tas tiešām, absolūti, nenormāli nepieciešams un nespēj sagaidīt ārkārtējās situācijas beigas, lai dotos pie speciālista, internetā var atrast neskaitāmus video gan latviski, gan angliski, ar pamācībām, kā nogriezt matus pašas spēkiem mājas apstākļos.

Otrkārt, jāsaprot, ka atbilde uz to, cik bieži nepieciešams griezt matus atšķiras atkarībā no matu griezuma. Piemēram, vairums īsu griezumu būtu jāatjauno vismaz reizi mēnesī. Runājot par garākiem griezumiem, frizieri visbiežāk mēdz norādīt, ka tad mati ir jāapgriež ik pēc sešām līdz astoņām nedēļām – pat frizieru apmācības ceļveži norāda uz šo laika grafiku. Bet tas nav pilnīgi visiem piemērots risinājums, jo katram ir savas problēmas neatkarīgi no tā, vai tie būtu sašķelti matu gali vai stila uzturēšana.

Lūk, dažas vadlīnijas specifiskām vajadzībām:

Šķelti gali. Frizieris Vess Šarptons iesaka matus griezt četras reizes gadā, ja tu koncentrējies tikai uz atbrīvošanos no šķeltiem matu galiem, un biežāk, ja vēlies saglabāt matu griezuma formu un stilu.

Īsa vai vidēja griezuma uzturēšana. Slavenību frizieris un salona "Fekkai" dibinātājs Frederiks Fekai norāda: "Matu garumam no īsiem līdz plecu garuma es iesaku tos apgriezt ik pēc 4–6 nedēļām. Ja esi izvēlējusies vai riskējusi ar īsāku matu griezumu, tad rēķinies, ka ataugums ir pamanāmāks nekā uz garākiem matiem."

Vidēja garuma vai garu matu uzturēšana. Fekai šajā gadījumā iesaka tos apgriezt "ik pēc 6–10 nedēļām, jo tas palīdzēs matiem augt veselīgākiem", protams, ja tava vēlme ir saglabāt tikpat garus vai audzēt vēl garākus matus. Divi līdz trīs mēneši ir ideāls griešanas starplaiks normāliem matiem ar minimālu siltuma kaitējumu. "Tas palīdzēs matiem saglabāt labu stāvokli un neļaus šķeltiem galiem izplesties," teic frizieris Neitans Fīnikss. Cirtainiem matiem viņš iesaka mazliet ilgāk, 8–10 nedēļas. Pat, ja matus esi nolēmusi audzēt garumā, joprojām ieteicams tos ik pa laikam apgriezt, lai mati būtu labā stāvoklī un veselīgi.

Ar krāsu apstrādātu matu uzturēšana. Ieveidošana ar lokšķērēm, taisnotāju vai fēnu, kā arī krāsošana matos rada bojājumus, tāpēc tie būtu jāapgriež reizi divos mēnešos, norāda slavenību friziere Laura Polko.