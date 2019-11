Lai skaisti arī rudenī! Ieteikumi matu veselības uzlabošanai un saglabāšanai

Nenoliedzami, mati ir sievietes skaistākā rota, taču rudenī, kad iestājies vēsāks laiks, iespējamas temperatūras maiņas un

pieslēgta centrālā apkure, matu vispārējais stāvoklis var pasliktināties. Tādēļ īpaša ievērība jāpievērš tam, kā rudens laikā par matiem rūpējamies un kā tos kopjam, lai saglabātu labu matu veselību. Lai mati būtu veseli un izskatītos skaisti arī rudens sezonā, uzklausīsim friziera Andra Melentjeva ieteikumus to ikdienas kopšanā, kā arī ārstes triholoģes

Tatjanas Mileikas padomus, rūpējoties par matu veselību.

Rudens ir laiks, kad matu veselības problēmas, iespējams, izjūtam izteiktāk. Ir pagājusi vasara, kad matiem liels izaicinājums bija karstums un sausums, savukārt, tagad tiem jātiek galā ar vēsākiem laikapstākļiem, bieziem džemperiem ar garām apkaklēm, cepurēm, šallēm, kā arī ar centrālās apkures radīto sauso gaisu. Kā matus ikdienā kopt, lai novērstu nelabvēlīgo ārējo faktoru ietekmi uz to izskatu un veselību?

Frizieris Andris Melentjevs no salona "Kolonna" stāsta, ka mati rudens laikā kopumā ir statiskāki apkures dēļ, bet pēc vasaras tie ir kļuvuši diezgan sausi. "Tagad, rudens sezonā, visiem, kas rūpējas par saviem matiem, es ieteiktu turēt divus šampūna un kondicioniera komplektus. Viens no tiem ir ikdienai, atbilstoši cilvēka matu tipam, piemēram, krāsotiem vai normāliem matiem. Savukārt, otrs komplekts ir barojošs šampūns un kondicionieris, ko būtu ieteicams lietot ik pēc trīs mazgāšanas reizēm," skaidro Andris. Viņš uzver, ka tas ir labs veids, kā sabalansēt ikdienas matu kopšanu ar īpašākām rūpēm tieši par matu labsajūtu un veselību rudens sezonā, ko der atcerēties.

"Tāpat ik pa laikam pēc matu mazgāšanas es iesaku lietot arī barojošu masku un turēt to visu norādīto laiku, desmit minūtes, vai pat ilgāk. Kamēr maska iedarbojas, mājas apstākļos papildus iesaku arī matus ietīt celofānā un pēc tam dvielī, lai mati būtu siltumā, kā tādā saunā, un maska tādējādi labāk iedarbotos. Pēc tam mati ir daudz spīdīgāki un dzīvīgāki," viņš stāsta. "Vēl viens veids, kā var lietot barojošu matu masku ir sekojošs – ielikt to sausos matos uz visu vakaru vai pat nakti. Pēc tam matus vienkārši izmazgāt ar šampūnu un ielikt kondicionieri. Arī tas matiem patiks un viņu veselībai nāks tikai par labu," skaidro Andris.

Viņš norāda, ka ikdienas matu kopšanā noteikti nedrīkst aizmirst arī par matu eļļu – lai mati nav tik sausi, ir spīdīgāki un lai tos būtu vieglāk ķemmēt. "Matu eļļa vēl ir laba tādēļ, ka to nemazgā ārā, tas nozīmē, ka tā matos paliek līdz nākamajai mazgāšanas reizei. Un visu to laiku eļļa matus pasargā no aukstuma un citiem faktoriem. Matiem ir papildus aizsargslānis, tie tiek pabaroti un nav vairs tik sausi," skaidro Andris Melentjevs. "Un tas ir ļoti svarīgi tagad, kad iekštelpās ir pārsvarā sauss gaiss," viņš piebilst.

"Rudens laikā es ieteiktu arī mazāk lietot matu veidošanas līdzekļus, kas satur lielu spirta daudzumu, piemēram, putas un spreji. To vietā labāk būtu izvēlēties krēmveidīgos un mitrinošos veidošanas līdzekļus, tie vairāk matus pabaro. Vasarā der visādi veidošanas līdzekļi, taču rudenī jāņem vērā tas, ka mati ir sausāki un tiem ir nepieciešama rūpīgāka kopšana," viņš uzsver. Frizieris stāsta, ka galvenais ir barot un mitrināt matus, lai tie saglabātu savu veselību un skaistumu, kā arī, lai tos neietekmētu tādi rudens faktori kā sauss gaiss, aukstums, temperatūras izmaiņas, sintētisks apģērbs, lielas šalles un apkakles.

Ne tikai laba matu kopšana ir svarīga, bet arī matu veselības uzturēšana, kas ir visam pamatā. Ārste triholoģe Tatjana Mileika no "Doktora Mileika klīnikas" uzsver, ka rudens laikā, kad ir auksts, noteikti ir jānēsā cepure. "Kad cilvēkam ir auksti, asinsvadi sašaurinās un ir slikta asins mikrocirkulācija, līdz ar to vitamīnu un mikroelementu piegāde organismam, tostarp arī matu sīpoliņiem, ir apgrūtināta," skaidro ārste. Tādēļ vēsā laikā bez cepures labāk laukā nedoties.

Viņa stāsta, ja, piemēram, vasarā matiem noteikti bija jālieto mitrinoši un aizsargājoši līdzekļi, lai tie nekļūtu sausi, tad rudenī speciāli produkti jālieto nav. "Tomēr galvenais ir tos kopt ar tādiem līdzekļiem, kas ir atbilstoši tavam matu tipam," viņa uzsver. "Var, protams, lietot arī dažādas eļļas un matu maskas, ja nepieciešams, bet es vairāk gribētu uzsvērt to, ka aukstā laikā galvai ir jābūt siltumā," saka ārste.

Vai rudenī būtu papildus jālieto arī kādi vitamīni, kas palīdzētu uzturēt arī matu veselību? Ārste Mileika saka, ka nē. "Ja cilvēkam ir daudzveidīga un sabalansēta ēdienkarte, tad papildus vitamīni nav jālieto, jo visu organismam un matu veselībai nepieciešamo, uzņemam ar pārtiku," viņa skaidro. "Izņēmums ir tad, ja cilvēkam bijusi kāda saslimšana vai ilgstošs stress, tad gan, atbilstoši konkrētajam gadījumam, vajadzētu papildus vitamīnus vai minerālvielas lietot, bet noteikti ne ilgstoši," stāsta Mileiko.

Tātad, kā noskaidrojām, lai matus saglabātu veselus, skaistus un mirdzošus arī drēgnajā rudens laikā, svarīgs priekšnoteikums ir cepures valkāšana, sabalansēts un veselīgs uzturs, ikdienas matu kopšana atbilstoši to tipam, kā arī barojošu masku un matu eļļu lietošana.