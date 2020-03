Neļauj sev novecot pirms laika: grima kļūdas, kas neglaimo jauneklīgumam

Vecums ne vienmēr ietekmē mūsu mundrumu un spēku kaulos. Taču uz to, ka jaunākas diemžēl nekļūstam, gan mums, gan apkārtējiem norāda izmaiņas mūsu izskatā. Lai arī ir dažādi paņēmieni, kā iespējams pašas spēkiem gadus noslēpt, nereti pārspīlējam vai kaut ko darām nepareizi, kā rezultātā izskatāmies vēl par pāris gadiem vecākas. Un viens no palīgiem, kas dažkārt nepilda savu lomu, ir grims.

Lai meikaps neliktu tev izskatīties vecākai, bet gan palīdzētu no izskata pāris gadus noņemt, turpinājumā iepazīstinām ar portāla ''Reader's Digest'' speciālistu uzskaitītajām grima kļūdām, kuras nepavisam neglaimo tavam jauneklīgumam, un ieteikumiem, kā tās vairs nepieļaut.

Savukārt šeit iepazīsties ar ieteikumiem, kā izskatīties jauneklīgākai ar apģērba palīdzību.

Nerūpējies par sejas ādu

Neskatoties uz to, ka sejas ādas kopšana īsti nav tas, ko tu, iespējams, uzskati par grimu, tā tomēr ir visa pamatā, lai tu izskatītos lieliski jebkurā vecumā. Runājot par ādas kopšanu, seju nepieciešams vispirms attīrīt gan ar micelāro ūdeni, gan sejas toniku. Savukārt, kad āda ir tīra, nedrīkst aizmirst par tās mitrināšanu, it īpaši gada aukstajos mēnešos. Un šādām rūpēm par ādu vajadzētu veltīt laiku divas reizes dienā – no rīta pirms dodies dienas gaitās un vakarā pirms miega.