Nevēlamo matiņu likvidēšana ilgtermiņā. Ko vajadzētu zināt par lāzerepilāciju

Sākoties gada siltajam periodam, cilvēki nereti vēlas atbrīvoties no matiņiem dažādās ķermeņa zonās. Ir vairāki veidi, kā to panākt, taču katrs no tiem ir ar atšķirīgu matiņu ataugšanas laiku, kā arī savām priekšrocībām un trūkumiem. Ja ir vēlme atbrīvoties no ķermeņa apmatojuma ilgtermiņā, viens no veidiem ir lāzerepilācija, taču, veicot lāzerepilācijas kursu, ir jārēķinās ar ierobežojumiem pirms un pēc procedūras, kā arī procedūru kursa izmaksas ir stipri lielākas salīdzinājumā ar citām matiņu likvidēšanas metodēm.

Visplašāk zināmās un, iespējams, populārākās metodes ķermeņa apmatojuma likvidēšanai ir to skūšana vai vaksēšana, taču šīm metodēm ir savi plusi un mīnusi. Skujot matiņus, to ataugšanas laiks ir vien dažas dienas, savukārt vaksācija prasa gana daudz laika, matiņi dažkārt ieaug, kā arī tā visbiežāk rada sāpes, jo matiņš tiek izrauts ar sakni, tādējādi paildzinot tā ataugšanas laiku. Viens no mazāk zināmajiem un retāk izmantotajiem matiņu likvidēšanas veidiem ir lāzerepilācija. Tas, visticamāk, ir tāpēc, ka procedūru kurss nav lēts, salīdzinot ar citiem matiņu likvidēšanas veidiem, taču speciālisti sola, ka ar šīs procedūras palīdzību cilvēks var atbrīvoties no septiņdesmit līdz astoņdesmit procentiem matiņu ilgtermiņā. Tiesa, efekta uzturēšanai procedūra jāatkārto ik pēc pusgada.

Kādas ir lāzerepilācijas procedūras priekšrocības?

Sertificēta dermatoloģe, veneroloģe Anita Ābelīte stāsta, ka vislielākā priekšrocība ir tā, ka no matiņiem cilvēks atbrīvojas ilgtermiņā. Tāpat arī procedūru var veikt ātri un tā ir ļoti efektīva, salīdzinot ar citām matiņu likvidēšanas metodēm. Procedūra ir gandrīz nesāpīga, ja tā tiek veikta ar atsāpinoša krēma palīdzību, kas tiek uzklāts stundu pirms procedūras.

Savukārt sertificēta dermatoloģe Anda Apine uzsver: "Skatoties no medicīniskā skatpunkta, noteikti varu pieminēt, ka ar lāzerepilāciju var risināt ne tikai estētiskas problēmas, bet arī dažādas nopietnas ādas problēmas. Piemēram, nereti, atbrīvojoties no matiņiem kādā citā veidā, mēdz parādīties iekaisums, taču lāzerepilācijas procedūra palīdzēs samazināt matiņa diametru un augšanas blīvumu, līdz ar to tiek samazināts infekcijas risks, kas seko pēc neveiksmīgas skūšanās vai vaksācijas. Tāpat arī sievietēm dažādās ķermeņa zonās nereti apmatojums aug pēc vīrišķā tipa un, veicot procedūru, tiek likvidēti šie tumšie matiņi uz sejas un citām ķermeņa zonām, tādējādi uzlabojot sievietes dzīves kvalitāti. Vēl noteikti varu pieminēt tādu slimību kā hiperhidroze jeb pastiprināta svīšana. Katram matiņam blakus atrodas sviedru dziedzeri. Lāzeram iedarbojoties uz matu folikulu, mazliet tiek samazināta arī sviedru dziedzeru aktivitāte."

Cik procedūru nepieciešams veikt, lai pilnībā atbrīvotos no matiņiem?

"Būtiski pieminēt, ka matiņu augšanai ir vairāki cikli un katrā procedūrā tiek samazināta matiņu augšanas spēja par aptuveni divdesmit procentiem. Līdz ar to lāzerepilācijas kurss ir četras līdz piecas procedūras ik pa pusotram mēnesim. Efekta uzturēšanai nepieciešams procedūru veikt atkārtoti reizi pusgadā. Nekad mēs nesolām pacientam, ka no matiņiem varēs atbrīvoties simtprocentīgi, taču par septiņdesmit līdz astoņdesmit procentiem noteikti. Protams, daudz ko nosaka arī tas, vai pacientam nav endokrinoloģiskas saslimšanas. Arī vizītē pie ārsta pirms procedūras veikšanas tiek noskaidrots, vai pacientam nav nekādu ginekoloģisku, endokrinoloģisku saslimšanu, piemēram, vairogdziedzera patoloģijas vai cukura diabēta, jo, protams, efektivitāti noteiks tas, vai nav hormonu izmaiņu ķermenī. Sarunā ar ārstu pacientam obligāti vajadzētu izstāstīt par sava organisma īpatnībām, lai ārsts zina, kā rīkoties. Dažkārt pacienti jautā par procedūras veikšanu mēnešreižu laikā, un tad es vienmēr uzsveru, ka šajā periodā sieviete vispār ir daudz jūtīgāka, tāpēc vajadzētu rūpīgi izvērtēt, kad veikt procedūru," sarunā uzsver dermatoloģe Ābelīte.

Vai lāzerepilācijas procedūra var radīt kaitējumu cilvēka ķermenim?

Ābelīte pauž, ka lāzers, kas tiek izmantots procedūrai, nerada nekādu kaitējumu cilvēka ķermenim, jo iedarbība ir ļoti virspusēja. Lāzers darbojas uz tumšo pigmentu matiņā, iznīcinot tieši to daļu, kuru nepieciešams. Svarīgi ir atcerēties, ka lāzerepilāciju var veikt, lai likvidētu tikai tumšos matiņus.

