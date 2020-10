Mūžu dzīvo, mūžu mācies! Skaistumkopšanas knifi, kas pamatīgi atvieglos ikdienu

Cilvēki iedalās divās grupās – tie, kuriem skaistumkopšanas jautājumi šķiet nogurdinoši un garlaicīga, un tie, kuriem sevis apčubināšana sagādā prieku vai vismaz neitrālas emocijas. Par laimi pirmajiem, iedvesmojoties no portāliem "Cosmopolitan", "Life Hacks" un "Good Housekeeping", esam apkopojuši vērtīgus skaistumkopšanas knifiņus, kas ļauj sapucēties ātrāk un vieglāk.

Kokosriekstu eļļas maģija

Nenoliedzami – mati ir viena no sievietes daiļākajām rotām. Vienlaikus pastāvīga to krāsošana, taisnošana vai lokošana nodara būtisku kaitējumu. Šajā jautājumā labs palīgs var būt kokosriekstu eļļa. Pirms matu mazgāšanas iemasē to galvas ādā, un ļauj tai iedarboties trīs minūtes. Eļļā esošās barības vielas matus padarīs krietni spīdīgākus un veselīgākus.

Skropstu tuša ir arī lielisks acu zīmulis

Mēs dzīvojam laikā, kad produktu piedāvājums ir milzīgs, kas var radīt sajūtu, ka ir nepieciešams iegādāties un izmēģināt visu, taču realitātē daudzus skaistumkopšanas līdzekļus var izmantot vairākiem mērķiem. Piemēram, skropstu tuša ir arīdzan izcils acu zīmulis. Izmanto acu zīmuļa otiņu, iemērc to nelielā daudzumā skropstu tušas, un maigi uzklāj to virs skropstām. Pavisam vienkārši!

Glābējs lūpu krāsas pārpalikumiem

Iedomājies situāciju – nupat esi ieradusies mājās pēc līksmas ballītes. Ielūkojies spogulī, un pamani, ka uz priekšējiem zobiem ir palikusi krietna kārta sarkanās lūpu krāsas. Diezin vai ir iespējams vēl kaut kas apkaunojošāks! Lai tā nenotiktu, droši uzklāj lūpu krāsu, bet pēc tam ieliec rādītājpirkstu mutē (protams, iepriekš nomazgātu!), sasprindzini lūpas un ar tām pavelc pirkstu. Lūpu krāsas pārpalikumi, kas varētu atstāt pēdas uz zobiem, paliks uz pirksta, un tu varēsi ļauties dzīves baudīšanai bez bailēm vai satraukuma.

Gaiši toņi možākam izskatam

Pēc negulētas nakts acis, iespējams, ir apsārtušas un uzpampušas, tāpēc izmanto baltas acu ēnas vai acu zīmuli, ko uzklāj nedaudz acs stūrīti un zem uzacs. Tādējādi acis izskatīsies skaidrākas un možākas.

Skropstu tušu izmanto kopā ar bērnu pūderi

Reklamējot skropstu tušu, bieži sola itin visu iespējamo – gan apjomu, gan garumu, gan piķa melnu krāsu, spīdumu un tā tālāk. Tomēr realitātē atrast skropstu tušu, kurai piemīt visas iepriekšminētās īpašības ir grūti. Lai tomēr iegūtu ideālo rezultātu, izmanto pūderi, kas paredzēts bērniem! Uzklāj vienu tušas kārtu, pēc tam iemērc vates plāksnīti bērnu pūderī, uzspied to nedaudz uz skropstām, un pēc tam uzklāj vēl vienu kārtu ar skropstu tušu.

Ilgākai noturībai – lūpu pīlings

Lai lūpu krāsa ilgāk turētos, lūpas pirms tam ir jāsagatavo, veicot nelielu pīlingu. Tas ir pavisam vienkārši – vari izmantot parastu zobu birsti, lai atbrīvotos no vecās ādas, un pēc tam uzklāj lūpu balzamu. Ja jūties iedvesmota, pagatavo dabīgu pīlingu, izmantojot nedaudz citrona sulas, kokosriekstu eļļas un cukura. Garšīgi un efektīvi!

Pieredzes bagātā vizāžiste Jana Kozlova savulaik portālam "Viņa" dalījās arī vēl citiem noderīgiem knifiņiem ilgākai lūpu noturībai. Senākie paņēmieni – lūpu zīmulis un piepūderēšana, uzsvēra vizāžiste.

