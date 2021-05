Padomi, kā iegūt mirdzošu sejas ādu

Mirdzošas acu ēnas, starojošs bronzeris sejas tonim – 2021. gada aktuālākajās grima tendencēs nav vietas minimālismam, tomēr pamats ir veselīga un dabiski mirdzoša sejas āda. Miega trūkums, stress un pat tas, ko tu ēd, var apdzēst šo dabisko starojumu, liekot ādai izskatīties blāvai un nogurušai. Zinot dažus vienkāršus paņēmienus, par ādas mirdzumu ļoti labi var parūpēties arī mājas apstākļos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mirdzošāka, gludāka un atsvaidzināta

Kā vēstīts portālā "Goodhousekeeping", galvenā dabiski mirdzošas ādas panākumu atslēga ir attīrīšana. Papildus saudzīgai ikdienas ādas attīrīšanai no netīrumiem, sviedriem un baktērijām, kas var aizsprostot poras, tādējādi vizuāli padarot ādu blāvu, jāparūpējas arī par tās atbrīvošanu no virspusējām atmirušām raga slāņa šūnām. Te nāks talkā produkti ar lobošām īpašībām, piemēram, tādi, kas satur enzīmus. Lietošanas režīms piemērojams atkarībā no konkrētā līdzekļa, kā arī personas ādas tipa.

Ne mazāk svarīgs faktors ir pietiekama mitrināšana. Kad āda tiek mitrināta, tā atstaro gaismu, tādēļ vizuāli izskatās mirdzošāka un atsvaidzināta.

Pagatavo masku pati!

Ātru, bet īslaicīgu mirdzuma un svaiguma efektu sniegs mitrinoša sejas maska. Vari izmantot gan jau gatavu līdzekli, gan pagatavot to pati no produktiem, kas atrodami virtuvē. Lai pagatavotu nomierinošu un poras sašaurinošu sejas masku, nepieciešams: 1/2 tase jogurta; 1/2 tase blendētu zemeņu; 1/4 glāzes medus. Visas sastāvdaļas rūpīgi sajauc, līdz izveidojas viendabīga masa, uzklāj uz sejas un kakla, izvairoties no zonas ap acīm. Atstāj iedarboties piecas minūtes, pēc tam noskalo.

Vēl viens "ātrais" triks, lai liktu sejas ādai mirdzēt, ir speciālu produktu, piemēram, izgaismotāju hibrīdu uzklāšana uz attīrītas sejas ādas, kā arī virs pūdera vai tonālā krēma.

Paņēmiens, kā piešķirt ādai veselīgāku izskatu ilgtermiņā, ir masāža, jo ar tās palīdzību tiek stimulēta muskulatūra un asinsrite – audi saņem vairāk skābekļa. Turklāt masāžu var apvienot ar kopjošu līdzekļu uzklāšanu. Jāatceras, ka sejai ir spraiguma līnijas – virzienā no sejas viduslīnijas uz pakausi, ausīm, kuras ievērojot, āda tiek mazāk izstiepta. Lūk, piemēri: no zoda vidus, pa apakšžokli uz ausu ļipiņām; no mutes kaktiņiem pa vaigiem uz ausīm; no deguna sāniem uz ausīm; no degungala uz virsdeguni; no pieres vidus uz deniņiem utt. Lai efekts būtu noturīgāks, masāžu vēlams veikt regulāri.

Dod priekšroku antioksidantiem

Jā, tas, ko tu ēd, ietekmē ādas izskatu. Ēdienkartē vēlams iekļaut tādus produktus kā vīnogas, dažādas ogas – zemenes, upenes, avenes, ķiršus un riekstus, piemēram, valriekstus. Kādēļ? Minētie produkti satur polifenolus – augu izcelsmes vielas, kas palīdz aizkavēt un nomākt iekaisuma procesus, vārdu sakot, ir dabiski antioksidanti. Polifenolu vidū var izcelt tādas vielas kā elagīnskābi un resveratrolu – tie palīdz neitralizēt brīvos radikāļus un no organisma izvadīt toksīnus. Savukārt rieksti satur labās jeb nepiesātinātās taukskābes. Valrieksti no visiem riekstiem ir visbagātīgākie ar Omega-3 taukskābēm, kas palīdz uzlabot imunitāti un ādas stāvokli.

Visbeidzot, neaizmirsti par pietiekamu šķidruma uzņemšanu. Bez ūdens ķermenī nekas nenotiek, tostarp, vielmaiņas atkritumproduktu izvade no organisma un atjaunošanās procesi šūnās. Minimālo dienā patērējamo ūdens daudzumu rēķina pēc formulas: 30 mililitri ūdens uz vienu ķermeņa svara kilogramu.