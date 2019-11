Lai vējš un aukstums neskādē jeb Sejas ādas kopšanas padomi rudenī

Lai gan ārā temperatūra vēl ir plusos, no mājas bez šalles, cimdiem un cepures tomēr nav patīkami iziet. Par spīti it kā siltai gaisa temperatūrai, dienas var būt pat ļoti vēsas un drēgnas, turklāt, ik pa laikam ir gan vējš, gan lietus. Šādi laikapstākļi var nopietni ietekmēt mūsu sejas ādas labsajūtu un veselību. Tādēļ ir jāparūpējas ne tikai par atbilstošu apģērbu un apaviem, bet arī par sejas ādas kopšanu. Kas jāievēro un kādus kosmētikas līdzekļus jālieto, lai āda arī gada vēsajā laikā justos un izskatītos labi? To noskaidrosim no dermatoloģes Lanas Kasparanes, kā arī uzklausīsim “Viņa” lasītāju pieredzi sejas ādas kopšanā rudens drēgnajā laikā.

Ir labi zināms, ka katrā gadalaikā sejas ādai ir nepieciešamas atbilstošas rūpes un kopšana. Ja vasaras laikā āda noteikti nevar iztikt bez saules aizsargkrēmiem, kā arī mitrinošiem līdzekļiem, tad arī rudens periodā ir lietas, kas noteikti jāievēro, lai saglabātu veselīgu sejas ādu.

Kā skaidro dermatoloģe un veneroloģe Lana Kasparane no "Veselības centrs 4" Dermatoloģijas klīnikas, pats galvenais princips – ādas kopšana atbilstoši tās tipam – saglabājas jebkurā gadalaikā. Visiem sejas kopšanas produktiem ir atzīmēts, kādam ādas tipam tas ir paredzēts, tādēļ atliek tikai noskaidrot, kāda ir tava āda un pieturēties pie tikai tai paredzētiem līdzekļiem, neatkarīgi no sezonas, skaidro ārste.

Rudenī, kā arī ziemā nedrīkst aizmirst par līdzšinējiem sejas ādas kopšanas paradumiem, ko jau ievēro ikdienā, taču der ielāgot, ka tie ir noteikti jāpapildina ar procedūrām un produktiem, kas īpaši palīdzēs aizsargāt un uzlabot ādas stāvokli, sākoties vēsākam laikam.

Kā stāsta dermatoloģe, jebkurš ādas tips uz rudens un ziemas sezonu kļūst sausāks, tādēļ sejas ādas attīrīšanai nevajadzētu būt agresīvai, tai jābūt ar maksimāli saudzīgiem līdzekļiem, bez spirta, jo tas papildus sausina ādu. Masku un pīlingu daudzumu vēsajā laikā vajadzētu samazināt uz pusi. Ja, piemēram, taukainai ādai vasaras sezonā pīlingu un masku varēja likt divas reizes nedēļā, tad rudens un ziemas sezonā to ieteicams veikt tikai reizi nedēļā. Savukārt, sausai ādai mājas apstākļos dermatoloģe šādas procedūras neiesaka lietot nemaz.

"Mitrināšana šobrīd ir pamatu pamatā, tādēļ noteikti ir jāizvēlas tieši mitrinošas maskas," skaidro Lana Kasparane.

Arī sejas skrubim jeb pīlingam jābūt saudzīgam, ne abrazīvam. Turklāt, tas ir ieteicams tikai taukainai un kombinētai ādai, bez iekaisumiem un izsitumiem, jo pretējā gadījumā skrubis ādas stāvokli var tikai pasliktināt, uzsver dermatoloģe.

Ārste stāsta, ka gada vēsajā un drēgnajā laikā ādai par sliktu nenāks arī serums. To var lietot jebkuram ādas tipam, divas reizes dienā. Uz nakti taukainai vai kombinētai ādai to var lietot vienu pašu, bet normālai un sausai ādai serumu var lietot kopā ar nakts krēmu. Serumu var lietot arī no rīta, bet tad tas noteikti ir jākombinē ar dienas krēmu, lai zemajā gaisa temperatūrā un vējā tā molekulas neizgarotu. Dermatoloģe uzsver, ka ir svarīgi no rīta krēmu uzklāt vismaz pusstundu pirms došanās ārā, lai tas labi iesūktos, tam būtu laba iedarbība un vēsie laikapstākļi neietekmētu krēma efektivitāti.

