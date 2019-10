Kā uzklāt meikapu, lai tas izskatītos dabīgi un veselīgi

Vai esi kādreiz interneta vidē vai filmās redzējusi kadrus, kuros redzama sieviete, kas tikko pamodusies, taču viņa nebūt neizskatās it kā būtu vairākas stundas pavadījusi miegā? Bieži vien šādās situācijās talkā tiek ņemta dekoratīvā kosmētika, taču tā tiek uzklāta tik pārdomātā minimālisma stilā, lai rastos iespaids, ka no meikapa tur nav ne smakas. "Goodhousekeeping" iepazīstina ar padomiem, kā izmantot kosmētiku savā labā, lai radītu dabīgu un nepārspīlētu skatu.

Nenoliedzami, dabīgais skaistums ir kaut kas tāds, ko par naudu nevar nopirkt. Daudzas sievietes kosmētiku ikdienā izmanto pavisam nedaudz, lai piešķirtu sejai odziņu, taču arī tad ieteicams paturēt prātā vairākus ieteikumus, kā panākt iespējami labāko skatu. Lūk, turpinājumā lasi, kā uzklāt meikapu tā, lai izskatītos lieliski, bet apkārtējiem rastos iespaids, ka kosmētikas maciņam tajā dienā esi pagājusi garām.

Rūpes par ādu



Dabīgu meikapu nevar iegūt vienas dienas laikā – uz to var skatīties kā ilgtermiņa projektu, jo viss sākas ar sejas ādas veselību. Ja vēlies pēc iespējas mazāk izmantot kosmētiku, atceries, ka seja katru vakaru ir jātīra, jābaro un jāpalutina. Nedrīkst aiziet gulēt ar nenotīrītu meikapu, kā arī vērts patestēt ūdeņus, lai saprastu, kurš sejas krēms ir vispiemērotākais tavai ādai. Tāpat seja jānotīra un uz tās jāuzklāj krēms arī pirms kosmētikas likšanas. Kad tas izdarīts, dabīga izskata veidošanā noderēs grima bāze, jo tā veido slāni starp kosmētiku un ādu, kā rezultātā meikaps turēsies un izskatīsies labāk.

Par sejas ādu jārūpējas visu cauru gadu – ja vasarā to jācenšas sargāt no spēcīgā saules starojuma, tad aukstajos mēnešos jānodarbojas ar seku likvidēšanu, jo, piemēram, uz ādas var būt parādījušies jauni pigmenti un krunciņas, kā arī esošās rievas kļuvušas dziļākas. Vairāk lasi šeit.

Uzklāj konsīleri



Pēc tam ķeries klāt konsīlera klāšanai. Atceries, ka to nepieciešams klāt tikai problēmzonās, piemēram, zem acīm, kur vislabāk noder persiku krāsas nepilnību nomaskētāji. Vairāk par konsīleriem, dažādajām krāsām un izmantojumu uzzini šajā rakstā. Tāpat paturi prātā pirms kosmētikas uzklāšanas nomazgāt rokas, lai meikapu varētu uzklāt ar pirkstiem.

Dabīga izskata uzacis



Uzacu uzturēšana kārtībā sagādā galvassāpes daudzām sievietēm. Tās var kļūt par sejas odziņu, taču uzacīm noteikti nav jābūt tik uzkrītošām, lai aiz tām pazustu viss pārējais skaistums, piemēram, acis, izteiksmīgie vaigu kauli, lūpas u.c. Uzacis vienmēr nepieciešams saķemmēt, kā arī vari izmēģināt uzacu gēlu, kas palīdzēs tām saglabāt sakoptu skatu. Starp citu, vizāžists Vinsents Okjendo ieteicis uzacu ietonēšanai izmantot pūderveida un gēla tekstūras līdzekļus, jo ar palīdzību ir sasniedzams īpaši dabisks, izsmalcināts krāsojums, kas atgādina saulē izbalējušu matu šķipsnu efektu.

Izgaismotājs un vaigu sārtums



Runājot par highlighter jeb izgaismotāju, to, kā ierasts, ieteicams uzklāt uz vaigu kaulu augstākajiem punktiem, izmantojot pirkstus – nevis otiņas. Savukārt, lai iegūtu dabīgu vaigu krāsojumu, vari izmēģināt krēmīgas tekstūras vaigu sārtumu. Sāc to klāt no vaiga apakšas uz augšu, kā arī noteikti paturi prātā, ka ar sārtumu nevajadzētu pārspīlēt. Šajā gadījumā mazāk ir vairāk.

Spīdums lūpām



Pēdējais punkts uz "i" ir lūpu spīduma uzklāšana. Eksperti iesaka izmantot tādu spīdumu, kas ir nedaudz brūnganā krāsā, kas radīs izteiksmīgu, taču vienlaicīgi arī dabīgu skatu. Vairāk par lūpukrāsām, to izvēli un uzklāšanu lasi šeit. Ja tev ir gaišas skropstas, vari pāris reizes tām pārvilkt pāri skropstu tušu.