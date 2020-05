Mirdzuma vietā iekaisums: produkti, kurus neizmantot ādas kopšanas līdzekļu pagatavošanai

Pašizolācija prasa jaunus risinājumus dažādās dzīves jomās, un, lai arī darbs no mājām ir šķietami biežāk piesauktās izmaiņas teju ikviena ikdienā, skaistumkopšana no tā neatpaliek ne soli. Šobrīd mazāk dodamies pie manikīra, friziera, kosmetologa, pat uz veikalu, lai iegādātos sejas ādas kopšanas līdzekļus. Rezultātā meklējam veidus, kā rūpēties par savu izskatu mājas apstākļos, tostarp kā pagatavot sejas maskas un daudz ko citu.

Iespējams, arī tev ir radusies vēlme mājas apstākļos pagatavot sejas ādas kopšanas līdzekļus, taču pirms ķeries pie darba, nenāks par ļaunu uzzināt dažus produktus, no kuru pievienošanas pašas gatavotam ādas kopšanas produktam labāk izvairīties. Turpmākajās rindās noskaidro, par kuriem pieciem produktiem aizmirst, domājot par sejas maskas pagatavošanu pašas spēkiem.

Citrons un citi augļi

Neapšaubāmi, lietotne ''Pinterest'' ir viena no dominējošajām, kur smelties idejas ādas kopšanas līdzekļu pagatavošanai, raksta portāls ''Allure''. Ja arī tu esi tur ielūkojusies, jau zini, ka citrons ļoti bieži tiek piesaukts kā lielisks sejas ādas attīrītājs. Taču speciālisti iesaka to labāk atstāt virtuvē un pievienot ūdenim vai kādam ēdienam, lai bagātinātu garšu. Sertificēta dermatoloģe no Konektikutas Mona Gohara skaidro: ''Citrons ir skābs un var ādu apdedzināt, atstājot to pat jēlu un šķietami izbalināt.''

Tāpat citrona pievienošana pašas gatavotai sejas maskai var izraisīt fitofotodermatītu, kas ir iekaisīga ādas reakcija. ''Ja to lieto uz ādas, kas bijusi pakļauta saules gaismai, citrons var veicināt pūslīšu rašanos un hiperpigmentāciju,'' stāsta sertificēta dermatoloģe no Ņujorkas Rita Linkere.

Savukārt sertificēta dermatoloģe no Kalifornijas Ava Šambana skaidro – lielākajai daļai citu augļu nevajadzētu izraisīt smagu ādas reakciju, ja vien tev pret kādu no tiem nav alerģija. Lai izvairītos no ādas pretreakcijas, pirms pilnībā noklāj seju ar pašas gatavoto masku, nedaudz no tās uzklāj uz plākstera, to pielīmē sev uz rokas un kādu brītiņu pastaigā. Ja jūti dedzināšanu, rodas izsitumi vai ir jebkāda cita neierasta ādas reakcija, labāk pagatavoto sejas masku nelietot.

Tomēr arī atceries, ka ir augļi un ogas, kas krāso, piemēram, mellenes vai zemenes. Tāpēc padomā divreiz, pirms kādu augli vai ogu pievieno pašas gatavotajam ādas kopšanas līdzeklim.

Zobu pasta vai soda

Lai arī zobu pasta nereti tiek piesaukta kā lielisks līdzeklis cīņā pret pūtītēm, kas nereti arī darbojas, dermatologi aicina no tās izvairīties un labāk izmantot īstus un pārbaudītus līdzekļus. Tas pats attiecas uz sodu, kurai arī piedēvē efektu, kas palīdz atbrīvoties no pūtītēm. ''Zobu pasta un soda var kairināt ādu vai pat radīt iekaisumu,'' skaidro Gohara.

Foto: Shutterstock

Jēlas olas

Nav izslēgts, ka ir skaistumkopšanas produkti, kuriem pievieno olas, taču jēlu olu tieša uzklāšana uz ādas var radīt ļoti nepatīkamas sekas. ''Tas var novest pie bakteriālās infekcijas – salmonelozes,'' stāsta Gohara. Lai arī pētījumi rāda, ka iespējamība saslimt ar salmonelozi šādā veidā ir pat ļoti neliela, apskatot attēlus tiešsaistē, visticamāk, vairs negribēsi riskēt.

Etiķis

Jā, ir arī tādas ādas kopšanas līdzekļu receptes, kas paredz etiķa pievienošanu, jo tam ir arī labas īpašības, piemēram, tas ir pH līmeni līdzsvarojošs. Taču Šambana saka: ''Es no etiķa atteiktos, neskatoties ne uz vienu no tā labajām īpašībām. Tā smarža sejas ādai ir pārāk derdzīga un ilgstoši paliekoša.'' Savukārt sertificēta dermatoloģe no Floridas Šasa Hu papildina: ''Etiķa smarža ir mazākais, par ko būtu jāsatraucas. Potenciāli kaitīgā ietekme var būt kairinājums, spēcīgs saules apdegums, virspusēji ķīmiski apdegumi (atkārtoti uzklājot uz ādas etiķi) un sākotnējā kairinājuma izraisīta depigmentācija.''

Garšvielas

Ja runājam par garšvielu pievienošanu pašas gatavotiem ādas kopšanas līdzekļiem, arī šeit, līdzīgi kā ar augļiem, jābūt piesardzīgai, jo garšvielas var ādu nokrāsot. Kā piemēru var minēt kurkumu. Taču tas nenozīmē, ka par to pilnībā jāaizmirst, jo tai ir arī labas īpašības – tā ir efektīva pret dažādiem iekaisumiem. Savukārt no kanēļa gan būtu jāatsakās, skaidro dermatoloģe Šambana. Viņa iesaka arī šajā gadījumā vislabāk sākumā ar nelielu daudzumu pagatavotā ādas kopšanas produkta pārbaudīt, vai tas to nekairina, un tikai tad produktu lietot uz lielāka ādas laukuma.

Runājot par ādas kopšanas līdzekļiem, kas pagatavoti mājās, vēl būtiski minēt, ka pret tiem nevajadzētu izturēties kā pret produktiem, kurus iegādājies veikalā. Jā, arī pašas gatavotajiem var būt tikpat efektīva ietekme uz ādu, taču tie tomēr nav vienādi. Tāpēc vislabāk pašas gatavoto sejas masku nelietot pārāk bieži un neatstāt uz ādas pārāk ilgu laiku. Kā arī nekādā gadījumā pāri palikušo masu nemēģini saglabāt citai reizei – vislabāk pagatavot tieši tik daudz, cik vajadzēs vienam skaistumkopšanas rituālam.