Ja mēs dodamies ilgākā un garākā pastaigā, āda nereti ir pakļauta aukstā gaisa vai pat sala ietekmei. Lai izvairītos no ādas apsaldējumiem, ir jāizvēlas nedaudz treknāks sejas krēms, kas ādu pasargās. Var izvēlēties arī mitrinošus krēmus un tādus, kas stiprina ādas aizsargbarjeru.

Lai gan pierasts domāt, ka sejas kopšanas līdzekļus ar saules aizsargfiltru jeb SPF lieto tikai vasarā, tā nemaz nav. Dermatoloģe stāsta, ka, piemēram, ziemā sniegs sauli atstaro vēl vairāk, tādēļ ir svarīgi izvēlēties sejas krēmus ar SPF ne tikai vasaras laikā.

Īpašas rūpes par sejas ādu neizpaliek nevienā gadalaikā un katrai no mums noteikti ir savi paņēmieni un produkti, ko ievērot un izmantot, iestājoties vēsākam gadalaikam. Tādēļ apjautājām "Viņa" lasītājas par to, kā viņas kopj savu ādu tad, kad laiks aiz loga vairs nelutina ar siltiem un patīkamiem laikapstākļiem.

"Es lietoju gan barojošus, gan mitrinošus krēmus," saka Zane. "Tad, kad pamanu, ka ādai būtu nepieciešama papildus kopšana un rūpes tagad rudenī, drēgnajā laikā, tad lietoju arī serumus, visbiežāk, tieši zem dienas sejas krēma, kā bāzi, jo tad jūtu, ka āda ir labāk sagatavota un ārējie laikapstākļi to negatīvi neietekmēs," viņa skaidro.

"Mans ikdienas komplekts rudens laikā noteikti ir barojoši krēmi un maskas. Turklāt maskas cenšos likt diezgan regulāri, lai tādā veidā palutinātu ādu. Ir pat tādas speciālas sildošās maskas, kas ir īpaši patīkamas ādai pēc garas darba dienas un vēsiem laikapstākļiem," stāsta Elīna. "Manuprāt, vēl ir ļoti svarīgi izvēlēties arī tādus biezākus, barojošākus un taukainākus krēmus. Vismaz manai ādai tas sniedz labāku aizsardzību pret vēsumu un vēju."

"Dažādas eļļas un to pievienošana ikdienas krēmiem, tas noteikti ir mans īpašais rituāls un ādas kopšanas veids rudenī," sāk stāstīt Alise. "Eļļas es lietoju gan tīrā veidā, visbiežāk uz nakti, nakts krēma vietā, gan pievienojot dienas krēmam, kas tam uzreiz dod gan labāku konsistenci, gan papildus mitrināšanu un barošanu. Iesaku to izmēģināt, ādai patīk! Turklāt, eļļas var pievienot ne tikai krēmam, bet arī sejas maskai, kas uzreiz to uzlabo un sniedz lielāku efektivitāti."

"Šajā rudens sezonā daudz lietoju kokosriekstu eļļu. Izkausēju to traukā, kas ielikts karstā ūdenī un lietoju nakts krēma vietā," skaidro Sanita. "Āda pēc tās ir fantastiska, mīksta, maiga un starojoša! Manuprāt, eļļas regulāra lietošana tai palīdz arī saglabāt elastību un veselību, piemēram, vējainos un drēgnos laikapstākļos. Vismaz man šobrīd nekādu sūdzību nav bijis, jūtu, ka āda ir vesela un mirdzoša pat tad, kad ārā nav patīkams laiks," Sanita saka.

"Mans palīgs ādas veselības uzturēšanai rudenī ir tieši garas pastaigas ārā, lai kāds būtu laiks, jo tieši skābeklis ādai ir vissvarīgākais, tā pietiekams daudzums tai arī sniegs veselību un labu izskatu, nevis tā mūžīgā atrašanās telpās!" tā skaidro Inta. "Un aizsardzība, īpaša kopšana? Nu nē, neko speciālu nelietoju, uzlieku barojošu krēmu un aidā, ārā, lai āda elpo, lai ir svaigā gaisā!" viņa uzsver.