Manikīrs mājās! Meistares padomi pareizai nagu un rokas ādas kopšanai mājas apstākļos

Ja nevēlies regulāri apmeklēt skaistumkopšana salonu, manikīru vari veidot arī pati. Galvenais ievērot pareizus roku un nagu kopšanas principus, lai nejauši sev nenodarītu pāri.

Konsultē Jekaterina Kondratjeva, salona "Beauty Station" manikīra meistare

Roku ādas apkopšanai nepieciešams pievērst tikpat lielu uzmanību, kādu pievēršam sejas ādas kopšanai. Svarīgi, lai roku kopšanai tiktu lietota tieši roku ādas tipam paredzēts krēms, nevis krēms, kurš ikdienā tiek izmantots sejas vai ķermeņa aprūpei. Tāpat divas vai trīs reizes nedēļā nepieciešams izmantot rokām paredzētu skrubi, lai āda tiktu attīrīta.

Kāda vīle piemērotākā?

Nagu garumu un formu regulē ar vīlītes palīdzību. Nagu garuma koriģēšana ar manikīra šķērīšu palīdzību tikai sabojās nagu plāksnīti – tā sāks plaisāt. Izmantojot nagu vīlīti, apvīlē naga vēlamo formu un garumu, vienmēr atstājot vismaz pusmilimetru platu baltu naga līniju. Galvenais, lai izmantotā vīlīte ir paredzēta dabīgajiem nagiem. Optimālais vīlītes abrazīvums jeb raupjums ir 180 griti no vienas puses, savukārt no otras – 240 griti. Vīlēšanas procesā vīlīte jātur 90 grādu leņķī pret naga plāksni, un, ja nagi mēdz šķelties, vīlēšanu veic tikai vienā virzienā, piemēram, no labās puses uz kreiso.

Kutikulas mājas apstākļos apstrādā tikai ar tām paredzēto eļļu, kas mitrinās un mazinās to augšanu. Kutikulas apgriešanu un apkopšanu vismaz reizi mēnesī ieteicams uzticēt manikīra meistariem, jo mājas apstākļos, veicot nepareizas darbības, ir iespējams bojāt nagu sakni.

Ar regulāru roku un nagu apkopi tiek novērsta plaši zināmā problēma – ienadžu veidošanās. Tomēr, ja ienadži jau ir izveidojušies, nekādā gadījumā tos nevajadzētu plēst vai raut nost no ādas, bet gan akurāti nogriezt ar knaiblītēm vai manikīra šķērītēm. Tāpat necenšamies ienadžus izgriezt pārāk dziļi, jo tas var izraisīt iekaisuma veidošanos.

Lai nagi izskatītos spīdīgi un veselīgi

Spīdīgu un veselīgu nagu izskatu iespējams panākt divos veidos – ar nagu pulēšanu vai caurspīdīgās lakas uzklāšanu. Mājas apstākļos ieteicams izmantot otro veidu, kas ir mazāk traumatisks nagiem, jo, pulējot nagus paša spēkiem un veicot nepareizas kustības, iespējams traumēt naga plāksnīti.

Ja pēc neveiksmīga manikīra vai gēla lakas noņemšanas nagi kļuvuši trausli un vāji, ieteicams lietot speciālu nagu stiprināšanas līdzekli. Lai līdzeklis būtu efektīvs, katru dienu nepieciešams uzklāt jaunu kārtu, un pēc piecām dienām pārklājumu atjaunot, noņemot uzklāto kārtu ar nagu lakas noņēmēju, un pēc tam uzklājot stiprināšanas līdzekli no jauna. Savukārt, ja nagu trauslums un vājums nav radies pēc manikīra vai gēla lakas noņemšanas procedūras, dodies pie sava ārstējošā ārsta vai dermatologa, lai noskaidrotu, kā uzlabot nagu stāvokli.

Kā panākt nevainojamu krāsojumu?

Ja mājas apstākļos vēlies uzklāt krāsainās nagu lakas, sagatavojies, ka šī procedūra aizņems vismaz stundu tava laika. Noteikti izmanto tikai svaigas nagu lakas – vecas un sacietējušas lakas būs daudz grūtāk uzklāt, kā arī žūšanas process aizņems daudz vairāk laika. Vispirms uz naga uzklāj nagu lakas bāzi – caurspīdīgs pārklājumu, kas pasargās nagu no kaitīgajām krāsainās nagu lakas sastāvdaļām, kā arī palīdzēs vienmērīgi uzklāt sekojošās lakas kārtas. Pirms katras nākamās kārtas uzklāšanas obligāti nepieciešams sagaidīt, kamēr uzklātā lakas kārta nožūst. Visbeidzot uzklāj virsējo nagu lakas pārklājumu, lai nagiem piešķirtu spīdumu. Kad visas kārtas ir uzklātas, var uzsmidzināt speciālu līdzekli, kas paātrinās nagu lakas žūšanu.

Nagu lakas noņemšanai var izmantot gan noņēmēju, kas satur acetonu, gan tādu, kas nesatur, taču ņem vērā, ka noņēmējs bez acetona būs nagiem nekaitīgāks.

Ja dārza darbu laikā zem naga sakrājušies netīrumi, mazgājot rokas ar ziepēm talkā var ņemt manikīra sūkli, kas palīdzēs netīrumu likvidēšanai. Ja ar manikīra sūkli nepietiek, atlikušos netīrumus iespējams iztīrīt ar apelsīna kociņa palīdzību.