Rūpējoties par ādu un izcilu rezultātu: ieteikumi meikapa klāšanai vasarā

Vasara un siltais laiks nāk ar tūkstošiem iepriecinošu lietu, taču ne visi aspekti ir tik rožaini. Tveicīgajā laikā problēmas var sagādāt dekoratīvās kosmētikas uzklāšana, tāpēc, iedvesmojoties no "Allure" un "Goodhouskeeping", iepazīstinām ar vērtīgiem ieteikumiem, kā rūpēties par savu ādu un saglabāt noturīgu meikapu pat karstākajās dienās.

Atceries, ka vasarā ieteicams izvairīties no biezas konsistences produktiem, lai nevajadzīgi nepastiprinātu svīšanu un sejas spīdēšanu. Padomu saraksta augšgalā minama izvairīšanās no tonālā krēma lietošanas, izlīdzoties ar ādas tonim piemērotu konsīleri, ar kuru aizkrāsot konkrētas vietas vai punktus.

Starp citu, bieza tonālā krēma kārta ir arī viena no izplatītākajām kļūdām, kādu sievietes pieļauj, uzklājot dekoratīvo kosmētiku. Ko vēl neiesaka darīt, lai izdotos uzlikt perfektu grimu, lasi šajā rakstā.

Aizsargkrēms un mitrinošs līdzeklis

Pats svarīgākais, dodoties vasarā ārā no mājas, ir uzlikt aizsargkrēmu, lai āda būtu pienācīgi pasargāta pret saules staru ietekmi. Lai gan varētu šķist, ka nedodies sauļoties, starojums pusdienlaikā ir gana spēcīgs, lai negatīvi ietekmētu tavu ādu. Ja seja saulē apdegs, pēc tam uzklāt kosmētiku būs nepatīkams un sarežģīts process. Atceries, ka aizsargkrēma kārtiņa ir jāatjauno, tāpēc uzklāj to aptuveni reizi divās stundās – atkarībā no taviem dienas plāniem.



Tāpat vērts paturēt prātā, ka pirms ķeršanās klāt kosmētikas otiņām svarīgi sagatavot un palutināt sejas ādu gluži tāpat kā ziemas laikā. Vasarā izvēlies mitrinošus krēmus, kuriem nav speciāli pievienotas eļļas, lai āda tiktu atbilstoši aprūpēta. Ar sejas krēmu izvēli jābūt ļoti uzmanīgām, jo, piemēram, ir sievietes, kurām mitrinoši krēmi ar aromatizētājiem izsauc alerģiskas reakcijas – apsārtumu un pat izsitumus.



Nereti tiek diskutēts par to, vai sejas krēmu ikdienā var aizstāt ar augu eļļu. Ar speciālistes viedokli par šo tēmu, kā arī eļļu lietošanu vasarā iepazīsties šeit.

Ūdensnoturīgi produkti

Vispirms jāsaka – vasaras laikā kosmētikas produktus ieteicams lietot pēc iespējas mazāk, lai karstā laikā izvairītos no notecēšanas. Tāpat neaizmirsti, ka vasarā tonālo krēmu iespējams aizstāt ar dabīgo iedegumu, tādēļ pēc iespējas vairāk ieteicams degunu rādīt saulei.

Savā kosmētikas maciņā vēlams atrast vietu ūdensnoturīgai tušai un acu zīmulim, ja tādu reizēm izmanto. Tā kā arī sviedri ir šķidrums, šāda kosmētika palīdzēs izvairīties no sabojāta meikapa, saglabājot to noturīgu pēc iespējas ilgāk. Vēl vērts piebilst, ka vasara ir spontānu lēmumu laiks. Lai nebūtu jākož pirktos, ka nevari doties ar visiem peldēt uzliktās kosmētikas dēļ, ūdensnoturīgu produktu lietošana var būt labākais risinājums.

Skaistas un mirdzošas lūpas

Uz vasaras tveicīgajiem mēnešiem ieteicams teikt ardievas arī matētajām un biezajām lūpu krāsām, sveicinot vienkāršos, bet gaumīgos spīdumus. Lai rūpētos par lūpu veselību un skaistumu, iespējams zem spīduma klāt lūpu balzamu, neuztraucoties par krāsas intensitātes zaudēšanu.

Runājot par lūpām, jāteic, ka spēcīgā saule un temperatūras svārstības var tās padarīt nepatīkami sausas un sāpīgas. Lai no tā izvairītos, atceries pa laikam lūpas palutināt ar skrubi, likvidējot atmirušo ādu. Šeit atradīsi vienkāršu variantu, kā to pagatavot mājas apstākļos.

Starp citu, lūpu skrubēšana ir arī viens no veidiem, kā tās padarīt apjomīgākas bez jebkādas kosmētikas, paātrinot asins cirkulāciju. Vairāk lasi šeit. Mazais knifiņš dos artavu kopējā izskata veidošanā.

Ko turēt rokassomiņā?

Vasara noteikti ir gadalaiks, kad tavā rokassomiņā jābūt kosmētikai, lai nepieciešamības gadījumā meikapu pielabotu. Neviena taču nevēlas doties fotografēties ar spīdošu seju vai nosvīdušu seju! Saprotams, tev nav jānēsā līdzi viss saturs, bet, piemēram, lūpu krāsai vai pūderim gan vietu vajadzētu atvēlēt.

Pūderis lieliski noder, lai maskētu ādas spīdumu, ko rada dabiskās eļļas un sviedri, tāpēc laiku pa laikam vari pielabot problēmzonas – degunu un pieri, tā atsvaidzinot izskatu. Taču, atceries, kas par daudz, tas par skādi, jo pārcenšanās var rezultēties smagnējā izskatā.

Dažādus noderīgus padomus, kā rūpēties par sejas ādu vasarā, un vēl citus ieteikumus, kas jāņem vērā, uzklājot dekoratīvo kosmētiku, atradīsi zemāk apkopotajos rakstos.