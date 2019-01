Par melno zīmuli jāaizmirst. Speciāliste skaidro, kā iegūt pievilcīgas uzacis

Gandrīz katras sievietes dienaskārtībā ietilpst rūpes par vienu no sejas izteiksmīgākajām daļām – uzacīm. Turklāt to kopšana, krāsas izvēle un cīņa ar ataugšanu ir kļuvusi par neatņemamu skaistumkopšanas aktualitāti mūsdienās. "Uzacis ir sākums visai sejai," stāsta stiliste, grima speciāliste un imidža skolas-studijas "Unastyle" direktore Una Bernatoviča. Sarunā ar "Viņa" speciāliste atklāj ne tikai tipiskākās kļūdas uzacu kopšanā un veidošanā, bet arī sniedz vairākus ieteikumus, piemēram, kā tikt galā ar īpaši nepakļāvīgiem matiņiem.

Tipiskākās kļūdas, kopjot uzacis

Una atklāj, ka viena no tipiskākajām kļūdām ir neveiksmīgas korekcijas rezultāts mājas apstākļos, piemēram, pārcenšoties ar izraustīšanu. Turklāt izlabot jau paveikto ir daudz grūtāk, nekā gadījumus, kad ar uzacīm nekas nav darīts. "Bieži vien korekcija sanāk nepareizi tāpēc, ka tiek izmantots palielināmais spogulis. No vienas puses, tad var labāk redzēt matiņus, bet tajā pašā laikā, skatoties spogulī, redz tikai to uzaci. Rezultātā – neredz pārējās sejas detaļas," stāsta grima speciāliste. Viņa norāda, ka bijuši gadījumi, kad ar palielināmā spoguļa palīdzību uzacis ir padarītas par šauru, taču rezultāts ir saskatīts tikai normālā spogulī.

Par kļūdu tiek uzskatīta arī matiņu izraušana nepareizā virzienā, tas ir – pretēji augšanas virzienam. Šādās situācijās sieviete izveido poru lielāku, tāpēc uzacs matiņi var sākt augt nepareizā virzienā. Speciāliste norāda, ka uzacis jārauj tādā virzienā, kā tās dabiski aug. Tāpat jāatceras par kvalitatīvu pinceti un ādas nostiepšanu, kas procedūru darīs nesāpīgāku. Turklāt āda ap acīm ir ļoti jūtīga un maiga, tāpēc spēcīga raustīšana var ne tikai radīt pampumu, bet arī izstaipīt pašu ādu.

Tāpat Una neiesaka uzacis skūt: "Regulāri skujot uzacis ar žileti vai speciāliem uzacu skuvekļiem, matiņi ar laiku paliek cietāki un biezāki kā bārdas rugāji." Tāpat ar šo metodi vienmēr paliks mazs, tumšs punktiņš, jo mata saknīte nav izrauta ārā. "Protams, tās arī daudz ātrāk aug, nekā izraujot matiņus laukā. Ja nu galīgi cilvēkam ir jāsteidzas un ir jūtīga acu āda, tad kādreiz var mazliet nodzīt, bet regulāri neiesaku to darīt," norāda grima speciāliste.

Foto: Shutterstock

Vēl viena kļūda ir pārlieku izteikta aizraušanās uzacis izzīmēt grafiskas, pat ģeometriskas, kas liek izskatīties gluži vai pēc tetovējuma. "Ja runājam par aktualitātēm un tendencēm šodien, tad modē vairs nav tās ļoti grafiskās uzacis. Ļoti bieži nevar abas precīzi uzzīmēt, tad ir tā, ka sākuma punkts ir pilnīgi šķībi, greizi uzzīmēts – viena uzacs krīt uz vienu pusi, otra krīt virsū," stāsta Una. Viņa atzīmē, ka nereti sievietes vienai uzacij sākuma daļu pie deguna uzzīmē asu, bet otrai – noapaļotu.

"Uzacs no dabas sākas pamazām, neuzkrītoši, tad ir augšupejošā līnija līdz uzacs augstākajam punktam – tā ir intensīvākā, pēc tam aiziet spics galiņš un akurāts nobeigums," norāda speciāliste. Viņa piebilst, ka gala daļa nekad nav pārlieku tumša, citādāk vizuāli tā uzaci "vilks uz leju". Turklāt uzacs sākumam, tur kur ir deguns, vienmēr jābūt nedaudz zemāk par nobeiguma daļu. "Ja nobeigums iet zemāk, tad vienmēr acs un seja rada bēdīgu, nelaimīgu izskatu," atklāj Una.

Vēl daudzas sievietes kļūdās ar uzacu biezumu un krāsu. Speciāliste norāda, ka biezumu var skatīties arī tā – jo plānākas lūpas, jo uzacīm jābūt plānākām: "Ja lūpas ir biezākas, tad arī uzacis var būt biezākas. Tas veido līdzsvaru sejā." Savukārt ar uzacu krāsu "greizi nošauj" tieši gaišu matu īpašnieces. "Uzacīm ir jābūt praktiski nedaudz tumšākām kā daba devusi – par vienu, diviem toņiem var atšķirties no matu krāsas. Gaišajām meitenēm ir jābūt vidējām uzacīm. Melno zīmuli vispār latvietēm ir jāaizmirst. Mēs reti kad varam zīmēt melnas uzacis," uzsver Una. Viņa iesaka izvēlēties, piemēram, pelēku krāsu, kurā iestrādāti arī brūnie un zaļganie toņi.