"Prioritāte, kāpēc izvēlēties lāzeriekārtas, kas atrodas klīnikās, ir tā, ka šie aparāti ir sertificēti un mēs varam garantēt, ka būs solītais efekts. Savukārt, lietojot rokas vai portatīvās iekārtas, mēs nevaram zināt, vai pacients nenodarīs sev kaitējumu, nepareizi veicot procedūru, kā arī mēs nezinām, vai šie aparāti ir sertificēti, tāpēc es noteikti neieteiktu lietot portatīvos epilācijas aparātus, kurus var iegādāties lietošanai mājas apstākļos. Manuprāt, šīs firmas arī nepaskaidro, cik ilgs ir iekārtas ekspluatācijas laiks, līdz ar to, ja mēs laicīgi nenomainām kādas detaļas, mēs varam sev kaitēt vai netiks iegūts vēlamais efekts. Tāpat arī darboties ar lāzeriekārtām var medicīnas iestādēs sertificēti ārsti un speciālisti, kas ir apmācīti," stāsta Ābelīte.

Savukārt dermatoloģe Apine skaidro: "Retumis ir bijušas situācijas, kad procedūra ir bijusi ar pārāk lielu jaudu vai pacients nav ievērojis ierobežojumus pirms un pēc procedūras, tādējādi veidojoties apdegumam apstrādātajā zonā, bet tas ir līdzīgi kā tad, kad cilvēks sakarst saulē, var rasties sistēmiski simptomi, piemēram, paaugstināties ķermeņa temperatūra, īpaši, ja tiek apstrādāts lielāks ķermeņa laukums, piemēram, kājas vai mugura. Taču, lai es teiktu, ka, veicot procedūru, tiks nodarīts pāri visam ķermenim, – noteikti nē."

Apine stāsta, ka, viņasprāt, iespējamas negatīvas sekas šai procedūrai var būt tad, ja, piemēram, regulāri tiek apstrādāts kaunuma apmatojums, padušu apmatojums, jo katram matiņam blakus ir tauku un sviedru dziedzeri, līdz ar to, iedarbojoties uz matiņu, iespējams, nedaudz tiek skarti arī šie dziedzeri, tāpēc pastāv iespējamība, ka šajās zonās āda var tikt sausināta un šīs zonas var kļūt nedaudz jutīgākas, kā arī var kļūt redzamas novecošanās pazīmes. Tāpēc vienmēr pēc procedūras būtiski ir ievērot ārsta noteiktos ierobežojumus un ieteikumus, lai neveidotos negatīva pieredze, veicot lāzerepilācijas procedūru.

Kādos gadījumos nav ieteicams veikt lāzerepilāciju?

"Lāzerepilāciju nav ieteicams veikt, ja ir grūtniecība, akūtas onkoloģiskas saslimšanas, strutaina infekcija tajās zonās, kurās pacients vēlas veikt lāzerepilāciju, kā arī svarīgi ņemt vērā, ka procedūra jāatliek, ja āda ir iedegusi. Jo gaišāka būs āda un tumšāks matiņš, jo labāks būs procedūras efekts. Enerģija tiek koncentrēta uz mata sīpoliņu, izārdot to, un divu nedēļu laikā pēc procedūras veikšanas tas izkrīt. Mēs vienmēr iesakām izvērtēt procedūras nepieciešamību, ja pacients vēlas sauļoties, tāpēc dažkārt labāk atlikt procedūru uz rudeni. Protams, lāzerepilāciju var veikt arī uz iedegušas ādas, taču tad jārēķinās, ka efekts var nebūt tik pārliecinošs," pauž Ābelīte.

Ko būtu svarīgi ievērot pirms un pēc procedūras?

Dermatoloģe stāsta, ka dienu pirms procedūras būtu ieteicams nevēlamos matiņus noskūt. Pirms procedūras ādai ir jābūt tīrai, līdz ar to nav ieteicams lietot spirtu saturošus līdzekļus vai tonālo krēmu, ja matiņu likvidēšanas zona ir seja. Tāpat arī svarīgi, lai zonā, kura tiks apstrādāta, nebūtu iekaisuma. Savukārt pēc procedūras ieteicams nedaudz paturēt ledu uz apstrādātās zonas, lietot nomierinošu krēmu, kā arī divas nedēļas izvairīties no tiešiem saules stariem, lai mazinātu pigmentācijas risku.

Vai lāzerepilāciju var veikt jebkurā ķermeņa zonā?

"Pamatā lāzerepilācija ir metode, kuru var pielietot teju jebkurā ķermeņa zonā. Drīkst pat tuvu acīm, taču ir zonas, kurās mēs neiesakām, piemēram, ļoti tuvu uzacu lokiem. Drīkst ausīs, degunā, ap krūtīm, kā arī standartzonās kā vīriešiem, tā arī sievietēm," pauž Ābelīte.

Tā kā lāzerepilācija ir zināma jau daudzus gadus, vēlējāmies noskaidrot, vai kaut kas būtiski ir mainījies šajā procedūrā.

Dermatoloģe Ābelīte skaidro, ka labu lāzeriekārtu raksturo dzesēšanas iekārta sistēmā, līdz ar to āda procedūras laikā tiek atvēsināta. Tad arī procedūra ir mazāk sāpīga un pacientam nav nepieciešami speciālie anestēzijas krēmi. Tā kā jaunās paaudzes aparāti ir aprīkoti ar dzesēšanas iekārtām, pacients jūtas daudz komfortablāk, ja tiek izmantotas šīs uzlabotās iekārtas.