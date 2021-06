Ogu sezona ir klāt! Zemeņlaika viltības veselībai un skaistumam

Sezonas aktuālākais gardums – zemenes – nebūt nav liekamas tikai uz galda, vēderā, vārītas ievārījumā vai noglabātas krājumos saldētavā. Šīs ogas satur daudz vērtīgu vielu, kas labvēlīgi ietekmē veselību, tostarp, izmantojamas arī skaistumkopšanā.

Vispirms nedaudz par uztura pamatlikumiem. Dienā būtu jāapēd piecas porcijas dārzeņu, augļu un ogu, tātad kopā puskilograms līdz kilograms šo produktu. Rekomendējamā svaigo sezonas ogu deva ir vismaz 100 gramu. Ja gadās apēst nedaudz vairāk, nekāda nelaime, bet nav vērts vienā reizē saēsties par visu vasaru, jo arī ogas var pārdozēt. Sekas? Bieža labierīcību apmeklēšana un uz kādu laiku pilnīgi noteikti sabojāts garastāvoklis.

Labs papildinājums veselīgam uzturam



Kā vēstīts portālā "Health", zemenēs, tāpat kā visās ogās, ir vērtīgas, bioloģiski aktīvas vielas: vitamīni, mikroelementi, minerālvielas, antioksidanti, šķiedrvielas, kā arī balastvielas un organiskās skābes, kas optimizē zarnu darbību. Jāpiebilst arī, ka zemenēs ir maz kaloriju. Lūk, kāda ir 100 gramu svaigu zemeņu uzturvērtība: kilokalorijas – 32; ūdens – 91%; olbaltumvielas – 0,7 grami (g); ogļhidrāti – 7,7 g; cukurs – 4,9 g; šķiedrvielas – 2 g; tauki – 0,3 g. Lielākā daļa šajās ogās esošo ogļhidrātu rodas no vienkāršajiem cukuriem, piemēram, glikozes, fruktozes un saharozes, taču tie satur arī pienācīgu daudzumu šķiedrvielu. Zemeņu glikēmiskais indekss ir 40, ko var uzskatīt par salīdzinoši zemu rādītāju.

Ogas var būt kā papildinājums produktiem, ko lieto ikdienā, lai maltīte iegūtu lielāku bioloģisko vērtību, piemēram, var pievienot putrai, biezpienam, smūtijam.

Kādu vitamīnu un minerālvielu krātuve?

Runājot par vitamīniem un mikroelementiem, zemenes satur kāliju, kas veicina liekā šķidruma izvadīšanu no organisma, piedalās muskuļu, it īpaši sirds muskuļa, darbībā, ogļhidrātu maiņā un nervu impulsu pārvadāšanā. Tāpat zemenes ir bagātīgs C vitamīna avots – šis vitamīns ir ne tikai antioksidants, kas nepieciešams imūnsistēmai un ādas veselībai, jo palīdz cīnīties ar brīvo radikāļu kaitīgo ietekmi, bet arī piedalās asinsvadu sieniņu stiprināšanā. Vēl šajās ogās ir mangāns, B9 vitamīns, kas plašāk pazīstams arī kā folskābe, dzelzs, varš, magnijs, fosfors, kā arī B6, K un E vitamīni.

Ieguvumi veselībai? Vielas, ko satur zemenes, palīdz samazināt holesterīna līmeni asinīs, regulēt cukura līmeni un oksidatīvo stresu, tām ir labvēlīga ietekme uz sirds un asinsvadu sistēmu.

No zemeņu lietošanas uzturā jāizvairās cilvēkiem, kas ir alerģiski pret tajās esošajām vielām. Par alerģiju pret zemenēm var liecināt, nieze un iekaisums mutes apvidū, kā arī nieze, izsitumi un nātrene uz citām ķermeņa daļām. Tāpat alerģiskiem cilvēkiem pēc zemeņu lietošanas var parādīties caureja un vemšana. Gadījumā, ja ģimenes vai radu lokā kādam ir alerģija no zemenēm, tad pirms ogu lietošanas ieteicams konsultēties ar ārstu.

Kā palutināt ādu



Svaigās zemenes var izmantot kā sastāvdaļu sejas masku un skrubju pagatavošanā. To sastāvā esošie antioksidanti veicina kolagēna izstrādi ādā un palīdz aizkavēt priekšlaicīgas novecošanās procesus. Masku sastāvā kopā ar zemenēm var iekļaut arī: grieķu jogurtu vai skābo krējumu – to sastāvā esošā pienskābe palīdz izlīdzināt sejas ādu un nolobīt atmirušās šūnas; medu (neapstrādātu, vietējā ražojuma), kas kalpo kā dabisks mitrinātājs; augu eļļas, piemēram, kokosriekstu eļļa, olīveļļa, u.c. – mitrina ādu un novērš brīvo radikāļu radīto oksidatīvo stresu.

Tiesa, ar eļļu lietošanu jābūt uzmanīgai, jo katram ādas tipam ir piemērotas konkrētas eļļas, tādēļ, ja ir problemātiska āda vai nav pārliecības, ka spēsi izvēlēties pareizi saviem spēkiem, der konsultēties ar dermatologu. Tas pats attiecas uz medu – ja ir alerģija pret bišu produktiem, šī sastāvdaļa jāizslēdz no sastāva. Zelta likums skan: pirms klāj masku uz sejas, izmēģini to uz neliela ādas laukuma, uzklājot, piemēram, uz rokas. Var izmantot arī šādu metodi - masku uzklāj uz plākstera, pielīmē pie rokas un kādu brīdī nogaidi. Ja rodas nepatīkamas sajūtas, tu konstatē jebkādu neierastu ādas reakciju, masku nelieto.

Te recepte sejas maskai, piemērota normāla tipa ādai.

Sastāvdaļas: divas trīs lielas zemenes, grieķu jogurts, medus.

Pagatavošana: Nelielā bļodiņā sasmalcini zemenes, tad pievieno vienu ēdamkaroti grieķu jogurta un vienu tējkaroti medus. Kārtīgi samaisi, līdz izveidojas viendabīga masa.

Lietošana: Atceries, ka āda pirms maskas uzlikšanas ir jāattīra no netīrumiem un atmirušajām šūnām. Masku klāj vienmērīgi uz sejas un kakla ādas, izņemot ādu ap acīm, ļauj iedarboties 10-15 minūtes, noskalo ar siltu ūdeni.

Ja vēlies pagatavot ķermeņa skrubi, nepieciešamas zemenes, nedaudz cukura un olīveļļas. Vispirms sablendē zemenes, pievieno cukuru un nedaudz olīveļļas, samaisa, klāj uz ķermeņa, iemasē ādā un noskalo. Darbojas tas pats princips, kas attiecībā uz masku – vispirms izmēģini uz neliela ādas laukuma.

Smelies idejas gardām receptēm

Turpinājumā piedāvājam aplūkot gardu un veselīgu našķu receptes no "Tasty" apcirkņiem. Lai izdodas un labi garšo!