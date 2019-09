Kā efektīvi noņemt kosmētiku, netraumējot ādu

Lai arī cik ļoti pēc grūtas dienas gribas ātrāk iekrist gultā un likt galvu uz spilvena, nedrīkst aizmirst par kosmētikas noņemšanu, jo pretējā gadījumā sejas āda tiek nevajadzīgi kairināta un traumēta. Kāds ir pareizais veids, kā meikapu vajadzētu tīrīt, soli pa solim aprakstīts turpmākajās rindās.

Lūk, "Shape" ekspertu ieteikumu meikapa noņemšanā, lai saglabātu sejas ādu veselu un skaistu.

Kāpēc kosmētika vakarā jānotīra

Sākumā vērts skaidrot, kāpēc gulēšana ar kosmētiku ir pieskaitāma pie kaitīga ikdienas paraduma. Nenotīrīta dekoratīvā kosmētika pirms miega aizsprosto poras un sekrēcijas dziedzerus, kas var radīt sejas ādas iekaisumus. Protams, viena reize milzu izmaiņas neatstās, tomēr, ja šī nelāgā rīcība pāraug ieradumā, tā var radīt gan vizuālas pēdas, gan arī būt par pamatu infekcijām.

Ādai uzkrājot netīrumus, kosmētikas slāni, kā arī dabiski izstrādātās taukvielas, veidojas izsitumi. Savukārt gulēšana ar nenotīrītu skropstu tušu var izraisīt acu kairinājumu, kam raksturīgas asinīm pieplūdušas, sarkanas acis un pat acu infekcijas, ja netikums tiek piekopts ilgtermiņā.

Ja slinkums tomēr tevi uzvar un nevari sevi piespiest aiziet līdz vannasistabai, gultas naktsskapītī ieteicams turēt mitrās salvetes, kas situāciju manāmi izglābs.

Tvaiks

Saprotams, šim solim katru vakaru var nebūt laika, taču, ja esi mājās viena un vakara plānos ir tikai filmu skatīšanās vai grāmatu lasīšana, vari atvēlēt arī brīdi šai sejas ādas "procedūrai". Ielej katliņā ūdeni un vāri līdz brīdim, kad parādās tvaiks. Pēc tam uzliec uz galvas dvieli un virzi seju tuvāk ūdenim (līdz aptuveni 30 centimetru attālumam). Tvaiks palīdzēs atvērt poras, vieglāk atbrīvoties no netīrumiem, kā arī atvieglos kosmētikas, piemēram, tonālā krēma pilnīgu noņemšanu. Paturi prātā, ka ūdenim nav jābūt verdošam, lai gluži pretēji ādu netraumētu.

Piespied, nevis berzē

Bieži vien vislielākās problēmas sagādā skropstu tušas noņemšana, kura par visām varītēm turas pie matiņiem. Lai gan aktīva berzēšana varētu šķist labākais iespējamais veids, kā to notīrīt, no šī ieraduma vajadzētu atvadīties uz neatgriešanos, jo āda ap acīm ir ļoti jutīga, tādējādi radot pietūkumu un pat veicinot zilo riņķu parādīšanos. Tā vietā labāk samitrini vatīti ar kosmētikas noņemšanas līdzekli un piecas sekundes turi piespiestu pie acs, lai tas iedarbojas. Pēc tam ar vieglu kustību notīri, pārbrauc pāri acij, izvairoties no agresīvas berzēšanas.

Apsverams variants ir arī micelārā ūdens lietošana, kas piemērots sausai un jutīgai ādai. Micelārais ūdens visefektīvākajā veidā palīdzēs noņemt pat biezākās kosmētikas kārtas, tāpēc vislabāk kosmētikas noņemšanu sākt tieši ar to. Izmanto līdzekļus, kas piemēroti noteikta veida kosmētikas noņemšanai, īpašu uzmanību pievēršot vietām, kur meikaps mēdz uzkrāties lielākos daudzumos, piemēram, uzacīm. "Viņa.lv" no savas pieredzes var ieteikt arī divfāžu līdzekļus kosmētikas noņemšanai (apakšā ir tāds kā micelārais ūdens, bet pa augšu "peld" eļļas kārta). Šis līdzeklis lieliski palīdzēs atbrīvoties no skropstu tušas un biezākas kārtas kosmētikas.

Ādai saudzīgs dvielis

Kad seja notīrīta un, iespējams, arī noskalota (tas atkarīgs no kosmētikas noņēmēja sastāva), neķeries klāt roku dvielim, kas bieži vien stāv pie izlietnes, bet gan atvēli auduma izstrādājumu, kas būs domāts tikai sejai. Atceries, seju nevajag berzēt, bet gan dvieli vienkārši piespiest, lai tā pamazām kļūtu sausa. Tāpat labs variants, kā noslēgt sejas kopšanas procesu, ir uzklāt nomierinošu, sejas ādai atbilstošu krēmu.

Ir sievietes, kuras kosmētiku nelieto nemaz vai uzklāj ļoti minimāli un retas reizes, savukārt daudzām tā ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Iemeslus, kāpēc vajadzētu arī atvēlēt dienas, kad dekoratīvo kosmētiku nelikt, atradīsi šajā rakstā.