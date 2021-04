Maini ādas kopšanas produktus? Šīm sastāvdaļām ir vērts pievērst uzmanību!

Šajā pasaulē ir ļoti maz nemainīgu lietu – kosmētika nav viena no tām. Ja radusies vajadzība aizstāt iepriekš lietoto produktu ar citu, nebūtu ieteicams paļauties tikai uz vilinošiem uzrakstiem uz produktu iesaiņojuma un skaistām reklāmām, kas sola "atjaunot, mitrināt, padarīt jaunāku, atbrīvot no grumbiņām". Jā, kosmētikas zīmoli var solīt visu, ko vēlas, bet tikai no mums pašiem ir atkarīgs, vai spējam izvēlēties produktu, kas patiešām ir nepieciešams.

Konsultē dermatoloģe Dr. Juta Maskalāne, "Dr. Mauriņa Lāzermedicīnas klīnika" un "Azaryan Medical Clinic"

Vērts pievērst lielāku uzmanību vismaz pirmajiem piecām kosmētikas aprakstā minētajām sastāvdaļām. Kādēļ? Saraksta sākumā parasti atrodas komponentes ar visaugstāko koncentrāciju, beigās – mazāko, tādējādi mums ir priekšstats par produktu. Taču jāņem vērā, ka ir arī tādas sastāvdaļas, kas produktos darbojas vienlīdz efektīvi, bet var atrasties saraksta beigās, piemēram, peptīdi.

Maigāk ir labāk



Visiem ādas tipiem ir ieteicama maiga un delikāta ādas attīrīšana. Mūsdienās vairs nav aktuāli izmantot tādus līdzekļus, kas pārmēru agresīvi iedarbojas uz ādas aizsargbarjeru, tādējādi izjaucot dabisko pH līdzsvaru. Šādu efektu visbiežāk rada produkti, kuru aprakstos jau sākumā minēti ingredienti stearic acid, myristic acid, lauric acid. Attīrošo līdzekļu sastāvā nav vēlami SLS, SLES, DEA, MEA, īpaši produktos, ko izmantojam katru dienu. Jebkura ādas tipa attīrīšanai ieteicams izvēlēties universālus produktus, ko uz iepakojuma apzīmē ar mild, pH balance.

Neitralizēt brīvos radikāļus



Antioksidanti neitralizē brīvo radikāļu kaitīgo ietekmi, bloķē pigmentācijas veidošanos un izlīdzina ādas toni. Antioksidantus pievieno gan kosmētikai, gan izmanto iekšķīgi, uzņemot ar pārtiku vai uztura bagātinātājiem.

Īpaši aktuāla pietiekama antioksidantu uzņemšana ir lielpilsētu iemītniekiem, paaugstināta stresa apstākļos, kā arī cilvēkiem, kuri maz guļ un dzīvo samērā neveselīgu dzīvesveidu.

Zināmākie antioksidanti ir C vitamīns (L-ascorbic acid), E vitamīns (tocopherol) un niacinamīds. Ja izvēlamies C vitamīnu, vismaigāko iedarbību nodrošina neskābās C vitamīna formas, piemēram, sodium ascorbyl phosphat, magnesium ascorbyl phosphate, ascorbyl tetraisopalmitate. Tāpat līdzekļi, kuru sastāvā ir iepriekš minētās vielas, neprasa specifisku produkta uzglabāšanu. Paaugstinātas ādas jutības gadījumā ieteicams izvēlēties maigas formulas ar iekļautiem mitrinošiem un mīkstinošiem komponentiem. Antioksidantus saturošos produktus rekomendējams lietot no rīta.

Atceries par glicerīnu



Kamēr slavas saulītē tiek celta hialuronskābe (HA), daktere Maskalāne iesaka pievērst uzmanību arī glicerīnam, kas nepamatoti ir atstāts ēnā. Abas šīs sastāvdaļas ir humektanti, tas nozīmē, ka tie pievelk ūdens molekulas. Molekulārā līmenī glicerīns ir daudz mazākā izmērā, tādēļ iekļūst dziļāk ādas slāņos un vieglāk tiek absorbēts. Bieži šie mitrinošie komponenti jau ir iekļauti krēmu sastāvos, tāpēc nav nepieciešams atsevišķi iegādāties vairākus produktus tikai ar HA.

Hialuronskābe pievelk ūdens molekulas ne tikai no apkārtesošās vides, bet arī no dziļākajiem ādas slāņiem. Ja sausas ādas īpašnieki ilgstoši izmanto HA kā vienīgo produktu, nepārklājot to ar lipīdu aizsargbarjeras atjaunojošiem līdzekļiem, kas spēj noturēt ūdeni šūnās, ilgtermiņā tas ādu var padarīt vēl sausāku. Lai atjaunotu ādas lipīdu barjeru, sastāvā jāmeklē keramīdi, holesterols un nepiesātinātās taukskābes.

Saules aizsardzība aktuāla vienmēr



Nav nozīmes, kurā pasaules malā mēs dzīvojam – saules aizsardzība ir nepieciešama visu cauru gadu. Ultravioletais starojums veicina ne tikai ādas apdegumu rašanos un palielina ādas audzēju risku, bet veicina arī fotonovecošanās procesus ādā. Dekoratīvajā kosmētikā iekļautie filtri nesniedz pietiekamu aizsardzību, jo, lielākoties, netiek uzklāti atbilstošā daudzumā. Klasiski uz sejas un dekoltē jāuzklāj tējkarotes izmēra porcija saules aizsarglīdzekļa. Jāatceras, ka ir svarīgi, lai dienas sejas krēma sastāvā būtu iekļauts SPF (sun protective factor). Optimāli augstu aizsardzību nodrošinās līdzekļi ar SPF 30 līdz 50. Problemātiskas un jutīgas ādas īpašniekiem ieteicams izvēlēties SPF ar fizisko filtru bāzi - zinc oxide, titanium dioxide.