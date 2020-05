Mazgāt matus bez šampūna. Kas ir 'no poo' metode

Dažiem cilvēkiem matu mazgāšana ir nomierinošs rituāls, taču citiem — kaitinošs ikdienas pienākums. Tāpēc nav pārsteigums, ka arvien populārāka kļūst jauna metode jancīgā nosaukumā — "no poo" jeb "bez šampūna". Skan jokaini, bet ideja ir pavisam vienkārša — matus mazgā, neizmantojot tradicionālo šampūnu.

Nav skaidri zināms, kur meklējamas saknes šai jaunajai metodei, taču pēdējo gadu laikā tā kļuvusi arvien populārāka, it īpaši dažādu dzīvesstila blogeru vidū. Šobrīd ir izveidoti pat vairāki tiešsaistes atbalsta forumi, kuros cilvēki cits ar citu sazinās un un apspriež dažādos matu mazgāšanas paņēmienus.

Atteikšanās no šampūna nenozīmē, ka jāsaka "nē" dušām vai matu mazgāšanai kopumā. Cilvēki, kuri piekopj šo metodi, šampūna vietā izmanto dažādas dabiskākas alternatīvas, piemēram, dzeramo sodu, kam seko ābolu etiķis, vai pat vienkārši — parasto ūdeni. Veikalos arīdzan var iegādāties speciālus produktus, kas attīra matus, bet kurus īsti nevar uzskatīt par šampūniem.

Var rasties jautājums — kāpēc gan to darīt? Šīs metodes piekritēji uzskata, ka komerciālajos matu kopšanas līdzekļos bieži vien ir iekļautas ķīmiskas vielas, kuras matiem atņem dabīgās eļļas, kā rezultātā mati patiesībā kļūst vēl taukaināki, tādējādi mudinot tos mazgāt biežāk. Šim pieņēmumam nav zinātniska pamatojuma — matu taukošanos ietekmē daudzi faktori, tostarp hormoni, uzturs un ģenētika. Turklāt, "ķīmisks" ne vienmēr nozīmē kaut ko nedabisku vai neveselīgu, taču vienlaikus daudzu cilvēku vidū pieaug interese un vēlme labāk izprast, kas lācītim jeb ikdienā lietotajiem produktiem "ir vēderā" un kā šie produkti ietekmē mūsu veselību un labsajūtu.

Potenciālie ieguvumi "no poo" metodei ir vairāki. Vispirms — mati un galvas āda var kļūt veselīgāka, jo tajā līdzsvarojas eļļas daudzums. Cilvēki, kuri piekopj šo metodi, novēro, ka mati arīdzan kļūst kuplāki, ar labāku tekstūru, turklāt, ir ir mazāka vajadzība izmantot veidošanas līdzekļus. Iztiekot bez šampūna, nav jāsatraucas par iespējamu kairinājumu no ķīmiskajām vielām. Arī dabas draugiem šī ir piemērota metode, jo ļauj samazināt izlietoto plastmasas iepakojumu daudzumu. Un, kā raksta metodes piekritēji, šis paņēmiens pārtrauc mākslīgo šampūna ciklu, kas padara matus sausākus, tāpēc nākas izmantot vēl un vēl produktus, lai atkal padarītu tos mitrākus, kas tādējādi atkal mudina lietot šampūnu, lai attīrītu matus no plašā produktu klāsta, raksta "Health Line".

Iespējamie riski



Šī metode ir salīdzinoši nekaitīga — tai tikpat kā nav nekādu risku. Un patiesībā — ikdienas dušas un šampūna izmantošana ir salīdzinoši jauns ieradums. Vienlaikus jāsaprot — ja iepriekš ir bijušas problēmas ar galvas ādu, pirms eksperimentēšanas ir ieteicams konsultēties ar ģimenes ārstu vai dermatologu.

Skaidrs, ka tas, kas der visiem — neder nevienam. Arī šis paņēmiens nebūs pa prātam it visiem. Smalku un plānu matu īpašniecēm šīs metodes izmantošana var sagādāt lielākas neērtības, jo mati ātrāk kļūst taukaini. Tādā gadījumā — pirms atmet šampūna lietošanu pavisam — dažas nedēļas vari mēģināt palielināt laika periodu starp matu mazgāšanas reizēm. Savukārt cilvēkiem ar lokainiem vai ļoti rupjiem matiem šis paņēmiens nudien var palīdzēt, jo ādas dabiskās eļļas matus var padarīt gludākus un mazāk spurainus.

Šampūna aizvietošanai ir dažādas alternatīvas. Svarīgi ir atrast sev piemērotāko. Taču jebkurai metodei ir pielāgošanās periods, kurā mati var kļūt pat taukaināki nekā parasti, raksta "Health Line". Šīs metodes atbalstītāji teic, ka šī fāze nepieciešama, lai ļautu galvas ādai atjaunoties un tā sāktu radīt pareizo eļļas daudzumu. Interesanti, ka laika gaitā galvas āda ražos mazāk eļļas, jo katru dienu tā netiks notīrīta ar šampūnu un mazgāšanas līdzekļiem. Vienlaikus jāpiebilst, ka līdz šim nav veikti zinātniski pētījumi, kas pamatotu šo apgalvojumu.

Dažas alternatīvas iespējas:

Matu mazgāšana ar parastu ūdeni

Šī ir vislētākā metode, turklāt, nav jāsatraucas arī par ķīmiskajām vielām, kuras kaut kur ir paslēpušās. Trūkums šai metodei — mati, iespējams, neizskatīsies tik tīri, kā gribētos. Taču cilvēki, kas metodi izmēģinājuši, stāsta, ka mati kļūst pārsteidzoši spīdīgi. Galu galā — kurš gan nav dzirdējis par ieguvumiem matu mazgāšanai lietus ūdenī? Pēc tam tie kļūst zīdaini un mīksti. Varbūt ir vērts pamēģināt!

Dzeramā soda un ābolu etiķis

Zināms, ka no dzeramās sodas var izveidot labu pastu beršanai, daudzi cilvēki arī novērojuši, ka ābolu etiķis matus padara spīdīgus, turklāt, šie produkti ir salīdzinoši lēti. Taču, izmantojot dzeramo sodu un etiķi kā šampūnu, ir jāuzmanās — šie produkti jutīgākiem cilvēkiem var kairināt galvas ādu, pastāv arī risks izjaukt dabisko pH līmeni, tāpēc šo produktu kombināciju kopumā vērtē pretrunīgi.

Kondicionieris vai specifisks "no poo" produkts

Cilvēki, kuri nav pilnībā gatavi atteikties no komerciālajiem produktiem, var sākt ar to, ka ikdienas rutīnā iekļauj vien kondicionieri vai kādu specifisku, veikalā nopērkamu līdzekli, kas aizstāj šampūnu. Šī izvēle nav tik draudzīga maciņam, arī izlietotās plastmasas daudzums būtiski nesamazinās.

Rudzu milti

Šīs metodes piekritēji stāsta, ka mati kļuvuši veselīgāki, paklausīgāki un vieglāk ķemmējas. Svarīgi ir izmantot tieši rudzu miltus, jo citi, piemēram, kviešu, kas satur glutēnu, var saķepināt matus un var rasties pamatīgas grūtības tos izskalot. Arī pašmāju influencere Alise Mičule vairākkārt dalījusies savā pieredzē, lietojot rudzu miltus kā šampūnu.