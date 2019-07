Nepatīkama smarža un neierasta konsistence. Kā zināt, ka laiks iegādāties jaunu kosmētiku

Nereti atļaujam sevi palutināt un iegādājamies dārgāku kosmētiku kā ierasts. Augstās cenas dēļ to atliekam svinīgiem pasākumiem vai cenšamies lietot pēc iespējas retāk, jo nevēlamies, lai tā ātri tiktu izlietota. Rezultātā kosmētikas derīguma termiņš jau sen iztecējis, bet, to neapzinoties, turpinām kosmētiku uzklāt uz sejas.

Lai gan varētu šķist, ka skropstu tuša, kuru iegādājies pagājušajā vasarā, vai sarkanā lūpu krāsa, kuru nopirki pirms diviem gadiem, gatavojoties jaungada svinībām, joprojām ir lietojama un pilda savas funkcijas, tomēr ir pēdējais laiks domāt par jaunu skaistumkopšanas produktu iegādi. Tāpat kā medikamentiem ir derīguma termiņš, tāds arī ir kosmētikai, un to vajag ievērot.

Iedvesmojoties no portāla ''Health'' ekspertiem, piedāvājam uzzināt, no kā savā kosmētikas maciņā atbrīvot vietu jaunajam un ko vēl vari ikdienā lietot.

Skropstu tuša

Jaunu skropstu tušu vēlams iegādāties reizi četros līdz sešos mēnešos vai brīdī, kad tā sāk dīvaini smaržot un uz skprostām nonāk vairāk tušas pikuči nekā krāsa. Neriskē un nelieto vecu tušu, jo tā var radīt acs iekaisumu. Kad iegādājies jaunu, sargā to no baktērijām - cieši aiztaisi un nekad nedod kādam citam.

Acu laineris

Jaunu acu laineri vēlams iegādāties reizi gadā, taču esošo izmet nekavējoties, ja zīmuļa gals sāk izdalīt eļļainu vielu vai uz tā izveidojusies balta plēve. Ja ikdienā izmanto šķidro acu laineri, tad to vēlams mainīt reizi pusgadā un pat biežāk, ja tas paliek ciets vai dīvaini smaržo. Šķidro acu laineri grūtāk pasargāt no baktērijām, taču acu zīmulim var palīdzēt tā noasināšana ik pēc dažām dienām.

Bāze

Ja bāze tiek turēta prom no tiešiem saules stariem un karstuma, to ieteicams mainīt aptuveni pēc gada. Taču brīdī, kad tā kļuvusi bieza vai mainījusi savu smaržu, ir laiks iegādāties jaunu. Lai paildzinātu bāzes dzīves ilgumu, tās uzklāšanai izmanto vates tamponiņu. Ja izmanto sūklīti, tad to mazgā ik pēc nedēļas vai divām.

Konsīleris

Ja izmanto konsīlera zīmuli, tu zini, ka tas ir sabojājies, kad tas sāk lūzt un paliek ciets. Savukārt šķidro konsīleri laiks izmest brīdī, kad tas kļūst eļļains vai mainās tā smarža. Citādi jaunu vēlams iegādāties reizi gadā.

Vaigu sārtums un acu ēnas

Krēmveidīgais vaigu sārtums un ēnas var noturēties svaigas aptuveni gadu, bet pūderīgās - līdz diviem gadiem. Ja tomēr pūderīgā kosmētika, pirms iztecējis derīguma termiņš, iemantojusi baltu virskārtu vai sākusi drupt, atbrīvojies no tās. Savukārt krēmīgā kosmētika var sabiezēt un arī mainīt savu smaržu. Lai paildzinātu kosmētikas derīguma termiņu, uzklāšanai izmanto vates tamponiņus, ciešāk aizgriez vāciņu un nenovieto to tiešos saules staros. Tāpat pūderoto kosmētiku vari pasargāt, uzglabājot to sausā vietā - labāk ne vannas istabā, jo tur parasti ir mitrs gaiss.

Lūpukrāsa

Ja vien tā nav kļuvusi lipīga, neož pēc gumijas vai nav vairs uzklājama vienmērīgi, savu lūpukrāsu vari uzglabāt līdz pat astoņiem mēnešiem. Bet, ja to esi lietojusi brīdī, kad tev ir aukstumpumpa vai kāda cita mutes infekcija, ir pienācis laiks to izmest.

Kosmētikas otas

Dabīgo saru otas, ja par tām pienācīgi rūpējas, var izmantot teju visu savu mūžu. Tev tās jāmazgā reizi nedēļā ar ziepēm un siltu ūdeni, Pēc tam noliec tās uz galda ar birstīti pāri tā malai, lai izžūst. Sintētiskās kosmētikas otas savu dzīvi beidz aptuveni pēc gada, un tās ir jātīra vismaz divreiz nedēļā ar līdzekli, kura sastāvā ir tehniskais spirts. Otas izmet uzreiz, kolīdz tām sāk izkrist sari, otas paliek cietas vai ar tām vairs nav iespējams vienmērīgi uzklāt kosmētiku.