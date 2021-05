Pirmā palīdzība pūtītei mājas apstākļos

Pūtītes nav tikai jauniešu un pusaudžu vecumam raksturīga ādas problēma, arī pieaugušajiem tās var attīstīties hormonu aktivitātes ietekmē, kā arī ķermenim reaģējot uz neveselīgu uzturu, stresu un nepietiekami attīrītu sejas ādu. Kā mājas apstākļos apkarot šo nelūgto viesi ādai draudzīgā veidā?

Kā pareizi rīkoties, ja pēkšņi uzmetusies pūtīte, skaidro skaistuma konceptveikala Apotheka Beauty kosmētiķe Ieva Strautkalne.

Neaiztikt ar rokām un nespiest

Pūtītes nav ieteicams aiztikt ar rokām, bet vēl jo vairāk – censties tās izspiest. Pūtīšu spiešanas procesā tiek sabojāts ādas virsējais un vidējais slānis, kā rezultātā var rasties kreveles, kas pēc tam pārtop rētās, turklāt tādā veidā iespējams arī veicināt pigmentācijas attīstību. Otrs bīstamākais faktors ir roku higiēna. Pat nule kā nomazgātas rokas nemaz nav tik tīras, kā varētu šķist, jo zem nagiem joprojām paliek daudz un dažādas baktērijas, kas, nonākot saskarē ar pūtīti, var pastiprināt iekaisuma procesus un pat ierosināt infekciju, kas paildzinās ārstēšanas laiku.

Vispareizākais veids, kā rīkoties, kad uzmetusies neganta pūtīte, ir to neaiztikt, bet ļaut uzsūkties pašai. Ja tomēr nolemts atbrīvoties no pūtītes, tad ādu iespējams kaut nedaudz pasargāt, ievērojot trīs pamatprincipus: pūtīti apstrādāt pēc dušas vai vannas, kad āda ir viegli mitra un poras ir atvērušās; lietot dezinficētus vienreizlietojamos gumijas cimdus un sterilu adatu; pūtīti nevis spiest, bet to iztīrīt, viegli pavelkot ādu uz vienu un otru pusi, un tad notīrīt ar vates plāksnīti.

Notīrīt un noslaucīt pūtītes vietu



Gan neiztīrītas, gan iztīrītas pūtītes vietu ir svarīgi pareizi notīrīt un turpināt regulāri attīrīt ādu arī pēc tam – gan no rītiem, gan vakaros. Pūtītes rašanās pamatā ir baktērijas, tāpēc svarīgi ievērot kosmētikas piederumu un virsmu, ar kurām seja saskaras, higiēnu, piemēram, parūpējoties par tīrām spilvendrānām un dvieļiem.

Antiseptiski līdzekļi un aukstas kompreses

Samazināt pūtīti un tās radītos bojājumus var palīdzēt gan specializēti līdzekļi, gan tādi dabiskas izcelsmes antiseptiķi kā kliņģerīšu tinktūra vai tējas koka eļļa. Tāpat dezinfekcijai lieliski noder arī labi zināmā ūdeņraža pārskābe. Savukārt, lai mazinātu īpaši lielas un sāpīgas pūtītes radīto pietūkumu, talkā var ņemt aukstu kompresi. Visi iepriekš minētie līdzekļi kalpos kā pirmā palīdzība iekaisuma mazināšanai.

Ierobežot dekoratīvās kosmētikas lietošanu

Ja uzmetusies pūtīte, vislabāk būs, ja kādu laiku izvairīsieties no biezas un sedzošas dekoratīvās kosmētikas lietošanas. Ja tādas iespējas nav, piemērotāka būs vieglas tekstūras un augstas kvalitātes dermatoloģiska kosmētika. Nevar aizmirst arī par higiēnu, piemēram, ja tiek lietots pūderis, tad regulāri ir jātīra arī otiņa, citādi uz sejas var nonākt papildu baktērijas, kas iekaisumu tikai pastiprinās. Lai āda turpinātu elpot arī naktī, kosmētika pirms gulētiešanas ir rūpīgi jānotīra.

Papildināt ēdienkarti ar augļiem, ogām un dārzeņiem

Sabalansēts un kvalitatīvs uzturs ir pamats tīrai un veselai sejas ādai. Pētījumi liecina, ka pārtika, kas bagāta ar cinku, A un E vitamīnu un Omega-3 taukskābēm, samazina pūtīšu attīstību. Ēdienkartē rekomendējams iekļaut augļus, ogas un dārzeņus, kas ir arī dabisks antioksidantu avots. Savukārt produkti, kas satur augstu cukura līmeni, var veicināt pūtīšu rašanos, jo pārlieku liels glikozes līmenis asinīs izraisa hormona insulīna izdalīšanos, tāpēc ieteicams samazināt vienkāršo cukuru un ogļhidrātus saturošu produktu patēriņu. Tāpat jāatceras par pietiekamu šķidruma uzņemšanu.