"Pirms klāt lūpu krāsu, uzzīmē kontūru ar zīmuli un ar šo pašu zīmuli iekrāso arī visu lūpu. Zīmulis pēc savas tekstūras ir sausāks, tādēļ lūpu krāsa uz tā turēsies ilgāk. Pēc tam sekojoši viegli nosusini lūpu krāsu pieliekot salveti lūpām, un atkārto lūpu krāsas uzklāšanu. Otrs variants, pēc lūpu krāsas uzklāšanas, tās viegli nopūderē," padomos dalījās Kozlova. "Mana pieredze liecina, ka šobrīd pieejamās matētās lūpu krāsas ir pietiekoši noturīgas un iztur pat šampanieša glāžu pieskārienus! Lūpu lakas, spīdumi un krēmīgās krāsas diemžēl atstās nospiedumus itin visur, kur pieskarsies."

Traipu tīrīšanai izmanto skūšanās krēmu

Ja tev ir nejauši sanācis nosmērēt kreklu ar kosmētiku brīdī, kad centies to novilkt, nesatraucies! Pirms liec to veļas mašīnā, uz netīrās vietas uzklāj nedaudz skūšanās krēma. Izmantojot šo metodi, izmazgāsies pat visnoturīgākie kosmētikas līdzekļi.

Līmlente – palīgs meikapa veidošanā

Līmlente patiesi ir daudzveidīgs rīks, ko var izmantot daudz un dažādiem mērķiem, tostarp arī grima veidošanai. Novieto līmlenti vienā līnijā ar apakšējo skropstu līniju, savukārt līmlentes augšpusi novieto vienā līnijā ar uzacu sākumu. Tādējādi varēsi vieglāk izveidot tā dēvētās "kaķa acis".

Zaļā tēja cīņā pret maisiņiem zem acīm

Ja vēlies mazināt pietūkumu ādā zem acīm, visātrākais un labākais variants ir izmantot kādu produktu, kura pamatā ir kofeīns, piemēram, maisiņus ar zaļo tēju. Jāpiebilst, ka tējas maisiņiem ir jābūt aukstiem, lai tie būtu efektīvi, tāpēc pirms gulētiešanas atceries tos ievietot ledusskapī!

Vazelīns palīdz smaržu noturībai

Lai smaržas noturētos ilgāk, pirms to izsmidzināšanas uzklāj nedaudz vazelīna uz pulsa punktiem. Tā kā ziede ir okluzīva, tā palīdzēs noturēt aromātu ilgāk nekā tad, ja smaržas izsmidzina tieši uz savas ādas.

Uzklāj acu ēnas gar matu līniju

Izvēlies acu ēnas, kuras atbilst tavai matu krāsai, un uzklāj tās gar matu līniju, lai nedaudz ieēnotu galvas ādu, padarot matus vizuāli biezākus. Kas ir būtiski – mati izskatīsies biezi ne tikai dzīvē, bet arī fotogrāfijās. Šis ieteikums ir vērtīgs arī tad, ja bieži izvēlies valkāt matus zirgastē, un vēlies, lai tie izskatītos kuplāki.

Nagu laka ātrāk nožūst ledainā ūdenī

Piepildi trauku ar ledu un ūdeni. Pēc tam, kad esi nolakojusi nagus, uz dažām minūtēm iemērc tos iepriekšminētajā traukā. Aukstais ūdens palīdzēs nagiem ātrāk izžūt, un lakai labāk noturēties. Ātri un vienkārši!

Korektoru uzklāj kā trīsstūri

Korektors ir ļoti noderīgs kosmētikas līdzeklis, ko var izmantot daudziem mērķiem, taču, nepareizi uzklāts, tas var nodarīt vairāk skādes nekā laba. Lai panāktu labāko efektu, uzklāj to apgriezta trīsstūra formā. Ar šī nelielā knifiņa palīdzību acis izskatīsies lielākas un možākas.

Melnu acu zīmuli izmanto tikai īpašos gadījumos

Kad esi veikusi jebkāda veida acu zīmuļa uzklāšanu uz augšējās skropstu līnijas, apstājies! Pretējā gadījumā acis vizuāli izskatīsies mazākas. Izvairies acīm izmantot melnos toņus, ja vien nevēlies radīt dūmakainu efektu. Tumšos toņus ir jāņem talkā tikai tad, ja ir vēlme kaut ko vizuāli samazināt, tāpēc tumšu acu zīmuli labāk izvēlies acu augšējai daļai un ārējiem stūriem, lai tos vizuāli "paceltu".