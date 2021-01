Netīras rokas un šmucīgas otas – kādas skaistumkopšanas kļūdas veicina aknes veidošanos

Aknes cēloņi un izraisošie faktori var būt ļoti dažādi. Daži no tiem ir saistīti ar hormonālām izmaiņām, citi ar ģenētiku, kā arī emocionālu stresu. Taču liela nozīme ir arī ikdienas paradumiem, tostarp ādas kopšanai. Pieļaujot kļūdas kosmētikas izvēlē un uzklāšanā, ar akni var nākties saskarties pat cilvēkiem, kuriem sākotnēji nav noslieces uz pūtīšu veidošanos.

Ja nākas cīnīties un sadzīvot ar akni, tad skaidrs, ka mēdz būt vēlme nosegt šķietamās "nepilnības" ar kosmētiku. Šobrīd ir pieejami simtiem dažādu skaistumkopšanas līdzekļu, ar kuru palīdzību akne kļūst teju nemanāma, tomēr daudzi no mums neapzināti pieļauj kļūdas grima uzklāšanā, kas var radīt vēl vairāk pūtīšu un izsitumu. Šķietami nekaitīgi ieradumi, piemēram, netīro kosmētikas otiņu izmantošana vai vecu skaistumkopšanas līdzekļu izmantošana, var būtiski pasliktināt ādas veselību. Tieši tāpēc, iedvesmojoties no "Insider", esam apkopojuši kļūdas, kuras var veicināt aknes veidošanos.

Grima uzklāšana uz netīras sejas

Pat ja no rīta jūties kā zombijs un grūtības sagādā vien acu atvēršana, pirms grima uzlikšanas ir noteikti jānomazgā seju. Ja parūpēsies par tīru "audeklu", uz kā uzklāt kosmētiku, tad atbrīvosies no liekajiem netīrumiem un eļļām, kas sakrājušās nakts laikā. "Lai izvairītos no pumpu veidošanās, noteikti sagatavo ādu, izmantojot tīrīšanas līdzekli, kas radīts uz salicilskābes bāzes. Tādējādi nomazgāsi visus netīrumus, eļļu un atmirušās šūnas," stāsta dermatologs Džošuā Zeicners. Tas ir pavisam vienkāršs solis, kā izvairīties no negaidītām pūtītēm, tomēr daudzi to laiž gar ausi, cenšoties ietaupīt pāris papildu minūtes miegam.

Kosmētikas otiņu netīrīšana

Padomā kārtīgi – kad tu pēdējo reizi rūpīgi iztīrīji savas kosmētikas otas? Ja nevari to atcerēties, tad, visticamāk, tās satur dažāda veida baktērijas, eļļas un netīrumus, kas ādai var radīt kaitējumu. Kas attiecas uz to, cik bieži ieteicams tīrīt otas, tas, iespējams, ir biežāk, nekā tu domā. Ideālajā gadījumā kosmētikas otiņas būtu jātīra pēc katras lietošanas reizes, tomēr pat profesionāļi saprot, ka tas nav reāli izpildāms. Kā skaidro slavenību grima māksliniece Kristīna Bartoluči, tev vajadzētu izturēties pret kosmētikas otiņām kā pret saviem matiem. "Nomazgā un kondicionē tās vismaz reizi nedēļā. Tas samazinās baktēriju skaitu," viņa stāsta. "Turklāt, nekas nav labāks par sajūtu, kad tīra, mīksta kosmētikas otiņa maigi pieglaužas vaigam." Tas pats, protams, jāņem vērā, izmantojot kosmētikas sūklīšus.

Nepareiza kosmētikas rīku uzglabāšana

Iespējams, tu bieži tīri savas kosmētikas otiņas, tomēr viss darbs ir vējā, ja pēc tam tās pienācīgi neuzglabā. Kaut arī mums visiem rīta stundas ir gana piepildītas, ir būtiski savā otām dot iespēju elpot, kas noteikti nav iespējams, ja tās atrodas kosmētikas maciņa apakšā. Otiņas ir jāuzglabā atsevišķi no kosmētikas , un, ja ir iespēja, ar sariņiem uz leju.

