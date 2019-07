Pirmie sirmie mati. Ko darīt un vai nosirmošanu var aizkavēt

Pirmie sirmie mati ir daudzu sieviešu bieds. Ko darīt: krāsot matus, nelikties ne zinis vai izraut, ja sirms ir tikai viens vai daži mati? Risinājumi var būt atšķirīgi, bet, iespējams, tev neviens no tiem nav nepieciešams, jo ar sirmiem matiem jūties gan skaista, gan laimīga.

No sirmiem matiem pilnībā izvairīties nav iespējams. To, kādā vecumā tu nosirmosi, nosaka iedzimtība. Citi faktori šo procesu ietekmē pavisam nedaudz. Tomēr ir gadījumi, kad pie matu iekrāsošanās sudrabainā tonī vainojams cilvēka dzīvesveids un paradumi.

Jāpiebilst arī, ka tad, ja sirmo matu izrauj, tā vietā neizaugs, trīs, pieci vai deviņi citi. Mati aug no folikuliem. Tie ir savstarpēji nodalīti, un no katra folikula var izaugt tikai viens mats. Tomēr matu izraušanai var rasties citas negatīvas sekas – ja to dara regulāri, attiecīgajā vietā mats var pārstāt augt vispār. Vairāk par to, kas notiek, izraujot sirmos matus, lasi šeit.