Pirkstu galu izmantošana kosmētikas uzklāšanai

Pirksti ir lielisks instruments grima veidošanai – galu galā – nav labāka veida, kā sasildīt šķidru kosmētikas līdzekli vai uzklāt precīzu grimu. Taču, ja tu nenomazgā rokas tieši pirms kosmētikas uzklāšanas, ļoti iespējams, baktērijas un netīrumus no pirkstu galiem pārnes tieši uz sejas, kas ir ātrākais un vienkāršākais veids, kā radīt pūtītes "Uz taviem pirkstiem mīt daudz mikrobu, kas var kairināt ādu, ja grimu uzklāj ar plaukstām," skaidro dermatologs Krēgs Ostins. Līdz ar to – labāk priekšroku dod sūkļiem vai kosmētikas otām. Tāpat ir būtiski neizmantot agresīvas kustības, piemēram, berzēšanu, uzklājot grimu. Tas arī var būt priekšnoteikums ādas kairinājuma radīšanai.

Foto: Shutterstock

Nepiemērotas kosmētikas lietošana

Visiem ādas tipiem var veidoties pūtītes, it īpaši, ja lieto produktus, kas neapzināti aizsprosto tavas poras un palīdz akni izraisošajām baktērijām augt un attīstīties. "Vispārīgi vadoties, noteikti izvairieties no komedogēnām sastāvdaļām, par kurām ir zināms, ka tās rada ādas problēmas!" uzsver "BioClarity". To skaitā ir smaržvielas un krāsvielas, kas satur spēcīgas ķīmiskas vielas, kuras var īpaši kairināt jutīgu ādu. Tāpat arī pacenties izvairīties no alkohola, kas ir iekļauts daudzos skaistumkopšanas līdzekļos ar mērķi – maksimāli palielināt produkta iespēju iekļūt ādā, nodrošinot ilgu noturību. Izklausās labi, tomēr alkohols ādu padara sausāku, kas savukārt var radīt apstākļus pūtīšu attīstībai.

Izvairies arī no dažādām akrila formām, kas palīdz saturēt kopā sastāvdaļas, bet nav elpojošas, tādējādi potenciāli aizsprostojot poras. Ja iespējams, atvadies arī no produktiem ar silikonu, kas rada šķietami zīdaino sajūtu, vienlaikus aizsprostojot poras. Atslēgas vārdi, kuriem pievērst uzmanību ir, piemēram, "eļļu nesaturošs" vai "nekomedogēns". Ja neesi pārliecināta, kāds ir tavs ādas tips, sazinies ar dermatologu, kurš varēs sniegt vislabākos padomus un ieteikumus atbilstoši tavām vajadzībām.

Pumpu maskēšana ar tonālo krēmu

Protams, ka ir vilinoši darīt visu iespējamo, lai noslēptu īpaši pamanāmas pumpas vai plankumus, tomēr tas nav labākais variants ādas labklājībai. Grima mākslinieks Kreigs Frančs skaidro, ka grimu jāuzklāj atbilstoši ādas biezumam. Vietās, kur sejas āda ir plānāka, piemēram, ap acīm, degunu vai pieri, kosmētikai jābūt plānākā kārtā. "Vairāk grima var uzklāt uz vaigiem, nāsīm, augšlūpas, zoda un žokļa, tomēr pacenties pēc iespējas samazināt kosmētikas lietošanu zonās, kur tev parasti veidojas akne." Lai āda spētu sadzīt, tai ir jāļauj elpot. Ja šādas iespējas nav, var veidoties papildu kairinājums.

Kosmētikas līdzekļu uzklāšana nepareizajās zonās

Ja pēkšņi novēro pūtītes iepriekš netipiskās zonās, pārbaudi, vai patiešām lieto kosmētiku tā, kā vajadzētu. Dermatoloģe Debra Džalimana skaidro, ka noklāt pumpas ar korektoru, kas paredzēts lietošanai zem acīm, ir bieži pieļauta kļūda. "Zem acīm āda parasti ir sausa, tāpēc tām paredzētie skaistumkopšanas līdzekļi mēdz būt ļoti taukaini. Līdz ar to – tie nav labākais variants aknes slēpšanai."